Hřib (Piráti): Změnu jednacího řádu potřebujeme

Piráti dlouhodobě volají po kultivaci a zpřehlednění jednání Sněmovny, omezení zbytečných obstrukcí a větší předvídatelnosti legislativního procesu. V tomto ohledu Piráti změny vítají. Jednací řád ale není navržený skutečně “family friendly” a současně v několika klíčových bodech oslabuje samotnou podstatu parlamentní debaty skrze nesmyslnou úpravu faktických poznámek a navíc vytváří privilegované postavení předsedy Sněmovny. Piráti se vymezují i proti přílišnému omezení přednostních práv. Naopak navrhují změnu u ústních interpelací – díky té by se jich ministři více účastnili a museli odpovídat na otázky občanů, které skrze své opoziční poslance kladou.
„Celkové zefektivnění skrze omezení přednostních práv vítáme a sami jsme ho navrhovali, i když jsme nyní v opozici a omezujeme tak zejména sami sebe. V tuto chvíli to také vypadá, že i díky našim připomínkám má novela zajistit dostatečný prostor k vyjádření v rozpravě všem poslancům, nikoli pouze hrstce lidí s přednostním právem. To je důležité pro zachování férovosti a smyslu parlamentní debaty,“ kvituje předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Naopak zásadní výhrady mají Piráti k několika dalším bodům návrhu. „Předseda Poslanecké sněmovny by měl absolutně privilegované postavení – jeho vystoupení by nepodléhala žádným časovým limitům. A obzvlášť s Tomiem Okamurou v čele, který je schopen řečnit i více než 7 hodin, to nedává smysl, když přednostní práva všech dalších členů Poslanecké sněmovny mají být omezena. Podle Pirátů jde o neodůvodnitelné posílení jedné funkce a jednoho konkrétního člověka na úkor ostatních poslanců. Jednací řád má nastavovat jasná a spravedlivá pravidla pro všechny. Ne vytvářet výjimky pro vyvolené,“ vysvětlila šéfka pirátského klubu Olga Richterová.
Za zcela nepřijatelnou považují Piráti také navrženou úpravu faktických poznámek. Ta podle nich zásadně omezuje jeden z mála nástrojů, který umožňuje skutečnou výměnu názorů a reakci na vystoupení řečníků v reálném čase. „Faktické poznámky nejsou obstrukce. Jsou to reakce. Bez nich se ze Sněmovny stává prostor pro nekontrolované monology,“ upozorňuje Richterová a dodává, že hlavní příčinou průtahů jsou právě dlouhá a neomezená vystoupení při schvalování programu schůze a v rámci přednostních práv, nikoli faktické poznámky.
Piráti zároveň upozorňují, že novela jednacího řádu by neměla řešit jen vystupování, ale také posílit skutečné kontrolní nástroje Poslanecké sněmovny. Jedním z nich jsou ústní interpelace, které dnes podle Pirátů nefungují tak, jak by měly. „Dnes a denně se na nás obracejí lidé se svými problémy a dotazy. Naší povinností je tyto otázky přenášet do Sněmovny a hájit zájmy občanů. A zároveň chceme, aby na ně ministři skutečně odpovídali. V našem návrhu, který předložíme jako pozměňovací návrh k vládní verzi, dáváme větší prostor opozici. Ta musí mít možnost klást otázky a vládu skutečně kontrolovat,“ zdůrazňuje poslankyně Kateřina Stojanová. V současné podobě jsou podle Pirátů interpelace zdlouhavé, pro veřejnost málo srozumitelné a členové vlády se jich téměř neúčastní. „Proto navrhujeme interpelace učinit atraktivními a vrátit ministry do sněmovny. Navrhujeme konkrétní sankční mechanismus, kdy pokud ministr nebude opakovaně přítomen při konání interpelací, přichází o 20 % svého platu. Mluvíme tu hlasem voličů a občané si od svých ministrů zaslouží odpovědi,” vysvětluje Stojanová.
„Změnu jednacího řádu potřebujeme. Ale ne takovou, která koncentruje moc u předsedy Sněmovny a z parlamentní debaty dělá formální proceduru bez skutečné kontroly vlády,“ říká Hřib. „Naším cílem není umlčet opozici ani zjednodušit rozhodování silou, ale nastavit pravidla, která povedou k funkční, férové a srozumitelné debatě,“ uzavírá.
