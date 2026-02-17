Hrazdil (PRO): Společnost nelze řídit sociálními experimenty a tlakem na jediný povolený názor

Vystoupení Petr Macinka na Munich Security Conference dne 14. února 2026 podle mě otevřelo téma, o kterém se v Evropě často mluví jen opatrně. Jasně pojmenoval, že politický obrat v USA a sílící konzervativní proud je reakcí na přehnaný progresivismus, ideologii „woke“, cancel culture a odtržení části elit od reality běžných lidí.
Je mi tento postoj blízký. Společnost podle mě nelze řídit sociálními experimenty ani tlakem na jediný povolený názor. Jakmile se místo diskuse používá nálepkování a morální nátlak, přestává to být zdravá demokratická debata.
Střet s Hillary Clinton ukázal rozdíl mezi přístupem založeným na hodnotové argumentaci a přístupem postaveným hlavně na emocích. Otázky klimatu, společnosti i zahraniční politiky jsou složité nevyřeší je slogany ani politická gesta, ale věcná a realistická diskuse.
Současně se ztotožňuji s postojem Petra Macinky k tématu pohlaví. Biologická realita je podle mě jednoduchá, existuje muž a žena. Respekt k jednotlivcům je samozřejmost, ale redefinice základních pojmů by měla zůstávat v odborné rovině medicíny a psychologie, ne být předmětem politického aktivismu. Politika nemá přepisovat biologii!
A jak už to bývá, část mainstreamových médií opět nezklamala místo obsahu řeší formu a snaží se veřejnosti podsouvat, že šlo o ostudu. Podle mě je pravý opak pravdou: zazněl jasný názor a argumenty, které si zaslouží poctivou debatu.
Stačí si představit, jak by podobná diskuse vypadala, kdyby tam stál Jan Lipavský obávám se, že bychom viděli spíš přikyvování než skutečnou názorovou konfrontaci.
Demokracie potřebuje odvahu říkat věci nahlas i když nejsou pohodlné.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.