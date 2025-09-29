ČEZ: Startuje další ročník Virtuálně v elektrárně

Dozví se mimo jiné, jak velký je jaderný reaktor nebo jak doma ušetřit za energie. Oblíbené online prohlídky probíhají živě a připojit se může prakticky kdokoliv odkudkoliv. Registrace jsou dostupné zdarma na webu www.svetenergie.cz.
V živém přenosu opět čekají na energetické nadšence rekvizity z elektráren, modely reálných zařízení, zajímavé pokusy i soutěžní kvízy o ceny. A hlavně možnost ptát se profesionálů živě. Za dobu fungování projektu se online prohlídek zúčastnilo skoro 175 tisíc lidí a zapojilo se přes 6 000 tříd z více než 3 300 škol.
„Jen pátý ročník Virtuálně v elektrárně navštívilo skoro 35 tisíc zájemců z řad žáků, studentů i široké veřejnosti. Jsme rádi, že tato inovativní forma vzdělávání pravidelně láká jak základní a střední školy po celé ČR, tak lidi všech věkových kategorií, kteří se chtějí dozvědět víc o zákulisí toho, jak elektřina vzniká. Online prohlídky totiž umožňují nahlédnout i tam, kam se běžný smrtelník běžně nedostane – třeba do reaktorového sálu jaderné elektrárny nebo do útrob přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Stejně tak nabízíme i online výpravu za poznáním distribuce elektřiny z elektráren do domácností či program zvyšující obecnou energetickou gramotnost,“ vysvětluje vedoucí Informačních center a vzdělávání Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
V nabídce nového ročníku Virtuálně v elektrárně jsou tyto prohlídky:
- Temelín
- Dukovany
- Obnovitelné zdroje energie
- Dlouhé stráně
- Distribuce elektřiny
- Energetická výchova
V následujících letech bude potřeba velké množství odborníků, kteří se budou podílet na budoucnosti bezemisní energetiky pro Českou republiku. Zaměření vzdělávacích projektů Skupiny ČEZ cílí ve velké míře na školy, a snaží se tak nadchnout mladou generaci a motivovat ji ke studiu technických oborů. Prohlídky Virtuálně v elektrárně proto Skupina ČEZ využívá kromě osvěty také k oslovení potenciálních zájemců o energetiku, kteří se díky tomu mohou v budoucnu zajímat o práci v tomto odvětví.
Projekt Virtuálně v elektrárně je součástí Světa energie.
„Svět energie“ je populárně-naučný vzdělávací program od Skupiny ČEZ, jehož cílem je vzdělávat studenty i širokou veřejnost v energetice a přispívat ke zvyšování energetické gramotnosti. Stejnojmenný web funguje jako spolehlivý zdroj informací od článků přes videa, videopokusy a pracovní listy do výuky až po interaktivní modely elektráren nebo podklady pro 3D tisk. Lze se na něm přihlásit na unikátní vzdělávací aktivity, kromě živého online pořadu Virtuálně v elektrárně jsou to např. edukativní přednášky ve školách Setkání s energií, VR prohlídky ReakTour a WaterTour nebo exkurze elektráren v infocentrech ČEZ.
autor: Tisková zpráva