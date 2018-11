ČEZ: INVEN CAPITAL je největším investorem v tado°, lídrovi chytrých termostatů

INVEN CAPITAL, Investiční fond Skupiny ČEZ investující do perspektivních technologických firem z oblasti nové energetiky, se stal největším podílníkem v německé společnosti tado°, lídrovi na evropském trhu chytrých termostatů.

Stalo se tak v rámci dalšího kola navyšování kapitálu o celkovém objemu 43 milionů EUR, kterého se účastnily i „těžké váhy“ jako Amazon nebo Total Energy Ventures. Pro INVEN CAPITAL jde o v pořadí třetí investici v rámci společného projektu s Evropskou investiční bankou (EIB).

INVEN CAPITAL se stal akcionářem tado° na jaře 2016. Od té doby se původní start-up rozrostl na firmu zaměstnávající 180 zaměstnanců a respektovaného hráče na globálním trhu teplotní regulace v objektech. Roční prodeje termostatů rostou o stovky procent. tado° hodlá nově získané prostředky investovat do dalšího vývoje a zkvalitňování svých produktů i navazujících servisních služeb. Aktuálního kola navyšování kapitálu tado° o celkovém objemu 43 milionů EUR se účastnili renomovaní investoři, jako např. Amazon nebo Total Energy Ventures. Již dříve vstoupila do tado° např. společnost Siemens.

„Očekává se, že globální trh inteligentních termostatů poroste ročně 50procentním tempem a do čtyř let dosáhne objemu 6,8 miliardy USD. Pro vytápění a chlazení budov se totiž celosvětově používá zhruba 30 procent spotřebované energie, a prostor pro inovátory nabízející snížení nákladů je tak obrovský. Firma má před sebou období dalšího strmého růstu a my chceme být u toho, “ vysvětluje Petr Míkovec, managing director INVEN CAPITAL.

Skupina ČEZ se díky aktuální investici stala největším investorem v tado° s podílem v řádu desítek procent, zástupce má také v představenstvu společnosti. Od investice si ČEZ slibuje také prohloubení svého know-how v IT i zahrnutí do nabídky pro české zákazníky. Investici z poloviny financuje Evropská investiční banka (EIB), která koncem roku 2017 oznámila rozhodnutí vytvořit společnou investiční strukturu s INVEN CAPITAL a poskytla do správy fondu investiční kapitál ve výši 50 milionů EUR.

Společnost tado° byla založena v roce 2011 v Mnichově. Vlajkovým produktem je řešení pro inteligentní regulaci teploty v domácnosti schopné uspořit až 31 % celkových nákladů na vytápění a klimatizaci. Inteligentní termostaty jsou ovládané přes mobilní aplikaci ze smarphonů obyvatel domu (systém sám detekuje, kdy se vzdalují nebo míří zpět domů) a současně pracují s modely předpovědi počasí, což jim umožňuje optimalizovat spotřebu při zachování požadovaného teplotního komfortu. Systém je současně schopný zvolit za uživatele nejvhodnější tarif, vybrat typ vytápění či připravit harmonogram oprav a revizí.

autor: Tisková zpráva