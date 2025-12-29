Bezpečnostní záruky budou, jásal Zelenskyj. Trump nadšení krotil

Před jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které proběhlo na Floridě, si 47. prezident USA Donald Trump telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Trump i Zelenskyj poskytli jen málo podrobností a neuvedli termín pro uzavření mírové dohody, ačkoli Trump uvedl, že „za pár týdnů“ bude jasné, zda budou jednání o ukončení války úspěšná. Řekl, že je nutné vyřešit několik „ožehavých otázek“ týkajících se území.
„Činíme pokroky v oblasti bezpečnostních záruk, které budou klíčové pro budování spravedlivého a trvalého míru. Začátkem ledna se v Paříži sejdeme se zeměmi Koalice ochotných, abychom finalizovali konkrétní příspěvky každé země,“ napsal doslova Macron.
Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2025
We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting…
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X uvedla, že „Evropa je připravena nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery“, a dodala, že stanovit jasné bezpečnostní záruky je věcí „prvořadé důležitosti“.
We had a good, one-hour-long call with @POTUS, President @ZelenskyyUa and several European leaders to discuss their meeting today on peace negotiations.
There was good progress, which we welcomed.
Europe is ready to keep working with Ukraine and our US partners to consolidate…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 28, 2025
Mluvčí britského premiéra Keira Starmera uvedl, že evropští lídři „zdůraznili důležitost robustních bezpečnostních záruk a znovu potvrdili naléhavou potřebu co nejrychlejšího ukončení této barbarské války“.
Zelenskyj upozornil, že jakákoli mírová dohoda by musela být schválena ukrajinským parlamentem nebo referendem. Trump řekl, že by byl ochoten promluvit k parlamentu, pokud by to dohodu zajistilo.
Jenže ve veřejném prostoru zaznívá, že jednání na Floridě, ať už telefonát Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem, nebo jednání Trumpa se Zelenským je vlastně jen divadlem, protože ve skutečnosti ani jedna z bojujících stran nechce mír.
„Jako obvykle se k setkání Zelenského a Trumpa vyjadřovat nebudu. Je to celé divadlo, žádná mírová dohoda nebude. I nadále se domnívám, že žádná ze stran není připravena vyjednávat v dobré víře, i když veřejně tvrdí opak,“ napsal analytik pracující s informacemi z otevřených zdrojů, který spravuje účet AMK Mapping na sociální síti X.
As usual, I won't comment on the Zelensky-Trump meeting. It's all theatre, there will be no peace deal.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) December 29, 2025
I continue to assess that none of the sides are prepared to negotiate in good faith, even if they say otherwise publicly.
Stop falling for the same tricks over and over…
„Neexistují žádné dohody o bezpečnostních zárukách, žádný západní partner Ukrajiny není v tuto chvíli připraven a ochoten slíbit cokoli dostatečně silného k odstrašení Ruska. A Trump, který dnes Putina nadále chválil a před setkáním se Zelenským s ním inicioval telefonát, není ochoten vykonat těžkou práci, která je nezbytná k tomu, aby na Rusko vyvíjel tlak, aby vážně vyjednávalo o ukončení invaze. Trump chce konec války a je mu jedno, jak k tomu dojde. Putin dal jasně najevo, že chce pokračovat v boji. Ukrajina se pochopitelně nechce vzdát a nechce se podvolit Moskvě. Takže kam nás tohle dovede? Stále daleko od míru a s velkým množstvím práce, kterou bude třeba vykonat,“ napsal Christopher Miller na sociální síti X.
Look, cutting through it all, an end to Russia's war is still a long way off. There are no agreements on security guarantees, no western partner of Ukraine ready and willing right now to pledge anything strong enough to deter Russia. And Trump, who continued today to heap praise…— Christopher Miller (@ChristopherJM) December 28, 2025
Také australský generálmajor ve výslužbě Mick Ryan v hodnocení schůzky na Floridě konstatoval, že v podstatě zatím nebylo dosaženo zásadního pokroku na cestě k ukončení války.
Podle Ryana se znovu potvrdilo jen to, že Trump nadále nadbíhá ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.
„Trump v této válce opět projevuje obrovskou empatii k agresorovi a pokorně dovoluje Putinovi stanovovat červené linie, co je a co není přijatelné v jakékoli mírové dohodě,“ poznamenal australský generálmajor ve výslužbě.
Ryan v této souvislosti nabídl srovnání s jednáními o míru ve Vietnamu. Jednání započala v roce 1968 a skončila uzavřením mírové dohody v roce 1973. Ale ani uzavření mírové dohody komunistické jednotky nepřimělo zastavit útoky na jih země. Válka fakticky skončila až v okamžiku, kdy vietnamští komunisté s využitím vojenské síly ovládli celou zemi. Psal se rok 1975.
