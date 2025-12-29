Bezpečnostní záruky budou, jásal Zelenskyj. Trump nadšení krotil

29.12.2025 8:09 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezidenti USA Donald Trump a Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uspořádali po jednání na Floridě společnou tiskovou konferenci. Ukrajinský prezident se zdál být spokojen. Jeho americký protějšek Zelenského spokojenost krotil a dovolával se úloh, které čekají na evropské partnery. Jenže, bude celé jednání k něčemu? Ve veřejném prostoru se šíří poznámky, že je to všechno jen divadlo.

Bezpečnostní záruky budou, jásal Zelenskyj. Trump nadšení krotil
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Před jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které proběhlo na Floridě, si 47. prezident USA Donald Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. 

Po několikahodinovém jednání s Trumpem se zdál být spokojený i Volodymyr Zelenskyj. Konstatoval, že se přiblížil okamžik, kdy se podaří domluvit americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Agentura Reuters však upozornila, že stále není dohodnuté všechno a některé sporné otázky zůstávají na stole. Pokud jde o bezpečnostní záruky zmíněné Zelenským, Trump byl na společné tiskové konferenci podstatně opatrnější. Když Zelenskyj uvedl, že bylo dosaženo dohody o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, Trump byl o něco opatrnější a řekl, že jsou na 95 % cesty k takové dohodě a že očekává, že evropské země s podporou USA „převezmou velkou část“ tohoto úsilí.

Trump i Zelenskyj poskytli jen málo podrobností a neuvedli termín pro uzavření mírové dohody, ačkoli Trump uvedl, že „za pár týdnů“ bude jasné, zda budou jednání o ukončení války úspěšná. Řekl, že je nutné vyřešit několik „ožehavých otázek“ týkajících se území.

Francouzský prezident Emmanuel Macron v příspěvku na sociální síti X zveřejněném po setkání Trumpa se Zelenským sdělil, že v otázce bezpečnostních záruk bylo dosaženo pokroku. Macron se nechal slyšet, že země tzv. Koalice ochotných se začátkem ledna setkají v Paříži, aby dojednaly, jak konkrétně přispějí k zajištění bezpečnosti Ukrajiny.

„Činíme pokroky v oblasti bezpečnostních záruk, které budou klíčové pro budování spravedlivého a trvalého míru. Začátkem ledna se v Paříži sejdeme se zeměmi Koalice ochotných, abychom finalizovali konkrétní příspěvky každé země,“ napsal doslova Macron.

 

 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X uvedla, že „Evropa je připravena nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery“, a dodala, že stanovit jasné bezpečnostní záruky je věcí „prvořadé důležitosti“.

 

 

Mluvčí britského premiéra Keira Starmera uvedl, že evropští lídři „zdůraznili důležitost robustních bezpečnostních záruk a znovu potvrdili naléhavou potřebu co nejrychlejšího ukončení této barbarské války“.

Nejkritičtějším bodem jednání zůstává otázka, co bude s ukrajinským Donbasem. Většinu ho okupuje ruská armáda, ale silou se jí nedaří získat asi tak poslední desetinu tohoto území a Ukrajinci dávají najevo, že se těchto deseti procent klíčového území, dobře opevněného území, nevzdají bez boje. Rusové přesto trvají na tom, že ho Ukrajinci musejí odevzdat a obránci hlásí, že jsou ochotni přistoupit na to, že válka zamrzne na současných liniích a to, co stále Ukrajinci drží, zůstane ukrajinské. Trump přesto konstatoval, že diskuse o Donbasu se ubírají „správným směrem“.

Zelenskyj upozornil, že jakákoli mírová dohoda by musela být schválena ukrajinským parlamentem nebo referendem. Trump řekl, že by byl ochoten promluvit k parlamentu, pokud by to dohodu zajistilo.

Jenže ve veřejném prostoru zaznívá, že jednání na Floridě, ať už telefonát Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, nebo jednání Trumpa se Zelenským je vlastně jen divadlem, protože ve skutečnosti ani jedna z bojujících stran nechce mír.

„Jako obvykle se k setkání Zelenského a Trumpa vyjadřovat nebudu. Je to celé divadlo, žádná mírová dohoda nebude. I nadále se domnívám, že žádná ze stran není připravena vyjednávat v dobré víře, i když veřejně tvrdí opak,“ napsal analytik pracující s informacemi z otevřených zdrojů, který spravuje účet AMK Mapping na sociální síti X.

 

 

Korespondent prestižního listu Financial Times na Ukrajině Christopher Miller taktéž naznačil, že mír na Ukrajině je ještě daleko.

„Neexistují žádné dohody o bezpečnostních zárukách, žádný západní partner Ukrajiny není v tuto chvíli připraven a ochoten slíbit cokoli dostatečně silného k odstrašení Ruska. A Trump, který dnes Putina nadále chválil a před setkáním se Zelenským s ním inicioval telefonát, není ochoten vykonat těžkou práci, která je nezbytná k tomu, aby na Rusko vyvíjel tlak, aby vážně vyjednávalo o ukončení invaze. Trump chce konec války a je mu jedno, jak k tomu dojde. Putin dal jasně najevo, že chce pokračovat v boji. Ukrajina se pochopitelně nechce vzdát a nechce se podvolit Moskvě. Takže kam nás tohle dovede? Stále daleko od míru a s velkým množstvím práce, kterou bude třeba vykonat,“ napsal Christopher Miller na sociální síti X.

 

 

Také australský generálmajor ve výslužbě Mick Ryan v hodnocení schůzky na Floridě konstatoval, že v podstatě zatím nebylo dosaženo zásadního pokroku na cestě k ukončení války.

„Celkově vzato, během dnešního summitu nedošlo k žádným významným průlomům,“ napsal Ryan, byť jedním dechem dodal, že určité pozitivní signály přece jen viděl. Za pozitivní označil např. Trumpovu poznámku, že je ochoten promluvit k ukrajinskému parlamentu, pokud by to napomohlo uzavření dohody. Podle Ryana by Ukrajincům pomohlo, kdyby Trump viděl situaci na Ukrajině na vlastní oči.

Podle Ryana se znovu potvrdilo jen to, že Trump nadále nadbíhá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

„Trump v této válce opět projevuje obrovskou empatii k agresorovi a pokorně dovoluje Putinovi stanovovat červené linie, co je a co není přijatelné v jakékoli mírové dohodě,“ poznamenal australský generálmajor ve výslužbě.

Ryan v této souvislosti nabídl srovnání s jednáními o míru ve Vietnamu. Jednání započala v roce 1968 a skončila uzavřením mírové dohody v roce 1973. Ale ani uzavření mírové dohody komunistické jednotky nepřimělo zastavit útoky na jih země. Válka fakticky skončila až v okamžiku, kdy vietnamští komunisté s využitím vojenské síly ovládli celou zemi. Psal se rok 1975.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

