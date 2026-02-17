Zvát Clintonovou? Urážka. Bystroň se rozjel

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Pohled Clintonové se přitom značně lišil také s tím, který na místě přednesl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Směrem k Evropanům pronášel slova vybízející k úzkému spojenectví a za „hloupou ideu“ označil například dřívější pohled, že budou nahrazeny národní zájmy. „Jsme součástí západní civilizace, jsme propojeni silnými vztahy založenými na jazyce, křesťanství a také obětech předků,“ zmínil a hovořil i o nutnosti chránit západní hodnoty a vlastní hranice.
Rozhodnutí, že v momentě, kdy USA hovoří o směřování na základě konzervativních hodnot západní civilizace, byla na Mnichovskou bezpečnostní konferenci byla pozvána Clintová, která aktuální názorové směřování Spojených států označovala na pódiu za „spíše silně populistické“, dle europoslance za německou AfD Petra Bystroně nepřišlo samo sebou. Pro tradiční bavorský list Bayerische Staatszeitung komentoval, že šlo o „urážku Marca Rubia a celé Trumpovy administrativy“ ze strany německého diplomata Wolfganga Ischingera.
Ischinger, který předsedá radě Nadace Mnichovské bezpečnostní konference a dříve byl i přímo předsedou bezpečnostní konference, podle Bystroně pozvánku Clintové zaslal, aby „sabotoval Trumpovo mírové úsilí“.
Poznačil, že bývalá ministryně zahraničí USA reprezentuje „agresivní, intervencionistickou zahraniční politiku“. Samotný list pak připomíná, že Američané v době funkčního období Clintové zaútočily na Libyi a pokračovaly ve válkách v Iráku a Afghánistánu.
Pozvání Clintonové tak mělo dle Bystroně cílit na to, aby proměnilo Mnichovskou bezpečnostní konferenci „v platformu pro zastánce války a propagátory vojensko-průmyslového komplexu“. Pro Bayerische Staatszeitung zmínil, že Clintonová spolu s bývalým polským ministrem obrany a nynějším ministrem zahraničí Sikorským hodlá vyvolat rozkol mezi Evropou a USA na „Západ a Západ“. Vidět to má být i v někdejším postoji Sikorského po poškození plynovodu Nord Stream. Politik v roce 2022 naznačoval, že USA byly za Bidena do celé akce zapojeny. „Děkuji, USA,“ psal tehdy pod fotografií unikajícího plynu.
