ČEZ: Rozhledna Infocentra Elektrárny Ledvice je magnetem i pro turisty z Japonska

Na 11 tisíc mladších i starších zájemců o energetiku si pak za správné vyřešení kvízu odneslo originální dárek – společenskou karetní hru kvarteto s motivy z oblasti energetiky. Konkrétně do Infocentra v Elektrárně Ledvice zavítalo 1 999 návštěvníků, z nichž 39 přijelo ze zahraničí. Konkrétně ze sousedního Německa, Rakouska, Slovenska či Polska, případně až z Japonska, Belgie, Holandska, Anglie a Švýcarska. Z Česka kromě rodin s dětmi, které přijely na dovolenou za poznáním Ústeckého kraje, to pak hlavně byly účastníci různých turnusů příměstských táborů z okolních měst a obcí, od Ústí nad Labem až po Chomutov.
Každý prázdninový návštěvník, který správně vyplnil soutěžní kvíz, si nakonec odnesl nejen plno nových vědomostí, ale hlavně speciální kvarteto ozdobené pestrobarevnými energetickými obrázky. Soutěž byla určena hlavně dětem do 18 let, ale přilákala i řadu dospělých. „Elektrárny jsou oblíbeným turistickým cílem a právě v letních měsících je návštěvnost našich infocenter tradičně velmi vysoká. Proto jsme i letos připravili pro návštěvníky zajímavou odměnu v podobě energetického kvarteta. Je to dárek, který nejen potěší, ale také zábavnou formou přibližuje fascinující svět energetiky,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center Skupiny ČEZ.
Infocentra Skupiny ČEZ přibližují zábavnou formou svět energie prostřednictvím interaktivních modelů, které vysvětlí principy výroby a distribuce energie. Ve většině infocenter je také možné navštívit samotný provoz elektrárny, odborní průvodci mají připravené zajímavosti a perličky z oblasti energetiky, k vyzkoušení je také virtuální realita a fyzikální pokusy a samozřejmě různé soutěže. Nejinak je tomu i v případě Infocentra Elektrárny Ledvice. To je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře.
Kromě výše uvedeného má ovšem infocentrum jeden významný bonus navíc a tím je po objednání předem možný výstup na nejvyšší rozhlednu v České republice, jejíž veřejnosti přístupný venkovní ochoz se nachází ve výšce 140 metrů (spolu s prosklenou vyhlídkou má rozhledna na výšku 144 m) na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6. Ta je lákadlem jak pro individuální turisty, tak i skupinové srazy. Během uplynulého víkendu proto infocentrum zažilo invazi bojových tudorů. Osádkám 32 vozů byl k dispozici celý průvodcovský tým. Sraz veteránů, respektive pohotovostních osobních automobilů Škoda 1101P byl již 78. v pořadí. V lokalitě elektrárny Ledvice se přitom konal podruhé. Poprvé se zde na parkovišti zastavily vozy vyrobené automobilkou v Mladé Boleslavi v letech 1848 až 1951 v roce 2011.
„Když padne uspořádání srazu na nás ze severu, vždy s kolegou Jaroslavem Štikou přemýšlíme, co ostatním z celé republiky, tentokráte od 18. do 21. září, nabídnout. Jako doprovodný program jsme zvolili pro osmdesát účastníků hned dvě regionální akce, a to Armádní den na hradě Doubravka u Teplic a Babí léto na Kyselce v Bílině, kde jsme stejně jako v roce 2011 v tamním kempu nocovali. Pochopitelně jsme absolvovali i několik spanilých jízd, během nichž jsme například zavítali do Hornického muzea v Litvínově, zastavili se u Jezera Most a také u přesunutého kostela. Zavítali jsme třeba i na zámek v Mirošovicích, do Kostomlat pod Milešovkou, podívali se na šachtu… Prostě každý den něco, zakončený posezením v kempu. Infocentrum Elektrárny Ledvice a rozhlednu jsme nemohli pochopitelně vynechat. Už jen proto, že posledně, tedy v roce 2011, se zde všem líbilo,“ shrnul za severočeské pořadatele Miroslav Kout, který má k elektrárně coby její bývalý údržbář i osobní vztah.
Bojový tudor = pohotovostní osobní automobil Škoda 1101 P, kterých bylo v letech 1948 až 1951 vyrobeno 4 237 kusů. Sloužily v československé armádě, u pohraniční stráže a také u Sboru národní bezpečnosti jako pořádkové vozy veřejné bezpečnosti. Právě někde tam, u vojska či policie, se zrodila jeho přezdívka. V poválečné době, kdy byl vozový park ozbrojených složek „co kočka, to jiná ves“, totiž konstruktéři narychlo využili pro nový jednotný typ vozidla podvozek, motor a další části civilního osobního automobilu Škoda 1101 Tudor, jehož sériová výroba začala v roce 1946. Jen jeho oblou uzavřenou karoserii nahradili pohotovostní čtyřmístnou hranatou, otevřenou, se stahovací plátěnou střechou a sklopným předním sklem.
Všechny „bojáky“ dosloužily koncem 50. let minulého století. Ty provozuschopné pak byly ještě využívány v lesnictví či zemědělství, případně i v autoškole tehdejšího Svazarmu. Z celkového počtu vyrobených kusů se dochovalo kolem padesáti provozuschopných vozů, několik z nich se nachází v různých muzeích, ostatní jsou v soukromých rukách. Z těch na setkání u Elektrárny Ledvice si některé vozy zahrály i ve filmu, konkrétně v seriálech Třicet případů majora Zemana, Zdivočilá země či naposledy v nejnovější verzi Krále Šumavy.
autor: Tisková zpráva