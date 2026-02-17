Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně zdůrazňuje, že jeho země potřebuje od svých západních partnerů pomoc v boji proti ruskému agresorovi. Na oplátku nabízí, že se Ukrajinci podělí o své bohaté válečné zkušenosti. Za pár dní se završí čtvrtý rok ruské války na Ukrajině, takže Ukrajinci mají s vedením nejen dronové války zkušenosti.
Nejčtenější německý deník Bild oznámil, že Německo skutečně hodlá čerpat z ukrajinských zkušeností. Vojáky Bundeswehru přijedou školit ukrajinští vojáci. „Dohoda podepsána! Německé ozbrojené síly přijmou instruktory z Ukrajiny,“ napsal Bild s odvoláním na agenturu DPA, která o podepsání dokumentu informovala jako první.
„V plánu je pracovat se zkušenostmi ukrajinských vojáků přímo ve výcviku. Zejména ve výcvikových školách armády,“ zaznělo z tiskového oddělení Bundeswehru. Bez uvedení dalších podrobností.
Podle informací listu The Wall Street Journal západní politici pochopili, že budou potřebovat pomoc Ukrajinců nejpozději na posledním cvičení NATO, kam bylo přizváno několik ukrajinských vojáků, a tito vojáci dokázali zničit několik kusů techniky a vyřadit z boje velké množství vojáků.
Tvrdý střet s realitou zažili vojáci NATO na jaře 2025 během cvičení s názvem Ježek v Estonsku. Pouhých deset ukrajinských vojáků dokázalo vyřadit 2 prapory NATO. „Jsme v řiti,“ přiznal prý otevřeně jeden z velitelů NATO, když viděl, co se během cvičení odehrálo.
Cvičení s názvem Ježek se účastnilo asi 16 tisíc vojáků z 12 zemí NATO. Ukrajinští vojáci, kteří byli na cvičení přizváni, měli za úkol dostat vojáky aliance pod co největší tlak. A jak naznačuje již zmíněné přiznání jednoho z aliančních velitelů, podařilo se jim to dokonale. Ukázalo se, že vojáci aliance nebyli schopni vyrovnat se s výhodou, jakou Ukrajincům poskytlo obratné nakládání s několika drony. Právě proto zřejmě byla podepsána dohoda o spolupráci v oblasti výcviku mezi ukrajinskou a německou stranou.
Jenže Ukrajinci musejí vedle školení německých vojáků řešit celou řadu dalších problémů. Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko na sociální síti X naznačuje, že narůstá hněv vůči starostovi Kyjeva Vitaliji Kličkovi.
„Kličko vážně musí odejít,“ napsal Ponomarenko na sociální síti X. Stále víc se podle něj ukazuje, že starosta Kyjeva raději jezdí po světě, než aby řešil problémy válkou trpících obyvatel hlavního města napadené Ukrajiny.
„Svou neschopností, drzou nečinností ve funkci a ještě drzejšími nekonečnými výmluvami, že starosta hlavního města nemá právo pro město nic dělat, doslova kromě intrik s developery napojenými na mafii, Kyjev zcela srazil k zemi,“ konstatoval Ponomarenko.
Ukrajinský novinář také prohlásil, že má Vitalij Kličko tu drzost naznačovat, že za situaci v hlavním městě nemůže ani tak on, jako spíš vláda v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Svůj čas přitom podle Ponomarenka věnuje především sebeprezentaci. Kličko se prý tváří takřka jako válečný hrdina, ale ve skutečnosti si z novinářova pohledu vede při správě hlavního města velice špatně.
„Způsob, jakým řídí hlavní město téměř dvě desetiletí, je ostuda. Obzvláště ve srovnání s jinými velkými ukrajinskými městy, která jsou mnohem méně bohatá,“ uvedl ukrajinský publicista.