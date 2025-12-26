ČEZ spouští registraci na prohlídku lipenské elektrárny

Prohlédnout si unikátní vodní elektrárnu Lipno I mohou zájemci i v roce 2026. První prohlídky proběhnou už začátkem ledna. Celkově ČEZ připravil 272 termínů pro 1632 zájemců z řad veřejnosti. Prohlídky jsou zdarma a začínají 3. ledna. Dnes energetici spouští registraci.

Prohlídky proběhnout každý víkend až do konce dubna. První skupiny se do areálu elektrárny prodívají od 9 hodin, poslední pak od 16 hodiny. „O prohlídky vodní elektrárny Lipno I je neustále mimořádný zájem. Jen letos si elektrárnu prohlédlo téměř dva tisíce lidí. A zájem přitom výrazně převyšoval kapacitní možnosti. A když nám to situace v provozu umožní, chtěli bychom populární vodní elektrárnu zpřístupnit opět i v létě,“ uvedla Kateřina Bartušková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.

Prohlídka vodní elektrárny Lipno I trvá přibližně hodinu a půl a návštěvníci budou chodit v šestičlenných skupinkách. V doprovodu průvodkyň se dostanou například k turbínám a generátorům nebo třeba k začátku 3,6kilometrového tunelu, kterým se voda vrací do Vltavy, aby znovu vyráběla ekologickou energii v elektrárně Lipno II nad Vyšším Brodem.

Zúčastnit se mohou jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor. Zájemci se mohou registrovat již nyní ZDE.

Lipenská elektrárna podle přízně počasí vyrobí ročně energii pro více než 30 tisíc jihočeských domácností. Je nejvýkonnějším zdrojem tzv. Vltavské kaskády, 1 kWh bezemisní elektřiny vyrobí z pouhých 2,7 kubíků vody. Její energetický význam je ale mnohem širší. Díky rychlému najetí na plný výkon 138 MW do 2,5 minuty a dálkovému ovládání významně pomáhá regulovat českou energetickou síť. ČEZ proto elektrárnu udržuje ve špičkové kondici. V letech 2012-17 prošla komplexní modernizací za 400 milionů korun, což přineslo zvýšení její spolehlivosti, růst efektivity o cca 4 % a úsporu milionů kubíků vody.

