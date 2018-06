Asociace krajů ČR: Kraje obdrží přislíbených 1,02 miliardy korun na platy učitelů

„Všechna školská zařízení v krajích mají dostat potřebné finanční prostředky na platy pedagogů. Jsme za to velmi rádi, protože je nepřijatelné, aby stát nejprve rozhodl, že učitelům navýší platy, a nakonec se toto navýšení kvůli dlouhodobému podfinancování regionálního školství v jejich platech vůbec neodrazilo. Mnozí ředitelé škol situaci řešili odebráním nenárokových složek platů, řada z nich měla obavy, zda ke konci roku vůbec peníze na výplaty zbydou. Tento krok vítáme nejen my, hejtmani krajů zřizujících střední školy, ale ocení to i starostové měst a obcí, kteří zajišťují základní školství,“ uvedla předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Kraje před časem vyčíslily své požadavky na chybějící finanční prostředky pro oblast regionálního školství a jednaly s ministerstvem školství o pokrytí deficitu. Výsledkem je dofinancování v takové výši, kterou školská zařízení požadovala.

autor: Tisková zpráva