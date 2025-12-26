HZS ČR: Na Štědrý den hasiči zasahovali u 515 událostí, požárů bylo nejvíce za pět let

28.12.2025 11:14
Štědrý den se pro hasiče ani letos neobešel bez náročných zásahů. Po celé republice jsme během 24. prosince řešili celkem 515 událostí. Velkou část představovaly technické zásahy, ke kterým jsme vyjeli v 357 případech, nechyběly ale ani požáry. Řešit jsme jich museli celkem 72, což je na Štědrý den nejvíc za posledních 5 let.

Ani letošní rok se neobešel bez několika požárů domácností, které souvisely s vánočními tradicemi. Hasiči v Praze k prvnímu požáru vánočního stromečku vyjely už dopoledne, majiteli se ho v tomto případě povedlo uhasit ještě před příjezdem jednotek požární ochrany. Během pozdního odpoledne ale v Praze následovaly další dva požáry bytů, u nichž musel být vyhlášen vyšší stupeň požárního poplachu. Preventivně evakuovány musely být dohromady desítky lidí a na místě jednoho z požárů byli i dva zranění. V obou případech sehrála pravděpodobně roli neopatrná manipulace s prskavkami. Zřejmě stejnou příčinu měly i dva další požáry ve Středočeském kraji, u kterých dohromady zasahovalo sedm jednotek požární ochrany. K požáru vánočního stromku, který se rychle rozšířil až na střechu rodinného domu, vyjely i jednotky požární ochrany v Jihočeském kraji.

K nejrozsáhlejším zásahům, které během Štědrého dne museli hasiči letos řešit, patřil požár přízemní dřevěné budovy v Hostivici ve Středočeském kraji, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 18 jednotek a povolána byla také těžká technika ze Záchranného útvaru HZS ČR, konkrétně pásové rypadlo, které pomohlo s odklizením a rozebráním zbytků požárem poničené budovy. Výše škody způsobené požárem je předběžně stanovena na 1 mil. Kč.

Nejčastěji jsme o Štědrém dnu vyjížděli k technickým pomocem spojeným s počasím, zejména se silným větrem. Nejčastěji takto zasahovali hasiči v Olomouckém kraji, ale větší počet tohoto typu zásahů řešili i v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o odstraňování padlých stromů a větví z komunikací. Celkem hasiči během Štědrého dne vyjeli k 357 technickým pomocím.  

