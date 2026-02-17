Hřib (Piráti): Piráti i nadále zůstávají jedinou relevantní stranou bez kauz

Žádný přestupek se nestal. Piráti i nadále zůstávají jedinou relevantní stranou bez kauz.
Městský úřad v Říčanech dnes ukončil řízení v souvislosti s mým působením v představenstvu společnosti PRE Holding. Potvrdil to, co jsem říkal od prvopočátku. Tedy, že jsem si sám žádné odměny neposílal, naopak jsem na ten omyl sám upozornil a vše jsem vrátil, jakmile to bylo formálně možné.
Případ prověřila policie i správní orgány. Výsledek je jednoznačný - k žádnému pochybení z mé strany nedošlo. Naopak úřad konstatoval, že jsem přece logicky mohl očekávat, že společnost má zavedeny kontrolní mechanismy, které takové chybě zabrání, jako je například dozorčí rada, které předsedá pan Portlík, kandidát ODS na primátora.
Očekávám tedy, že se mi pan Portlík za všechna neoprávněná nařčení, včetně pseudoprávního posudku, který si na mne nechal vyrobit, veřejně omluví na nejbližším jednání pražského zastupitelstva. A taky, že pan Portlík začne konečně dělat svoji práci a jako předseda dozorčí rady zavede takové kontrolní mechanismy, které zabrání opakování takového omylu.
