ČEZ: Starosta Želenic - Hasičská cisterna od ČEZ je pro nás opravdu dar z nebes

„Chceme, aby v rámci ČEZ byly zásahy našich profesionálních hasičů co nejefektivnější. Původní vozy proto po určité době nahrazujeme novými a snažíme se je předat dál tam, kde je přivítají s otevřenou náručí. Naši kolegové z řad dobrovolných hasičů totiž dobře vědí, že veškerá naše zásahová vozidla jsou i po řadě let provozu zachovalá, pečlivě udržovaná a po technické stránce způsobilá k dalšímu využití. Sbory dobrovolných hasičů, potažmo obce v nichž působí, tím ušetří nemalé finanční prostředky, neboť vždy se jedná o dar. Zbývá už jen popřát, ať i nadále dobře místní jednotce slouží a má co nejméně výjezdů k mimořádným událostem,“ uvedl Zdeněk Kustl, velitel jednotky Hasičského záchranného sboru ČEZ, a. s., klasická energetika.

Klíčky od vozu předal starostovi obce a zároveň i veliteli zásahové jednotky SDH Želenice-Liběšice Filipu Kellerovi ředitel Elektrárny Ledvice Miroslav Svoboda: „Vzhledem k zařazení sboru do Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje spadá do jeho zásahového perimetru právě i Elektrárna Ledvice. Mají to k nám deset minut. Jsem proto rád, že tento hodnotný dar od nás dostaly právě Želenice. Jsem optimista, a tak věřím, že bude sloužit spíše jako preventivní prostředek připravený vždy k okamžitému ostrému výjezdu, kterých ať je minimum.“

Starosta Želenic Filip Keller následně kvitoval, že obec získala pro svůj sbor dobrovolných hasičů další zásahový vůz: „Dobře víme, že hasičská technika energetiků je dobře udržovaná a tudíž ještě dlouho po vyřazení z profesionální činnosti použitelná. Jsme za cisternu pochopitelně velmi rádi, obecní pokladně a sboru to při našem omezeném rozpočtu ušetří nemalé peníze. Pro nás je cisterna na devět kubíků vody opravdu dar z nebes.“ Jako velitel výjezdové jednotky pak připomněl, že mají v průměru 25 ostrých výjezdů ročně, a to nejen k požárům, ale i v rámci technické pomoci. „Jak už bylo řečeno, jsme zařazeni do krajského požárního poplachového plánu a jsme tak součástí IZS. Zasahovali jsme například i v Hřensku a zrovna nedávno jsme vyjížděli k hořícímu stohu v Měrunicích. Co se týče technické pomoci, dala by se rozdělit na dvě hlavní kategorie – popadané stromy a dopravní nehody. V případě nehod jsme jen letos už třikrát byli na nedaleké silnici první třídy I/13.“

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Želenicích se začala psát roku 1870, kdy je ze zápisu v kronice patrné, že byla jedním místním sedlákem zakoupena stříkačka. Hasičský spolek (Freiwilige Feuerwehr Sellnitz) jako takový byl ovšem založen někdy v letech 1895 – 1897 (zdroje se rozcházejí). Prvním velitelem byl místní sedlák Anton Rulf z čp. 38. Prakticky po sto letech, tedy v roce 1995 přestal sbor fungovat, byl absolutně bez členů, vybavení a prostor. Teprve až na začátku roku 2014 tehdejší zastupitelstvo na podnět místních rozhodlo o znovuobnovení sboru a vzniku výjezdové jednotky. Na samotném obnovení sboru se podílelo celé zastupitelstvo i obyvatelé obce. V současné době má SDH Želenice-Liběšice kolem 50 členů, z toho 14 mužů, kteří tvoří výjezdovou jednotku, a 15 žen. Zbytek jsou děti, tedy hasičský potěr.

