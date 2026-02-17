Zvát Clintonovou? Urážka. Bystroň se rozjel

17.02.2026 14:39 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Otázku, zdali se přímo jeden z ústředních diplomatů z vedení Mnichovské bezpečnostní konference nepokusil o „sabotáž mírového úsilí“, otevírá v tradičním bavorském listu Bayerische Staatszeitung europoslanec za německou AfD Petr Bystroň. Pozvánka pro Hillary Clintonovou dle něj totiž nepřišla jen tak. Šlo o „urážku Marca Rubia a celé Trumpovy administrativy,“ píše Bystroň. Podotýká, co bylo jejím cílem.

Zvát Clintonovou? Urážka. Bystroň se rozjel
Foto: Petr Bystroň
Popisek: Petr Bystroň v USA

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 7706 lidí
Z dění na Mnichovské bezpečnostní konferenci se v posledních dnech u nás i ve světě nejvíce šíří segmenty z diskuse, kde šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé) diskutoval s exministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou a s polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským. Macinka vzbudil pozornost i u amerických médií tím, že přímo před plným sálem konfrontoval pohled, který Clintová a Sikorski nabízeli na postavení národních států, progresivismus či západní hodnoty a stal se protipólem názorů, které nabízeli. 

Pohled Clintonové se přitom značně lišil také s tím, který na místě přednesl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Směrem k Evropanům pronášel slova vybízející k úzkému spojenectví a za „hloupou ideu“ označil například dřívější pohled, že budou nahrazeny národní zájmy. „Jsme součástí západní civilizace, jsme propojeni silnými vztahy založenými na jazyce, křesťanství a také obětech předků,“ zmínil a hovořil i o nutnosti chránit západní hodnoty a vlastní hranice. 

Rozhodnutí, že v momentě, kdy USA hovoří o směřování na základě konzervativních hodnot západní civilizace, byla na Mnichovskou bezpečnostní konferenci byla pozvána Clintová, která aktuální názorové směřování Spojených států označovala na pódiu za „spíše silně populistické“, dle europoslance za německou AfD Petra Bystroně nepřišlo samo sebou. Pro tradiční bavorský list Bayerische Staatszeitung komentoval, že šlo o „urážku Marca Rubia a celé Trumpovy administrativy“ ze strany německého diplomata Wolfganga Ischingera.

Fotogalerie: - Vyznamenaný Clinton

Prezident Petr Pavel udělil Řád TGM 42. prezidento...
Prezident Petr Pavel udělil Řád TGM 42. prezidento...
Prezident Petr Pavel udělil Řád TGM 42. prezidento...
Prezident Petr Pavel udělil Řád TGM 42. prezidento...
Prezident Petr Pavel udělil Řád TGM 42. prezidento...
Bill Clinton

Ischinger, který předsedá radě Nadace Mnichovské bezpečnostní konference a dříve byl i přímo předsedou bezpečnostní konference, podle Bystroně pozvánku Clintové zaslal, aby „sabotoval Trumpovo mírové úsilí“.

Poznačil, že bývalá ministryně zahraničí USA reprezentuje „agresivní, intervencionistickou zahraniční politiku“. Samotný list pak připomíná, že Američané v době funkčního období Clintové zaútočily na Libyi a pokračovaly ve válkách v Iráku a Afghánistánu.

Pozvání Clintonové tak mělo dle Bystroně cílit na to, aby proměnilo Mnichovskou bezpečnostní konferenci „v platformu pro zastánce války a propagátory vojensko-průmyslového komplexu“. Pro Bayerische Staatszeitung zmínil, že Clintonová spolu s bývalým polským ministrem obrany a nynějším ministrem zahraničí Sikorským hodlá vyvolat rozkol mezi Evropou a USA na „Západ a Západ“. Vidět to má být i v někdejším postoji Sikorského po poškození plynovodu Nord Stream. Politik v roce 2022 naznačoval, že USA byly za Bidena do celé akce zapojeny. „Děkuji, USA,“ psal tehdy pod fotografií unikajícího plynu.

Psali jsme:

Bystroň: Trump zachraňuje Německo. Lidi už se nerozhlíží strachem, když se mnou mluví
Bystroň překvapil s Trumpem. Slova, která padla už minulý měsíc
Nebojte se vzepřít. Bystroň přivezl Čechům po cestě do USA
Konec útlaku od EU. Petr Bystroň se vrátil z jednání s Trumpovými lidmi se silnými zprávami

 

Zdroje:

https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politik/detailansicht-politik/artikel/afd-politiker-bystron-kritisiert-einladung-hillary-clintons-zur-sicherheitskonferenz.html#topPosition

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nejen-hadka-o-pohlavi-Cela-prestrelka-Macinky-s-Clintonovou-v-Mnichove-787090

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Biden , Clintonová , Mnichov , Sikorski , válka , Macinka , AfD , Trump , zbrojení , Mnichovská bezpečnostní konference , Bystroň , Rubio , Bayerische Staatszeitung

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte, že pozvání Clintonové do Mnichova přišlo s cílem změnit směřování tamní bezpečnostní konference?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Audit klimatu za 5 mega?

Můžu se zeptat, jaký to má význam a co tím přesně myslíte? Jak chcete dělat audit počasí? A co když nedopadne dobře? To poručíte větru a dešti? Verča

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

12:37 Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

Kdo by se mohl střetnout v roce 2028 s prezidentem Pavlem? Ozývají se různá jména, např. Ivana Tykač…