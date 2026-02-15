CzechTourism: Efektivnější řízení cestovního ruchu v Praze i Česku

Cílem veřejné zakázky je zajistit strategičtější řízení cestovního ruchu v Praze i v celém Česku. Data poslouží jako nástroj pro přesnější sledování návštěvnických trendů v reálném čase, efektivnější regulaci turistických toků, lepší plánování rozvoje destinací a kvalitnější predikci budoucího vývoje turismu v jednotlivých regionech.
Data jako základ chytřejšího řízení cestovního ruchu
Spolupráce agentury CzechTourism a Prague City Tourism na využití pokročilých analytických podkladů představuje v českém kontextu mimořádný krok směrem k datově řízenému cestovnímu ruchu. Poprvé v historii vzniká ucelený nástroj, který propojuje agregovaná a anonymizovaná platební, letecká a data o pohybu a chování návštěvníků a umožňuje sledovat cestovní ruch nejen zpětně, ale také v reálném čase a s výhledem do budoucna. Díky tomu mohou obě organizace lépe plánovat rozvoj destinací, cílit marketingové aktivity a zároveň reagovat na aktuální vývoj poptávky i chování návštěvníků.
„Jsme velmi rádi, že se hlavní město Praha spojilo s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a prostřednictvím otevřené soutěže získalo přístup k takto sofistikovaným datům. Tyto informace nám umožní rozvíjet cestovní ruch ve městě ještě efektivněji, v souladu se strategií udržitelného a kulturně orientovaného turismu. Věříme, že tímto krokem dále přispějeme ke kultivovanějšímu a vyváženějšímu cestovnímu ruchu v Praze,“ říká radní pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
„Pro CzechTourism znamená práce s takto detailními podklady zásadní posun v tom, jak přemýšlíme o řízení cestovního ruchu. Nejde jen o čísla o návštěvnosti, ale o hlubší porozumění tomu, kdo a kdy do Česka přijíždí, jak dlouho v Česku zůstává a za co nejčastěji utrácí. Díky tomu dokážeme lépe zacílit marketing, zvýšit ekonomický přínos turismu a zároveň podporovat jeho rovnoměrnější rozložení v místě i čase. Jinými slovy chceme zajistit, aby si návštěvníci v Česku svůj pobyt maximálně užili a cestovní ruch měl pozitivní dopad na regiony i jejich obyvatele,“ vysvětluje ředitel České centrály cestovního ruch – CzechTourism František Reismüller.
„Díky unikátnímu společnému veřejnému zadávání takto náročné zakázky budeme mít přístup k výjimečným datům o chování cestovatelů, ať už se jedná o behaviorální nebo ekonomická data,” popisuje místopředsedkyně Prague City Tourism Jana Adamcová a zároveň dodává: „Tento nástroj nám umožní lépe řídit naši destinaci a pružně reagovat na měnící se trendy. Současně získáme benchmarking s ostatními metropolemi.”
Data jsou podle expertů na cestovní ruch zásadní pro chytré a dlouhodobě udržitelné řízení turismu v Praze i regionech. Umožní lépe porozumět chování návštěvníků, a to od jejich národnosti, věkového složení až přes aktivity, o které se zajímají. Monitorují také strukturu výdajů za produkty a služby v cestovním ruchu či míru spokojenosti hostů. Díky tomu bude možné efektivněji reagovat na potřeby destinace i samotných turistů.
Využití těchto dat také přispěje k naplnění klíčových cílů strategie cestovního ruchu hlavního města jako je přesné cílení na bonitní klientelu, odlehčování toku turistů mimo památkovou rezervaci, míra zákaznické zkušenosti nebo spolehlivější predikce počtu cestovatelů na základě dat o leteckých kapacitách, rezervacích a platebních transakcích. Postupně se data také propojí s připravovanou aplikací My Prague, která návštěvníkům nabídne chytrého průvodce a městu umožní lépe řídit turismus v reálném čase.
Od analýz k predikcím a mezinárodnímu srovnání
„Velkou přidanou hodnotou je možnost lépe předvídat budoucí vývoj – například v oblasti letecké dostupnosti nebo zájmu návštěvníků. Díky tomu můžeme s partnery v regionech i na národní úrovni lépe plánovat kapacity, rozvoj turistické nabídky i investice a přispívat k rovnoměrnějšímu rozložení návštěvnosti v čase i prostoru. Získáme tedy konkrétní fakta, což nám pomůže dlouhodobě posilovat pozici Česka na mezinárodním trhu cestovního ruchu,“ doplňuje vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček.
Součástí smlouvy se společností Mastercard je zpřístupnění analytického nástroje Mastercard Tourism Insights, který pracuje s?informacemi z?deseti klíčových trhů, např. z Polska, USA, Velké Británie nebo třeba Německa. Agregovaná a anonymizovaná data poslouží v?rámci porovnávání všech sledovaných ukazatelů s?destinacemi jako je Vídeň nebo Berlín a bude s nimi nakládáno plně v souladu s pravidly GDPR.
Smlouva se společností Mastercard je uzavřená na čtyři roky a umožňuje přístup k?agregovaným a anonymizovaným datům z?vybraných klíčových zdrojových trhů. Jedná se o moderní analytický nástroj, který destinacím přinese například i vizuální zpracování trendů a průběžné reporty. Zakázka této velikosti se připravovala a zpracovávala přibližně rok a půl. V otevřeném výběrovém řízení podle evropského práva ji s cenou 790 000 eur získala společnost Mastercard Europe SA.
„Jsme rádi, že se Praha i CzechTourism zařazují mezi inovativní destinace, které si uvědomují význam práce s kvalitními daty a jejich zásadní roli pro informované rozhodování. Pokročilá datová analytika dnes představuje klíčový nástroj pro řízení cestovního ruchu a jsme potěšeni, že můžeme být partnerem při této transformační změně. Oceňujeme dlouhodobou vizi obou institucí postupně začleňovat data do všech klíčových procesů – od sledování návštěvnických trendů, přes tvorbu strategií, plánování rozvoje destinací, nebo marketingových aktivit a kampaní až po jejich vyhodnocování. Věříme, že takovýto přístup přispívá i k efektivnějšímu optimalizaci využití veřejných prostředků. Na tuto spolupráci se velmi těšíme a jsme přesvědčeni, že městu i regionům přinese výraznou přidanou hodnotu,“ uzavírá generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Jana Lvová.
