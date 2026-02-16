„Macinka se nepo…, to mu pomohlo.“ Jednání se Sikorským rozesmutní opozici

Vicepremiér a ministr životního prostředí Petr Macinka si patrně připíše úspěch s vyřešením územního sporu s Polskem, který se táhne už zhruba sedmdesát let. Během své návštěvy Varšavy Macinka po jednání se svým protějškem Radoslawem Sikorským oznámil, že se oba politici dohodli na řešení v podobě společného protipovodňového projektu v oblasti.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
„Podařilo se nám dospět k výraznějšímu posunu v otázce, která je mezi námi dlouho nedořešená. Jedná se o prastarý územní spor, který sahá do padesátých let a nebylo možné ho nijak vyřešit. Po dnešku se situace velmi výrazně posunula k řešení a opravdu děkuji za vstřícnost. Nebude to nějaká územní ani finanční kompenzace, ale bavíme se o tom, že bychom tento územní dluh vyřešili společným projektem, který uděláme ve prospěch českých a polských občanů.“
O co se bude jednat? „Zejména v oblasti ochrany proti povodním a na úrovni těchto projektů. Pan ministr říkal, že je vlastně dobře, že jsem ještě ministrem životního prostředí, protože se to tohoto resortu také týká. Doufám ale, že ministrem životního prostředí už nebudu dlouho, protože si diplomacie žádá full time politika,“ konstatoval Petr Macinka na tiskové konferenci.
Jeho slova potvrzují i zdroje serveru ParlamentníListy.cz z Ministerstva zahraničních věcí. „Jde o spor, který celá léta nikdo neřešil. Obě strany věděly, že to máme nedořešené, ale nic se dlouho nedělo. Až teď byl problém podrobně otevřen a vypadá to, že ministr Macinka našel se svým kolegou Sikorským cestu k řešení, což je velký úspěch,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz představitel české diplomacie.
Zajímavé je ovšem i to, v jakém duchu celé jednání Macinky a Sikorského probíhalo. Schůzka obou ministrů totiž předem budila pozornost kvůli jejich otevřenému názorovému střetu během debaty na bezpečnostní konferenci v Mnichově závěrem minulého týdne. ParlamentníListy.cz o jednání ve Varšavě získaly podrobnější informace.
„Žádnou senzaci o kamenných tvářích a napětí nečekejte. To jednání proběhlo ve velice přátelském duchu. Přestože veřejně kolovaly různé fámy, že tam bude napjatá atmosféra kvůli vzájemnému střetu obou ministrů na mnichovském fóru, opak je pravdou. Probíhalo to skutečně až výrazně přátelsky a produktivně. Ministři při jednání o té debatě v Mnichově vtipkovali a usmívali se a Sikorsky po schůzce oceňoval profesionalitu našeho ministra. Myslím, že i u Sikorského kredit ministra Macinky stoupl, protože polský ministr viděl, že je osobností, která se nebojí říkat své názory i tam, kde se s pochopením nemusí setkat. Opravdu to bylo vynikající a předčilo to očekávání,“ podělil se s redakcí ParlamentníchListů.cz o své poznatky český diplomatický zdroj z Varšavy.
Ministři zahraničí Česka a Polska se zabývali také fungováním visegrádské čtyřky, kterou de facto pohřbila předchozí Fialova vláda a nyní se ze čtyřky členských zemí názorově odlišuje hlavně polská vláda. Podle Macinky bude snaha názorové nesrovnalosti obrousit či odložit stranou, aby V4 mohla v zájmu občanů Česka, Maďarska, Slovenska i Polska pokračovat.
„Chtěli bychom přispět k obroušení hran v rámci spolupráce V4, protože nás celý tento region pojí, máme spoustu společného, podobnou životní úroveň našich obyvatel, společně čelíme stejným výzvám a například dopady v energetice jsou velmi podobné na české, polské, slovenské i maďarské občany. Je proto v našem zájmu vidět Visegrádskou skupinu fungující. Pokud bychom čímkoli my mohli přispět k řešení drobných nesrovnalostí, které se tam v současnosti nacházejí, určitě to uděláme,“ řekl šéf české diplomacie Petr Macinka ve Varšavě po oficiálním jednání s Radoslawem Sikorským.
Mgr. Petr Macinka
