Armáda ČR: Ve výběrovém řízení ke 4. výsadkové rotě AZ uspělo 11 borců včetně jedné ženy

Uplynulý víkend proběhlo už druhé výběrové řízení ke 4. výsadkové rotě aktivní zálohy v tomto roce. První proběhlo letos v březnu. Vždy během dvou víkendových dnů musí uchazeči silové a vytrvalostní disciplíny nejen zvládnout, ale především splnit dané limity. To vše pod neustálým ostřížím zrakem instruktorů z řad 43. výsadkového praporu a samozřejmě i psychologů a zdravotníků.

„V tomto druhém běhu dorazilo do Chrudimi 19 uchazečů, kteří se do výběrového řízení řádně přihlásili,“ říká nadporučík Pavel Kinc, náčelník skupiny výcviku aktivní zálohy 43. výsadkového praporu Chrudim a dodává, že během náročných disciplín osm uchazečů odpadlo a 11 z nich mohlo v neděli odpoledne vítězně zvolat „Chrudim!“

Kliky, shyby, běh, plavání i běh v družstvu s kládou

První den čekaly na uchazeče klasické sedy-lehy, kliky, shyby a 12 minutový běh. Už tímto sítem neprošli tři zájemci. Ti se však netajili tím, že do toho příští rok jdou znovu.

Další disciplínou bylo plavání, kdy musel každý uplavat 300 metrů volným způsobem, následovalo potápění a vylovení zbraně z vody a zadržení dechu pod vodou.

„Plaveckou disciplínou prověřujeme, zda je budoucí záložník schopný uplavat daný úsek v časovém limitu, jestli se umí potopit, ale i to, zda je schopný se udržet ve ztížených podmínkách nad vodou,“ vysvětluje nadporučík Kinc. „Udržení se nad hladinou za ztížených podmínek například imituje zamotání se do padáku při seskoku do vody, proto zvládnutí i těchto zdánlivě lehkých disciplín je z pohledu instruktorů velmi bedlivě sledováno.“

Další výzvou byl pětikilometrový přesun s kládou ve skupině. Disciplína, kdy za vytrvalého deště jednotlivá družstva opět prořídla. Téměř ihned následovala po zpátečním přesunu do letištního areálu výsadkářů překážková dráha. Jednotlivá stanoviště museli nejdříve zvládnout jako jednotlivci, podruhé si to dali v družstvu s kládou. Fyzičku vytrvalců pak prověřil v půl osmé večer zrychlený přesun v lesním terénu, opět s deseti kily na zádech. Dvě hodiny před půlnocí si pokračující účastníky vzali do parády psychologové 43. výsadkového praporu.

25 kilometrů s pětadvaceti kily na zádech do šesti hodin

„Jednotlivé disciplíny jsou sestaveny tak, aby se účastníci postupně dostávali jak pod fyzický, tak pod psychický tlak,“ vysvětluje náčelník skupiny výcviku aktivní zálohy nadporučík Kinc. „Nyní mají tak dvě tři hodiny spánku a v půl čtvrté ráno je čeká asi nejtěžší úsek výběrového řízení – pěší přesun jednotlivců s nejméně pětadvaceti kily na zádech. Pro záložníky bojových jednotek je limit šest hodin, pro záložníky štábu devět.“

Kolem osmé hodiny ráno dorazil první účastník, postupně docházeli další. Královská disciplína dala zabrat téměř všem. Křeče, puchýře, únava. S tím vším si museli všichni poradit, protože je čekala závěrečná „zabíračka“, kdy bylo nutné se opravdu kousnout - přesun se zraněným na nosítkách v areálu letiště. Šlo se opravdu na krev, důležitá byla souhra týmu.

„Pro nás jsou tyto týmové disciplíny vůbec nejdůležitější, kdy skupina musí během úkolu vzájemně komunikovat a splnit danou disciplínu jako celek,“ vysvětluje náčelník pro výcvik aktivní zálohy 43. výsadkového praporu.

Všech zbylých jedenáct účastníků výběrové řízení dokončilo a zvládlo. Mezi nimi byla i historicky první žena

„Výběrová řízení k naší rotě pořádáme od roku 2016 a za tu dobu se přihlásilo i několik uchazeček,“ konstatuje nadporučík Kinc. „Nikdy se však žádné nepodařilo splnit dané podmínky. První, která splnila všechny limity a na základě tohoto výběrového řízení může být po splnění dalších podmínek začleněna mezi naše příslušníky 4. výsadkové roty, je právě účastnice, která se zúčastnila tohoto červencového výběrového řízení.“

Deficit spánku, fyzická únava, křeče i puchýře

„Pro mě bylo nejhorší zvládnout pětadvacetikilometrový noční pochod,“ říká jednatřicetiletý podnikatel v IT Michal Ptáček. „Docela jsem podcenil přípravu a zhruba od půlky jsem doplatil na špatnou volbu batohu. Musel jsem se fakt kousnout, nevzdat to a dojít silou vůle.“

Další úspěšný účastník, šestadvacetiletý obchodní manažer, Adam Čech, působí u aktivní zálohy již dva roky. „Do aktivní zálohy jsem vstupoval z principu, že chci pomoct, když to bude potřeba. Při ohrožení státu nebo třeba i při povodních. Když jsem se ale dověděl, že existuje možnost působit u bojové jednotky u výsadkářů, vzal jsem to jako výzvu a chtěl jsem si dokázat, že na to mám. Mám radost, že se mi to povedlo. Pro mě osobně byla nejtěžší disciplína běh s kládou na pět kilometrů v družstvu a potom ta závěrečná, běh s nosítky při evakuaci raněného. To jsem ze sebe mačkal poslední zbytky sil a dokončil jsem to jen silou vůle. Nechtěl jsem, aby kvůli mně to nedalo celé družstvo. Ale dal jsem to, a to je nejdůležitější.“

První ženou, která splnila všechny požadované limity výběrového řízení, je šestatřicetiletá operátorka v automobilce Simona Klimešová. „Nejtěžší byla pro mě ta pětadvacetikilová zátěž na nočním pochodu a pak jsem musela překonat i bolest puchýřů. Boty mě zradily při pětadvacetikilometrovém pochodu, kdy mi odpadla téměř na začátku podrážka. Naštěstí jsem v batohu měla tenisky, ale puchýře jsem měla téměř po celých chodidlech. Věděla jsem, že mě čeká ještě evakuace raněného na nosítkách, tak mi nezbývalo po ošetření tu bolest rozchodit a přestat ji vnímat. Mám velkou radost, že jsem to dala. Připravovala jsem se na to poctivě rok, kdy jsem denně běhala, cvičila a byly tam i ty dálkové pochody se zátěží. Ale několik dnů se stejně budu vzpamatovávat a hodím si pár dnů relax. Ale vím, že tímto výběrovým řízením to nekončí, ale vlastně začíná. Takže zase co nejdříve začnu makat na fyzičce.“

4. výsadková rota AZ se transformuje na 5. komando výsadkového pluku

„Ve chvíli, kdy dojde k transformaci 43. výsadkového praporu na výsadkový pluk, rozšíří se paleta úkolů,“ informuje podplukovník Ivo Zelinka, zastupující velitel organizačního jádra výsadkového pluku a dodává, že tato dosavadní 4. výsadková rota aktivní zálohy se transformuje na 5. komando aktivní zálohy. „Vzhledem k doktrinálním úkolům výsadkového pluku se změny dotknou i té záložní části, kdy budou plnit jen určitou výseč úkolů profesionální jednotky. Část úkolů budou moci plnit samostatně, jako například operace s využitím léček, přepady nebo operace na ovládnutí. Výsadkové operace pak budou plnit výhradně v sestavě útvaru a některé speciální operace – jako například evakuace kombatantů (příslušníci organizovaných ozbrojených sil, skupin a jednotek) – nebudou provádět vůbec.“

Tento projekt 4. výsadkové roty aktivní zálohy byl nastartován před třemi lety s vizí, že to bude plnohodnotná bojová jednotka 43. výsadkového praporu v Chrudimi. „To se nám v plné míře daří, jednotka je naplněna na více než padesát procent i přesto, že máme poměrně tvrdá výběrová řízení, kterým neprojde více než šedesát procent uchazečů. S touto jednotkou jsme maximálně spokojeni, a pokud půjde vše tímto tempem, tak za tři roky můžeme doufat v úplné vítězství a naplněnost jednotky.“

autor: Tisková zpráva