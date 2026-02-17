„Německá ČT“ vysílala falešné záběry, aby škodila Trumpovi

Veřejnoprávní německá televize ZDF musela řešit problém. Server nejčtenějšího deníku Bild upozornil, že televize odvysílala záběry, které měly naznačit, jak až takřka nelidsky může v praxi vypadat deportační politika 47. prezidenta USA Donalda Trumpa. Šlo o záběry, na nichž je rodina trhána takřka na kusy. Děti jsou na zveřejněných záběrech odtrhávány od matky.
Jenže se ukázalo, že jde o záběry vyrobené umělou inteligencí.
„ZDF odvysílala ve svém pořadu Heute Journal falešná videa o Trumpových deportacích migrantů. Jedna z nahrávek byla vytvořena pomocí umělé inteligence, zatímco druhá byla čtyři roky stará a šlo o záběry chlapce zatčeného po výhrůžce střelbou ve škole,“ napsal server nejčtenějšího německého deníku.
Šlo o záběry desetiletého chlapce z roku 2022.
ZDF následně falešná videa stáhla a předělala. Diváky o svém kroku informovala. Vedení televize deníku oznámilo, že u odvysílaných záběrů mělo být od počátku uvedeno, že jde o klip generovaný umělou inteligencí.
„Případ ukazuje, že se vytváří atmosféra strachu pomocí skutečných i umělou inteligencí generovaných snímků. Litujeme, že nebylo dostatečně jasně uvedeno, které snímky jsou skutečné a které ne,“ uvedlo ke kauze tiskové oddělení německé televize.
Bývalý místopředseda Spolkového sněmu Wolfgang Kubicki z řad liberální FDP bije na poplach. „Pořad, který používá falešné záběry generované umělou inteligencí, by se již neměl moci nazývat ‚zpravodajským pořadem‘. ZDF včera uvedla v omyl 3,6 milionu diváků. Je to mediální skandál, který nás bude pronásledovat ještě dlouho,“ napsal Kubicki.
Eine Sendung, die mit falschem, KI-generiertem Bildmaterial arbeitet, sollte sich eigentlich nicht mehr „Nachrichtensendung“ nennen dürfen. Das ZDF hat gestern 3,6 Millionen Zuschauer in die Irre geführt. Es ist ein Medienskandal, der uns noch lange beschäftigen wird. WK https://t.co/V8gT5VkKUt— Wolfgang Kubicki (@KubickiWo) February 16, 2026
Podcaster Boris von Morgenstern redaktorům ZDF doporučil, aby prošli kurzem mediální gramotnosti.
Im heute journal nimmt man dieses Video aus dem Jahr 2022 um die Grausamkeit der ICE-Behörde zu belegen. Minderjährige Kinder werden an der Schule von Trumps Nazi-Truppen abgefangen.— Boris von Morgenstern (@BvMorgenstern) February 17, 2026
Es handelt sich um einen 10-jährigen Schüler der einen Amoklauf angekündigt hatte.
Dunja Hayali… pic.twitter.com/JXa7rz5lCS
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.