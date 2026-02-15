Ministerstvo spravedlnosti posiluje ochranu obětí obchodování s lidmi

Silnější ochrana obětí obchodování s lidmi
Návrh reaguje na nové formy vykořisťování, které se v Evropě i ve světě objevují stále častěji. Patří mezi ně například obchodování s dětmi (prodej dítěte cizí osobě), nucené sňatky, nebo práce či služby vykonávané v extrémně vykořisťujících podmínkách (např. odebrání dokladů totožnosti oběti v cizí zemi nucení pracovat v nelidských podmínkách pouze za stravu).
Zákon zavádí také trestnost pro ty, kteří vědomě využijí služby obětí obchodování s lidmi. Jedná se o profitování z nucené práce, využití služeb žen, které jsou obchodovány za účelem prostituce nebo využití jakýchkoli jiných služeb poskytovaných osobami, o kterých dotyční prokazatelně vědí, že je poskytují v důsledku toho, že jsou obětí obchodování s lidmi.
Důležitou změnou je stanovení výslovného pravidla, že tyto oběti nebudou za určitých podmínek trestně postižitelné za trestný čin, ke kterému byly donuceny. Ochrání to zejména děti a další zranitelné osoby, které jsou obchodníky zneužívány.
„Naším cílem je posílit ochranu obětí a usnadnit jim cestu k pomoci. Zároveň chceme, aby právo lépe reagovalo na nové způsoby, jakými jsou lidé zneužíváni. Přísnější postih těch, kteří vědomě využívají obětí, je důležitým krokem,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Povinnost pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu trestu obecně prospěšných prací
Druhá část schváleného návrhu řeší situace, kdy při výkonu trestu obecně prospěšných prací dojde k úrazu nebo škodě na majetku. V těchto případech se nejedná o klasický pracovní poměr, nelze tedy aplikovat ustanovení zákoníku práce, a tak obce a další organizace poskytující obecně prospěšné práce mohou být vystaveny riziku složitých právních sporů.
Nově zákon zavádí povinné pojištění, které pokryje újmu na zdraví způsobenou odsouzenému nebo odsouzeným nebo škodu vzniklou při práci. Dále umožní, aby poskytovatelé těchto prací (např. obce, církve, neziskové organizace) mohli požádat stát o refundaci nákladů na pojištění. Tím zákon zvýší ochotu obcí a dalších organizací tyto práce poskytovat, protože ponesou menší právní rizika, což usnadní výkon tohoto druhu trestu.
Roční náklady na toto pojištění se odhadují na 430 tisíc korun.
