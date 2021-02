Autodrom Most: Sezonu 2017 okořenil premiérovým titulem evropského šampiona Adam Lacko

Bonusovou pro mostecký autodrom by se dala s nadsázkou nazvat sezona 2017. Na jejím konci totiž zdvihl nad hlavu premiérový pohár pro evropského šampiona závodů okruhových tahačů FIA European Truck Racing Championship (ETRC) český jezdec Adam Lacko. Právě tento podnik pod názvem Czech Truck Prix je už bezmála třicet let nejprestižnější a nejnavštěvovanější akcí každoročního kalendáře autodromu.

„Po třiadvaceti letech za volantem všeho možného, co má čtyři kola, to byl naprosto nepopsatelný zážitek. Byl jsem v tu chvíli strašně vděčný za všechny, co stáli za mnou po celou tu dlouhou cestu a nevzdávali se, i když to kolikrát nebylo jednoduché. Byl to takový krásný, čistý pocit zadostiučinění a obrovské hrdosti, že jsme to konečně dokázali,“ shrnul Adam své pocity po dobytí titulu.

Mostecký okruh Adam Lacko považuje za stěžejní v kalendáři seriálu. „Czech Truck Prix je pro mě jako pro domácího jezdce vrcholem sezony, ačkoli se jede v jejím středu. Není krásnější pocit než slyšet a vidět fanoušky, jak fandí jako o život, aby nám ukázali svou podporu. A to za jakéhokoli počasí. Člověk nasává tu energii a snaží se je za každou cenu nezklamat. Mostecký závod je skvělý a vždy se ho nemohu dočkat. Sice jsem na jeho konci unavenější, než po většině ostatních závodních víkendů. Vždy si ale říkám, že bych si přál, aby trval déle,“ potvrdil preferenci domácího prostředí.

Pro český tým Buggyra Racing, jehož barvy Lacko hájí, to byl hned dvojnásobný úspěch. Stáj totiž ovládla i pohár konstruktérů. Závodní víkend Czech Truck Prix v Mostě byl šestým z celkem devíti v sezoně 2017. Na sever Čech Adam Lacko přijel už jako vedoucí jezdec průběžného pořadí. Po dvou sobotních a dvou nedělních závodech si pozici lídra ještě upevnil.

Adam, který zahájil kariéru jako motokárový jezdec, se před přestupem do evropského šampionátu tahačů úspěšně zapojil i do oblíbeného okruhového seriálu Česká pojišťovna – Škoda Octavia Cup z let 1998 až 2009. Na úspěšnou tradici navázaly vozy OCR Evo (Škoda Octavia Cup RS III), jež má nyní v autoparku mostecký autodrom. Zájemci mohou speciál řídit, nebo si objednat taxijízdu s některým ze zkušených tuzemských pilotů. Patří mezi ně právě i Adam Lacko, takže každý má šanci vychutnat si jeho řidičské umění z bezprostřední blízkosti na sedadle spolujezdce.

Adam by chtěl pochopitelně úspěch z roku 2017 zopakovat i v letošní sezoně ETRC. Konkurence se podle něj za ty čtyři roky nezměnila, všichni spíš jen zrychlili. „Souboje na špičce startovního pole jsou čím dál tím těsnější, jak v měřených trénincích, tak v samotných závodech. Ale já to tak mám rád, protože o to více si člověk užije vybojované umístění, i když se třeba nejedná hned o pozici nejvyšší,“ uvedl špičkový trucker.

Jeho největším soupeřem je nadále německý šestinásobný evropský šampion závodů okruhových tahačů Jochen Hahn. „Je to opravdu kvalitní a zkušený jezdec, který sám své auto i staví, takže má know-how jako málokdo ve startovním poli,“ zhodnotil Adam svého hlavního rivala ve startovním poli.

Vedle Czech Truck Prix byl tahákem sezony 2017 na mosteckém okruhu také víkend The Most Historic Grand Prix. Souboje historických vozů, mezi nimiž nechyběly ani monoposty velkých cen z let 1930 až 1965, se vrátily na sever Čech po téměř 30 letech.

Fanoušci jednostopých vozidel si přišli na své při českém a slovenském mistrovství silničních motocyklů, které autodrom uspořádal v polovině července 2017. O dva týdny později pak hostil republikový i evropský šampionát minibiků, tedy závody začínajících motocyklových talentů na maloobjemových speciálech.

