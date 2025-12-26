HZS ČR: Na Štědrý den hasiči zasahovali u 515 událostí, požárů bylo nejvíce za pět let

Ani letošní rok se neobešel bez několika požárů domácností, které souvisely s vánočními tradicemi. Hasiči v Praze k prvnímu požáru vánočního stromečku vyjely už dopoledne, majiteli se ho v tomto případě povedlo uhasit ještě před příjezdem jednotek požární ochrany. Během pozdního odpoledne ale v Praze následovaly další dva požáry bytů, u nichž musel být vyhlášen vyšší stupeň požárního poplachu. Preventivně evakuovány musely být dohromady desítky lidí a na místě jednoho z požárů byli i dva zranění. V obou případech sehrála pravděpodobně roli neopatrná manipulace s prskavkami. Zřejmě stejnou příčinu měly i dva další požáry ve Středočeském kraji, u kterých dohromady zasahovalo sedm jednotek požární ochrany. K požáru vánočního stromku, který se rychle rozšířil až na střechu rodinného domu, vyjely i jednotky požární ochrany v Jihočeském kraji.
K nejrozsáhlejším zásahům, které během Štědrého dne museli hasiči letos řešit, patřil požár přízemní dřevěné budovy v Hostivici ve Středočeském kraji, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo 18 jednotek a povolána byla také těžká technika ze Záchranného útvaru HZS ČR, konkrétně pásové rypadlo, které pomohlo s odklizením a rozebráním zbytků požárem poničené budovy. Výše škody způsobené požárem je předběžně stanovena na 1 mil. Kč.
Nejčastěji jsme o Štědrém dnu vyjížděli k technickým pomocem spojeným s počasím, zejména se silným větrem. Nejčastěji takto zasahovali hasiči v Olomouckém kraji, ale větší počet tohoto typu zásahů řešili i v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o odstraňování padlých stromů a větví z komunikací. Celkem hasiči během Štědrého dne vyjeli k 357 technickým pomocím.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.