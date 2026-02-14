Premiér Babiš: Podporu duševního zdraví považujeme za prioritu

14.02.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

V pátek 13. února 2026 se uskutečnilo ve Strakově akademii první jednání obnovené Rady vlády pro duševní zdraví.

Premiér Babiš: Podporu duševního zdraví považujeme za prioritu
Foto: Nova
Popisek: Andrej Babiš

Vláda považuje podporu duševního zdraví za svou prioritu kvůli dlouhodobému nárůstu duševních onemocnění, zejména u dětí a dospívajících. Rada na prvním jednání zřídila Výkonný výbor Rady vlády pro duševní zdraví, který bude zajišťovat odbornou koordinaci a praktickou realizaci reformních kroků. Členové Rady se zároveň shodli na nezbytnosti úzké spolupráce napříč resorty, aby bylo možné reformu skutečně promítnout do praxe.

Vláda České republiky považuje podporu duševního zdraví za jednu ze svých priorit. Reaguje tak na dlouhodobě znepokojivý nárůst duševních onemocnění, zejména u dětí a dospívajících. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky došlo od roku 2010 u některých diagnóz k nárůstu až o stovky procent.

Česká republika má přitom pozitivní zkušenost z let 2017–2021, kdy první fáze reformy péče o duševní zdraví přinesla konkrétní a měřitelné výsledky, zejména rozvoj komunitních služeb a center duševního zdraví. V posledních čtyřech letech však došlo k výraznému zpomalení až oslabení reformního úsilí, především v důsledku chybějící politické podpory a zrušení funkčních řídicích struktur. Vláda nyní nechce reformu zahajovat od nuly, ale navázat na to, co se osvědčilo, a zároveň reagovat na nové výzvy, kterým společnost čelí.

Premiér po jednání Rady zdůraznil nutnost investic do zdravotnických zařízení v této oblasti. „Vláda považuje podporu duševního zdraví za svou prioritu. Potřeba investic do zdravotnických zařízení v této oblasti je velká a naše vláda si dala za úkol tyto investice realizovat, a to v celkové výši 2,7 mld. Kč. Tento rok půjde o 160 milionů Kč, které budou použity na příslušné projekty, kromě 26 center duševního zdraví, která chceme budovat. Probírali jsme dnes také otázku vzdělávání, protože máme nedostatek dětských psychiatrů a musíme tento problém řešit,“ uvedl po jednání premiér Andrej Babiš.

Cílem je moderní, dostupný a efektivní systém podpory a péče o duševní zdraví. Ten zahrnuje další rozvoj center duševního zdraví a komunitních služeb, posílení prevence, zvýšení dostupnosti krizové péče a včasné intervence při počínajících obtížích.

Vzhledem k nadresortnímu charakteru problematiky obnovila vláda účinné koordinační a řídicí struktury. Na Úřadu vlády vzniklo Oddělení politiky duševního zdraví a byla obnovena Rada vlády pro duševní zdraví, která se dnes poprvé sešla. Radu vede předseda vlády a jejími členy jsou ministři všech klíčových resortů.

