ČEZ: Startuje další ročník Virtuálně v elektrárně

30.09.2025 16:26 | Tisková zpráva

Digitalizace jako nedílná součást projektů Skupiny ČEZ se dlouhodobě týká i oblasti vzdělávání. Právě dnes startuje šestý ročník úspěšného online projektu Virtuálně v elektrárně, díky kterému si mohou studenti i veřejnost prohlédnout běžně nepřístupné prostory významných elektráren.

ČEZ: Startuje další ročník Virtuálně v elektrárně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Dozví se mimo jiné, jak velký je jaderný reaktor nebo jak doma ušetřit za energie. Oblíbené online prohlídky probíhají živě a připojit se může prakticky kdokoliv odkudkoliv. Registrace jsou dostupné zdarma na webu www.svetenergie.cz.

 

V živém přenosu opět čekají na energetické nadšence rekvizity z elektráren, modely reálných zařízení, zajímavé pokusy i soutěžní kvízy o ceny. A hlavně možnost ptát se profesionálů živě. Za dobu fungování projektu se online prohlídek zúčastnilo skoro 175 tisíc lidí a zapojilo se přes 6 000 tříd z více než 3 300 škol.

„Jen pátý ročník Virtuálně v elektrárně navštívilo skoro 35 tisíc zájemců z řad žáků, studentů i široké veřejnosti. Jsme rádi, že tato inovativní forma vzdělávání pravidelně láká jak základní a střední školy po celé ČR, tak lidi všech věkových kategorií, kteří se chtějí dozvědět víc o zákulisí toho, jak elektřina vzniká. Online prohlídky totiž umožňují nahlédnout i tam, kam se běžný smrtelník běžně nedostane – třeba do reaktorového sálu jaderné elektrárny nebo do útrob přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Stejně tak nabízíme i online výpravu za poznáním distribuce elektřiny z elektráren do domácností či program zvyšující obecnou energetickou gramotnost,“ vysvětluje vedoucí Informačních center a vzdělávání Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

V nabídce nového ročníku Virtuálně v elektrárně jsou tyto prohlídky:

  • Temelín
  • Dukovany
  • Obnovitelné zdroje energie
  • Dlouhé stráně
  • Distribuce elektřiny
  • Energetická výchova

V následujících letech bude potřeba velké množství odborníků, kteří se budou podílet na budoucnosti bezemisní energetiky pro Českou republiku. Zaměření vzdělávacích projektů Skupiny ČEZ cílí ve velké míře na školy, a snaží se tak nadchnout mladou generaci a motivovat ji ke studiu technických oborů. Prohlídky Virtuálně v elektrárně proto Skupina ČEZ využívá kromě osvěty také k oslovení potenciálních zájemců o energetiku, kteří se díky tomu mohou v budoucnu zajímat o práci v tomto odvětví.

Projekt Virtuálně v elektrárně je součástí Světa energie.

„Svět energie“ je populárně-naučný vzdělávací program od Skupiny ČEZ, jehož cílem je vzdělávat studenty i širokou veřejnost v energetice a přispívat ke zvyšování energetické gramotnosti. Stejnojmenný web funguje jako spolehlivý zdroj informací od článků přes videa, videopokusy a pracovní listy do výuky až po interaktivní modely elektráren nebo podklady pro 3D tisk. Lze se na něm přihlásit na unikátní vzdělávací aktivity, kromě živého online pořadu Virtuálně v elektrárně jsou to např. edukativní přednášky ve školách Setkání s energií, VR prohlídky ReakTour a WaterTour nebo exkurze elektráren v infocentrech ČEZ.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

