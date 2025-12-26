Lesy ČR: Tip na ideální rodinný výlet v Krušných horách

29.12.2025 7:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Loni jednu a letos druhou lávku s nosnou ocelovou konstrukcí a dubovým zábradlím instalovaly Lesy České republiky v Prunéřovském údolí na Chomutovsku.

Foto: lesycr.cz
Turisté se po nich dostanou na žlutě značenou trasu a dále po modré k šestadvacetimetrovému Kýšovickému vodopádu se třemi kaskádami, největšímu v Krušných horách. „Před výstupem můžete nabrat síly v našem novém turistickém přístřešku, u kterého jsme také umístili dřevěnou hrazdu a houpačku pro děti. Na cestě narazíte i na dvě informační tabule se zajímavosti o vodopádu i okolních turistických stavbách a stezkách,“ řekl Stanislav Liška, lesní správce z Klášterce.

Po dohodě s Klubem českých turistů také Lesy ČR kvůli bezpečnosti upevnily v nejnáročnější a zároveň nejatraktivnější části přístupu k vodopádu mezi ocelové sloupky záchytný řetěz, který pomůže návštěvníkům v bezpečnému výstupu i sestupu skalami. Státní podnik tak v Prunéřovském údolí v rámci vlastního programu Lesy pro život během posledních dvou let investoval téměř 800 tisíc korun.

„Velmi si vážíme vašeho přístupu k rozvoji turistické infrastruktury. Nově vybudovaná lávka přes Prunéřovský potok je skutečně výjimečná – elegantní, bezpečná a citlivě zasazená do prostředí. Spolu s navazujícími řetězy v exponovaných výstupech umožňuje i méně zdatným turistům bezpečně obdivovat vodopády. Velmi oceňuji také nové informační tabule, dětské hřiště i odpočívadlo, které celému místu dodávají kultivovanou a příjemnou podobu. Rád bych Vám poděkoval za zásadní zvýšení bezpečnosti a dlouhodobě výbornou a profesionální spolupráci,“ uvedl Jan Votava, předseda značkařů Klubu českých turistů z Jirkova.

Další články z rubriky

