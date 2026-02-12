Víme, co přesně napsal Rajchl Primě kvůli Terezii Tománkové

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
V rámci debaty o nedávné demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na pražském Staroměstském náměstí byl Jindřichu Rajchlovi připsán výrok, který podle svých slov nikdy neřekl.
Nedělní pořad Partie na Primě hostil několik českých politiků, kteří diskutovali o tématech posledního týdne. Rajchl mezi hosty nebyl.
Během diskuse moderátorka Terezie Tománková směrem k předsedovi Svobodných a poslanci za SPD Liboru Vondráčkovi ohledně demonstrace „chvilkařů“ uvedla: „Když jsme v tom, hodnocení té demonstrace zaznělo i z vašeho tábora. Váš kolega z SPD pan Rajchl dokonce, z klubu SPD, dokonce řekl, že by takové demonstrace úplně zakázal.“
„Tvrzení, že pan Rajchl řekl, že by takové demonstrace úplně zakázal, je nepravdivé. JUDr. Jindřich Rajchl takový výrok nikdy nepronesl a nic podobného ani nenaznačil. Naopak předchozího dne, tedy 7. 2. 2026 ve zprávách CNN Prima NEWS vysílaných v 11.55 hod. – ve vztahu k demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii dne 2. 2. 2026 na pražském Staroměstském náměstí – v čase cca 14.40 výslovně podpořil ústavní právo na shromažďování slovy: „Já jim to právo vůbec neberu. Ať se tam scházejí každý týden. Aspoň budeme mít více kultury v ulicích, že tam budou vystupovat ti herci zadarmo. Já jsem s tím naprosto v pořádku, mají na to plné právo,“ stojí v textu výzvy k omluvě, kterou Rajchlova advokátka zaslala do příslušné televize.
JUDr. Jindřich Rajchl
Mluvčí TV Prima Matěj Štýs uvedl, že se budou věcí zabývat po návratu moderátorky Tománkové ze Štrasburku, kde natáčela debatu České zájmy v Evropě, kterou televize pravidelně vysílá s českými zástupci v Evropském parlamentu.
Poslanec Rajchl bude podle jeho sdělení chtít, aby v následujícím vydání pořadu Partie bylo uvedeno, že výše uvedený výrok nikdy neřekl. „Toto tvrzení není pravdivé. Zákaz demonstrací ani jiné omezení ústavně zaručeného práva na shromažďování jsem nikdy nenavrhoval ani neprosazoval. Takový postoj je v přímém rozporu s mými dlouhodobě zastávanými názory,“ sdělil k věci Jindřich Rajchl.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.