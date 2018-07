ČEZ ESCO získala svou historicky největší zakázku. Rozsvítí 59 obchodů ve čtyřech státech

„Jde o unikátní projekt. Celkem dodáme téměř 10 tisíc svítidel devíti různých typů, které sami vyrobíme. Je to jeden z velkých kroků našeho týmu osvětlení do oblasti retailu,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Prodejny Camaïeu, které ČEZ ESCO rozsvítí, se nacházejí v Česku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

Původním přáním zákazníka bylo snížit náklady na osvětlení minimálně o padesát procent při navýšení světelného komfortu a zachování pozice jednotlivých světel. Tým osvětlení ČEZ ESCO následně pro Camaïeu propočítal několik dalších variant řešení a poskytl zákazníkovi vzorky světel k otestování. Společnost Camaïeu se nakonec rozhodla pro nejoptimálnější variantu, která zvýrazní atraktivitu výrobků a podtrhne věrnost barev.

„Budeme mít kvalitnější a příjemnější osvětlení, které zároveň šetří provozně dvě třetiny nákladů. Výzvou pro dodavatele byl náš jasný požadavek, aby se návratnost investice pohybovala do pěti let a aby klesly náklady na údržbu.To se podařilo,“ říká David Levička, technický ředitel Camaïeu pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.

„Pro nás je to opravdu velice zajímavá a tvůrčí zakázka, protože cílem není jen úspora, ale i co nejsilnější estetický efekt. Správně vybraným osvětlením lze dosáhnout toho, že zákazník vidí barevnou škálu zboží co nejblíže skutečnosti,“ říká Jiří Černý, který tým osvětlení v ČEZ ESCO vede. „Omezují se tím případy, kdy je zákazník následně nespokojen s barvou koupeného oblečení, protože v obchodě vypadala jinak, než pak na denním světle.“

Plánovaná úspora dosáhne 4478 megawatthodin, tedy 66 procent nákladů na provoz osvětlení, což s sebou přinese i nižší emise CO2 o 4530 tun ročně. Instalace 9345 svítidel bude probíhat mimo otevírací hodiny obchodů, tak aby nenarušila provoz.

Camaïeu je francouzský prodejce oblečení pro ženy. Společnost byla založena v roce 1984 a v současnosti provozuje přes 1000 obchodů v 18 státech. Zaměstnává téměř 6000 lidí.

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je rovněž dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

autor: Tisková zpráva