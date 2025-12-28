„Drzost.“ Obětovat děti? Zaorálek hájí právo být naštvaný na politiky

Politik Lubomír Zaorálek byl hostem podcastu Ministr & Mileniál. V úvodu pořadu se vyjádřil k současné geopolitické krizi týkající se války na Ukrajině a ke stupňující se militaristické rétorice západních lídrů.
Na dotaz moderátora, zda generace mileniálů má právo, aby v této situaci byli deprimovaní a rozrušení, odpověděl: „Já bych se vůbec nedivil, kdybys praštil do stolu a kdybys byl pořádně rozzlobený. Řekl bych, že na to máš absolutní právo. Já nejsem mileniál, ale mohu ti říct, že mě to popuzuje. Připadá mi to dokonce jako nebetyčná drzost a troufalost – to, co poslouchám.“
Někdejší ministr zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky a ministr kultury v první vládě Andreje Babiše zmínil výrok Marka Rutteho, generálního tajemníka NATO, že konflikt je za dveřmi a my musíme být připraveni na válku, jak si ji pamatují naši rodiče prarodiče. Připomněl také slova britského náčelníka generálního štábu, který mluvil velmi podobně jako ten francouzský.
„Podstata byla v tom, že mír už je minulost. Že dneska je třeba si zvyknout na to, že budeme muset obětovat svoje děti. Slyšíme podobné věci i z úst člověka, jako je Friedrich Merz, který se také vyjádřil, že jestli teď Ukrajina padne, tak na řadě jsme my. To je taková série podobných vyjádření. Mně to připadá, jak už jsem řekl, jako nebetyčná drzost. Místo toho, aby se tady někdo přihlásil k odpovědnosti za politiku, která nás přivádí do tohoto konce, tak se tváří, jako kdyby on s tím neměl nic společného, jako kdyby to nebylo nějaké selhání,“ vyjádřil se Zaorálek.
Evropa se štítí diplomacie a ztrácí dech
Podivuje se současné rezignaci politiků na vyjednávání. „My jsme se vlastně úplně vykašlali na diplomacii. Dokonce my jsme se štítili diplomacie v posledních letech. My jsme se štítili diplomacie ve vztahu k zemím, jako je Rusko nebo Čína a podobně. Přece se s nimi nebudeme bavit. A udělali jsme kroky, které se ukazují být nevratné a které nás poslaly na cestu, která vede někam do Dantova pekla,“ odhalil kořeny současný problémů.
Jako příklad uvedl summit NATO v Bukurešti v roce 2008. „Byly otevřeny dveře Ukrajině a Gruzii do NATO. Tam už byl vlastně první střet mezi Německem a Francií. Tehdy jsme se ještě bránili. Tehdy jsme říkali: ‚Ne, to je špatný nápad. To je ďábelský nápad.‘ Přesto se to stalo. To vlastně tu Pandořinu skříňku začalo otevírat,“ míní Zaorálek.
Pak zmínil duben 2022, kdy už došlo k invazi Ruska na Ukrajině. „Ještě byla šance na jednání v Istanbulu, kde bylo možné se dohodnout, deeskalovat, zastavit to a vystoupit z toho vlaku, který se rozjížděl. Ale v obou případech jsme selhali. V Bukurešti jsme se ještě bránili, tam ještě nechyběl zdravý rozum, ale postupně Evropa stále více ztrácela dech, ztrácela schopnost jednání, jako kdyby se štítila diplomacie. A výsledek je, že jsme nakonec akceptovali cestu, na které jsme se octli. A teď nevíme, jak se dostat zpět,“ řekl politik.
Připomněl, že smysl existence Evropské unie je v tom, že musí zabránit válce. Kvůli tomu vznikla. „Tohle se opustilo. My se tváříme tak, že budeme teď vyhrožovat lidem, vyhrožovat jim místo toho, abychom udělali tuhle bilanci a řekli si, že tohle jsme zpackali, z toho se musíme dostat zpět. Tak místo toho začneme vyhrožovat, že tohle vás bude stát vaše děti, musíte si zvyknout na to, že ty děti budou umírat. Mně to připadá úplně absurdní, a naprosto nehorázné,“ zdůraznil politik.
Mileniálové mají právo křičet
Obrátil se na moderátora a vyzval ho: „Kdybych ses mě ptal, jak se na to chovat, tak já ti rozhodně řeknu, že můžeš pěkně křičet a bude to naprosto v pořádku.“
Za problém označil, že představa USA o řešení konfliktu na Ukrajině je úplně jiná než ta evropská, a zmínil zmrazená aktiva Centrální banky Ruské federace. „Amerika má úplně jinou představu o zacházení s těmito penězi než my. A ta představa je zásadně jiná v tom, že zatímco Američané chtějí společně s Rusy tyto peníze použít na rekonstrukci té zničené části Ukrajiny, tak naopak Evropa chce ty peníze přece na něco úplně jiného,“ domnívá se Zaorálek.
Evropa podle něj chce zmrazená ruská aktiva posílat na Ukrajinu, aby se pokračovalo ve válce. „Tady není dohoda ani na tom, jestli chceme mír, nebo válku,“ řekl politik.
Při pohledu do budoucnosti se obává, že USA se z Evropy stáhnou. „Tohle mohou Američané udělat, že nám to celé hodí na hlavu, že nám hodí na hlavu evropskou obranu se vším všudy, že nám hodí Ukrajinu na hlavu se vším všudy. Úplně od toho dají ruce pryč,“ sdělil exministr.
Zmínil, že neustále klesá evropská podpora pro Ukrajinu. „Rozsah pomoci finanční, materiální neustále jde dolů, protože už ty prostředky nejsou. Řada států je zadlužená, anebo si nemohou politici dovolit ukrajovat větší peníze pro Ukrajinu. Takže já si myslím, že Evropa na to nemá,“ upozornil Lubomír Zaorálek.
