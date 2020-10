Asociace krajů ČR: Kraje jsou připraveny zajistit distribuci respirátorů učitelům

reklama

Podle 1. místopředsedy Rady Asociace krajů a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka měly kraje nastavena kontaktní místa pro výdej osobních ochranných prostředků a není problém je opět zprovoznit. „Nyní musí rozhodnout Ústřední krizový štáb, jak celý systém distribuce respirátorů pro učitele bude fungovat, a my na to v krajích okamžitě zareagujeme,“ dodal. Ministr Hamáček upřesnil, že by distribuce respirátorů měla začít v příštím týdnu.

Představitelé krajů také hodnotili průběh hlasování v krajských a senátních volbách voličů v karanténě či v izolaci, které proběhlo na volebních stanovištích drive – in bez problému.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dále informoval o tom, že jednal o možnosti vyčlenit na území regionů prostory pro občany bez domova a osoby vykázané ze společných domácností. V případě, že by s obcemi s rozšířenou působností řešily zajištění těchto prostor přímo jednotlivé krajské hygienické stanice, měly by kraje jen koordinační roli. Pokud by však nařizovaly vyčlenění objektů v obcích přímo kraje, leželo by na jejich bedrech i samotné financování těchto prostor.

Hovořilo se také o předávání pacientů především z Německa, kteří nyní pobývají v ČR a jsou pozitivní na COVID-19, zpět do SRN. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis upozornil rovněž na to, že na společných jednáních se zástupci Bavorska a Saska jsou obě spolkové země ochotny v případě potřeby a nedostatku kapacit převzít pacienty do intenzivní péče. Další okolnosti této formy přeshraniční spolupráce se bude řešit s ministerstvem zdravotnictví.

Nadcházející videokonferenční jednání mají hejtmani v plánu ve středu 7. října 2020.

