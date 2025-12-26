ČEZ: České jádro vyrobilo nejvíc elektřiny v historii

27.12.2025 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dukovany a Temelín společně vyrobily od začátku letošního roku více než 31 022 GWh elektřiny, čímž překonaly dosavadní historický rekord z roku 2022. Klíčovou roli sehrály především změny palivových cyklů, modernizační programy a bezpečný a stabilní provoz obou českých jaderných zdrojů.

Obě české jaderné elektrárny prochází průběžnými modernizacemi zaměřenými na zajištění dlouhodobého provozu a také zvyšování jejich bezpečnosti a efektivity. V loňském roce poprvé překonaly hranici 40 % podílu na celkové výrobě elektřiny.

překonání rekordu není dílem momentální formy a náhody. Je to výsledek naší systematické práce, dlouhodobé strategie. „Překonání rekordu není výsledkem náhody, ale pečlivé strategie a systematické práce posledních let – od modernizací turbín, až po změnu palivových cyklů. Naše jaderné elektrárny jsou klíčovým bezemisními zdroji, na které se mohou české domácnosti i firmy dlouhodobě spoléhat,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Prodloužení palivových cyklů

Dukovany už plně fungují v režimu prodlouženého, šestnáctiměsíčního palivového cyklu. Temelín dokončí přechod na delší provozní interval mezi výměnami paliva v průběhu příštího roku. V následujících letech tak bude výroba českých jaderných elektráren záviset na tom, kolik odstávek bude nutné zařadit – ty slouží k výměně části paliva, rozsáhlým kontrolám i investičním pracím. V letech s více odstávkami bude produkce nižší, což je i případ příštího roku.

„V roce 2026 nás čekají dvě náročné odstávky v Temelíně, což se do výroby samozřejmě propíše. Ke konci desetiletí ale cílíme na průměrnou roční výrobu 32 TWh ročně,“ dodává člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka první výrobní jednotky v Dukovanech začala 13. prosince a skončit by měla v únoru příštího roku.

ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně do nich investuje v průměru cca 7 miliard korun.

Klíčové bezemisní zdroje

Od začátku roku elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily 31,025 TWh elektřiny. Jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílejí se tak zásadním způsobem na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO2.

