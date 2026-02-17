Lesy ČR dokončí obnovu lesů u hradu Valdštejn

Od 16. do 28. února ji dokončí. Kromě prosychajících buků napadených houbami těžaři zpracují i obdobně poškozené modříny a s nimi nepůvodní smrky či borovice vejmutovky. „Jde nám o bezpečnost návštěvníků, ale taky prosvětlení lesa a uvolnění prostoru nové generaci dřevin, zejména buků, které se na místě ujaly přirozeně,“ řekl lesní správce z Hořic Ondřej Pecháček. Některé vytipované odumírající buky ponechají lesníci stát na místě. V porostu zůstane i část zpracovaných kmenů. „Podpoříme tak biologickou rozmanitost nového lesa,“ dodal Pecháček. Postup je v souladu se stávajícím lesním hospodářským plánem i plánem péče o Český ráj. Souhlasí s ním i tamější Správa chráněné krajinné oblasti.
Na místě bude během zmíněných čtrnácti dnů v pohybu lesní technika, takže je třeba počítat s uzavřením hlavní přístupové komunikace ke hradu, po níž vede část žlutě značené turistické trasy: Trasa pěšky: https://mapy.com/s/gagasedamo. Neznamená to ale, že by se pěší k Valdštejnu vůbec nedostali. Nabízí se například modře turisticky značená trasa od parkoviště pod hradem, červeně značená Zlatá stezka Českého ráje od rozhledny Hlavatice nebo od zámku Hrubá Skála, která je jako jediná vhodná i pro cyklisty, dále zelená a modrá trasa od rozcestníku Pod Majákem od Lázní Sedmihorek a dále modrá trasa z Kacanov přes Kopicův statek nebo žlutá od restaurace Králíček z Kacanov okolo „Jezírek“. Uzavírka je patrná i na portálu Mapy.cz.
