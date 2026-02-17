Hrazdil (PRO): Společnost nelze řídit sociálními experimenty a tlakem na jediný povolený názor

17.02.2026 15:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevu Petra Macinky v Mnichově.

Hrazdil (PRO): Společnost nelze řídit sociálními experimenty a tlakem na jediný povolený názor
Foto: PRO
Popisek: Právo Respekt Odbornost (PRO)

Vystoupení Petr Macinka na Munich Security Conference dne 14. února 2026 podle mě otevřelo téma, o kterém se v Evropě často mluví jen opatrně. Jasně pojmenoval, že politický obrat v USA a sílící konzervativní proud je reakcí na přehnaný progresivismus, ideologii „woke“, cancel culture a odtržení části elit od reality běžných lidí.

Je mi tento postoj blízký. Společnost podle mě nelze řídit sociálními experimenty ani tlakem na jediný povolený názor. Jakmile se místo diskuse používá nálepkování a morální nátlak, přestává to být zdravá demokratická debata.

Střet s Hillary Clinton ukázal rozdíl mezi přístupem založeným na hodnotové argumentaci a přístupem postaveným hlavně na emocích. Otázky klimatu, společnosti i zahraniční politiky jsou složité nevyřeší je slogany ani politická gesta, ale věcná a realistická diskuse.

Současně se ztotožňuji s postojem Petra Macinky k tématu pohlaví. Biologická realita je podle mě jednoduchá, existuje muž a žena. Respekt k jednotlivcům je samozřejmost, ale redefinice základních pojmů by měla zůstávat v odborné rovině medicíny a psychologie, ne být předmětem politického aktivismu. Politika nemá přepisovat biologii!

A jak už to bývá, část mainstreamových médií opět nezklamala místo obsahu řeší formu a snaží se veřejnosti podsouvat, že šlo o ostudu. Podle mě je pravý opak pravdou: zazněl jasný názor a argumenty, které si zaslouží poctivou debatu.

Stačí si představit, jak by podobná diskuse vypadala, kdyby tam stál Jan Lipavský obávám se, že bychom viděli spíš přikyvování než skutečnou názorovou konfrontaci.

Demokracie potřebuje odvahu říkat věci nahlas i když nejsou pohodlné.

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet
Spor o Janečkovu školu eskaluje. Odpůrkyně mluví o zastrašování
Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka
Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

PRO , Hrazdil

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mění se svět k lepšímu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co říkáte na podrobnosti, které se objevují kolem Babišova svěřeneckého fondu?

Vypadá to, že se ho tak úplně nevzdal, a že neříkal pravdu. Spíš to vyřešil tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, nemyslíte? Mimochodem se ukázalo, že od vás bylo moudré chtít, aby řekl veřejně, jak střet zájmů vyřeší, i když otázkou je, zda to bylo k něčemu dobré. I když by se potvrdilo, že n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

10:04 Vích (SPD): EU opět mimo hru. O míru na Ukrajině se jedná bez Bruselu.

Třídenní Mnichovská bezpečnostní konference přinesla tradiční přehlídku velkých slov, varování a pol…