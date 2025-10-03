ČEZ: Cukrovarnická kampaň v Opavě letos poprvé bez uhlí

Energetici postupovali metodou Desing & Build a stavěli přesně na míru podle potřeb klienta. „Unikátní kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry má moderní technologii, která umožní plynule přepínat mezi zemním plynem a směsí zemního plynu s bioplynem,“ vysvětluje generální ředitel ESL Marcel Jenčo. „Nová parní kotelna je nejen ekologičtější, ale také efektivnější a spolehlivější než dosavadní uhelné zařízení,“ dodává Jenčo.
Nový zdroj o výkonu 2×27 a 1×4 tuny páry za hodinu nahradí uhelné zdroje. Přibližně čtvrtmiliardová investice potvrzuje, že rakouský koncern AGRANA chce své podnikání v Opavě dále rozvíjet.
„Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí. Nižší emise CO2 jsou závazkem společnosti a významným příspěvkem životnímu prostředí. Nové kotle jsou navíc schopné upravit svoji činnost podle aktuálních sezónních výrobních potřeb našeho cukrovaru,“ vysvětluje Adrián Šedivý, jednatel společnosti Moravskoslezské cukrovary.
Moravskoslezské cukrovary jsou dceřinou společností rakouského koncernu AGRANA., který vyrábí cukr v sedmi provozech v Rakousku, Česku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bosně a Hercegovině. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva