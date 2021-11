Asociace krajů ČR: Nedostatek personálu a organizaci opatření nelze řešit vždy nouzovým stavem

reklama

Jednání bylo svoláno na úterý 23. listopadu kvůli zhoršujícímu se stavu epidemie covidu-19. Potvrdil to předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba, podle něhož je nouzový stav příliš silným nástrojem kvůli jeho širokému zásahu do života obyvatel. Daleko vhodnější by podle něj v současné situaci byla úprava pandemického zákona, která by umožňovala aktivovat nutná opatření na území postižených krajů.

"My jsme se, a myslím, že mluvím za naprosto všechny hejtmany, shodli na tom, že nouzový stav není v této chvíli vhodným nástrojem. Epidemie se aktuálně řídí podle pandemického zákona, který je podle nás dostačující. Dává zástupcům Ministerstva zdravotnictví a krajských hygien do rukou všechny potřebné pravomoci, aby pružně reagovali na situaci v konkrétních regionech. Tedy i možnost omezení velkých akcí, kde hrozí rychlé šíření nákazy,“ vysvětlil předseda Kuba s tím, že hejtmany teď nejvíc pálí přetížené nemocnice, kde začíná docházet personál.

Hejtmani by proto potřebovali nástroj, který by jim pomohl povolat do nemocnic další pomoc bez nutnosti zavedení nouzového stavu-jediného existujícího nástroje.

„Jde bohužel zároveň o nástroj zbytečně silný, který by vládě umožnil omezovat svobody lidí. Přitom by stačilo tento problém vyřešit úpravou v rámci pandemického zákona. Ta by například při zhoršení situace umožnila hejtmanovi po schválení vládou ukládat pracovní povinnost hrazenou státem nebo zřizovat krizové školky a školy pro děti zdravotníků, protože kraje na tohle nemají ve svých rozpočtech potřebné finance,“ dodal Kuba.

