„Německá ČT“ vysílala falešné záběry, aby škodila Trumpovi

17.02.2026 13:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Německá veřejnoprávní televize ZDF má na triku přešlap. Uvedla v omyl miliony diváků. Odvysílala záběry, na nichž chtěla demonstrovat, jak zle vypadá deportační politika 47. prezidenta USA Donalda Trumpa. Jenže se ukázalo, že šlo o záběry vygenerované umělou inteligencí. A nejen to.

„Německá ČT“ vysílala falešné záběry, aby škodila Trumpovi
Foto: screen X Charlie Kirk
Popisek: Protesty v Los Angeles proti ICE a Donaldu Trumpovi

Veřejnoprávní německá televize ZDF musela řešit problém. Server nejčtenějšího deníku Bild upozornil, že televize odvysílala záběry, které měly naznačit, jak až takřka nelidsky může v praxi vypadat deportační politika 47. prezidenta USA Donalda Trumpa. Šlo o záběry, na nichž je rodina trhána takřka na kusy. Děti jsou na zveřejněných záběrech odtrhávány od matky.

Jenže se ukázalo, že jde o záběry vyrobené umělou inteligencí.

„ZDF odvysílala ve svém pořadu Heute Journal falešná videa o Trumpových deportacích migrantů. Jedna z nahrávek byla vytvořena pomocí umělé inteligence, zatímco druhá byla čtyři roky stará a šlo o záběry chlapce zatčeného po výhrůžce střelbou ve škole,“ napsal server nejčtenějšího německého deníku.

Šlo o záběry desetiletého chlapce z roku 2022.

ZDF následně falešná videa stáhla a předělala. Diváky o svém kroku informovala. Vedení televize deníku oznámilo, že u odvysílaných záběrů mělo být od počátku uvedeno, že jde o klip generovaný umělou inteligencí.

„Případ ukazuje, že se vytváří atmosféra strachu pomocí skutečných i umělou inteligencí generovaných snímků. Litujeme, že nebylo dostatečně jasně uvedeno, které snímky jsou skutečné a které ne,“ uvedlo ke kauze tiskové oddělení německé televize.

Bývalý místopředseda Spolkového sněmu Wolfgang Kubicki z řad liberální FDP bije na poplach. „Pořad, který používá falešné záběry generované umělou inteligencí, by se již neměl moci nazývat ‚zpravodajským pořadem‘. ZDF včera uvedla v omyl 3,6 milionu diváků. Je to mediální skandál, který nás bude pronásledovat ještě dlouho,“ napsal Kubicki.

 

 

Podcaster Boris von Morgenstern redaktorům ZDF doporučil, aby prošli kurzem mediální gramotnosti.

 

 

Psali jsme:

Smích z Macinky byl předčasný. Nerudová a Hřib mohou závidět
Holec nad nápadem herce Čermáka: Nejkratší cesta do lágru. Umělci kolaboranti to mají v sobě
Nezávislá ČT? Chovají se jako mluvčí prezidenta, připomíná Žantovský
Cílené rozbití za Fialovy vlády, odhalil Veleba a žádá nápravu

 

Zdroje:

https://t.co/JXa7rz5lCS

https://t.co/V8gT5VkKUt

https://twitter.com/BvMorgenstern/status/2023698442791387315?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KubickiWo/status/2023452761065480326?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bild.de/politik/inland/gefaelschte-clips-im-heute-journal-zdf-korrigiert-beitrag-zu-trump-abschiebungen-699412be6e842744e5c57da3

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

média , migrace , Německo , školství , USA , zahraničí , ZDF , uprchlíci , umělá inteligence , ICE

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že skandál tohoto typu bude ZDF napravovat dlouhou dobu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Jak vy osobně vlastně hodnotíte zpravodajství ČT?

Přijde vám nezávislé a vyvážené? Já když občas sleduji nějakou politickou debatu, tak mi přijde, že dávají větší prostor stranám bývalé vlády a ostatní politiky nenechají mnohdy ani domluvit nebo jim skáčou do řeči. Třeba na CNN se to neděje. Někdy si říkám, proč se debat na ČT vůbec účastníte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

12:37 Marek Vašut na Hrad. Šíří se jméno nového soupeře Petra Pavla

Kdo by se mohl střetnout v roce 2028 s prezidentem Pavlem? Ozývají se různá jména, např. Ivana Tykač…