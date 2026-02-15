Nadace ČEZ: Lázeňské město Teplice má tři nové Oranžové přechody

Smyslem nasvícení přechodů je pochopitelně zlepšení bezpečnosti během přecházení komunikace, zejména dětmi a mládeží, neboť se zde nacházejí mateřinka a základní i střední školy. Cílovou skupinou jsou samozřejmě i obyvatelé přilehlé čtvrti, včetně handicapovaných a seniorů. Nasvícení zcela nových zeber podpořila Nadace ČEZ částkou 120 000 korun právě v rámci grantu Oranžový přechod.
„Ulice Emilie Dvořákové je poměrně frekventovanou komunikací. Denně jí projedou stovky automobilů, včetně vozů MHD. V jejím blízkém okolí se přitom nacházejí Základní škola a mateřská škola u Červeného kostela, kde se věnují dětem a žákům se speciálně vzdělávacími potřebami. Dále jsou zde ZŠ Edisonova, Střední Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola. V jejím sousedství se rovněž nacházejí nákupní centrum, velké parkoviště a několik dětských hřišť. Když k tomu ještě připočteme bytovou zástavbu a zastávky MHD, tak všechna místa, kde se dalo silnici přejít, byla hojně využívána. Nyní to díky novým přechodům bude ovšem o něco více bezpečnější nejen pro chodce, ale i řidiče,“ říká teplický primátor Jiří Štábl.
Rekonstrukce ulice Emilie Dvořákové a stavební úpravy zvyšující bezpečnost všech chodců byla podle primátora opravdu nezbytnou nutností. Veřejné osvětlení se tak dočkalo nových svítidel a stožárů, k nimž přibylo u tří zcela nových přechodů i šest oranžových – přechodových. „Na instalaci stožárů, včetně svítidel pro nasvícení přechodů a související kabeláž jsme získali 120 tisíc korun od Nadace ČEZ. Její grant Oranžový přechod pro nás není žádnou novinkou, neboť v letech 2017 až 2025 jsme zrealizovali již sedm podobných bezpečnostních projektů. Během některých jsme přitom dokázali, pokud se nacházely ve stejné linii, oranžově nasvítit i vícero přechodů najednou,“ doplnil ještě Jiří Štábl.
V lázeňském městě se tak bezpečné Oranžové přechody hlavně nacházejí na Masarykově třídě, před ZŠ v Maršovské ulici, v Bohosudovské ulici u Kauflandu, na křižovatce Okružní ulice x Masarykova třída a v ulicích Jankovcově (křižovatka J. Wolkera, U Schodů) a Novoveská. Nově k nim nyní přibyly tři v ulici E. Dvořákové. Celkem jich tak je už dvanáct.
Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek 120 000 korun je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu obce. Bezpečnost na rušných komunikacích nejen v blízkosti škol, školek a další veřejných institucí mají města a obce možnost ovlivnit už od roku 2013, kdy byl grant vyhlášen poprvé. Letos mohou o grant zažádat do 27. února. „V duchu základního bezpečnostního hesla na silnicích „Vidět a být viděn“ se tak snažíme pravidelně pomáhat městům a obcím řešit nejkritičtější místa jejich dopravní infrastruktury. Zásadní jsou pro nás statistiky, které dokládají, že moderní osvětlení přechodu zvyšuje bezpečnost chodců o 65 procent. Proto přirozeně podporujeme místa, kde se ve větší míře vyskytují děti. Oranžový sloup už se stal symbolem bezpečného a dobře nasvíceného přechodu pro chodce,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací ZDE.
