Premiér Babiš: Uctěme dnes památku všech obětí

21.12.2025 16:02 | Monitoring
autor: PV

Vzpomínka na oběti tragédie na Filozofické fakultě UK, publikovaná na svém veřejném facebookovém profilu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

21. prosince. Dva roky od tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes si připomínáme dva roky ode dne, který hluboce zasáhl naši zemi. Den, kdy při nesmyslném útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přišli o život nevinní lidé.

Myslím na oběti této tragédie, na jejich blízké, spolužáky, pedagogy i celou akademickou obec. Bolest a prázdno, které tato událost zanechala, nelze zaplnit slovy – ale nezapomínáme.

Zároveň si připomínáme, že tato tragédie se neodehrála jen v jediný den a na jediném místě. Oběti útočníka byly i jinde a jindy – v Klánovickém lese i v tichém, dodatečném zoufalství z bolestné ztráty. Je mi to nesmírně líto.

Uctěme dnes památku všech obětí tichou vzpomínkou a úctou.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
