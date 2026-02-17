DPP: Nová grafika Čitelné Prahy v autobusech zobrazí přestupy i orientační jízdní dobu

Nové řešení přináší sjednocený vizuální styl, přehlednější dopravní informace a také nové funkce založené na datovém propojení s městskou datovou platformou Golemio, která poskytuje data o aktuálních polohách spojů napříč pražskou MHD.
Grafické rozhraní vychází z vizuální identity Čitelné Prahy a využívá písmo Prague Citizen, které se postupně stává jednotným typografickým prvkem celého informačního systému PID. Cestující tak získají jednoznačné, strukturované a vizuálně konzistentní informace během celé jízdy.
Co nového přinášejí přestupní obrazovky
-
Před příjezdem do příští zastávky se nově střídají informace o následujících zastávkách a cílové stanici s přehledem přestupů na návazné linky povrchové dopravy, metra i železnice,
-
zobrazují se pouze ty přestupy, které jsou pro cestující skutečně relevantní,
-
čas odjezdu návazných linek se dopočítává on-line podle skutečné polohy vozidel,
-
u jednotlivých návazných linek jsou také uvedeny kódy nástupišť, odkud daná linka odjíždí. To usnadňuje orientaci zejména ve složitějších přestupních uzlech. Tyto kódy se již používají ve vyhledávačích spojení PID a postupně se stanou standardem i na zastávkových označnících a v nové grafice směrových tabulí v metru.
Nové řazení zastávek a zobrazení jízdních dob
Významnou změnou je nové řazení následujících zastávek. Dosavadní zobrazení odspodu nahoru bylo na základě uživatelského testování nahrazeno intuitivnějším řazením shora dolů. Cestující zároveň nově uvidí orientační dobu jízdy k jednotlivým zastávkám. V budoucnu se počítá také s možností zobrazení informací o aktuálních výlukách či mimořádnostech.
Podoba grafiky i obsah informací vycházejí ze Standardů kvality PID, které spravuje organizace ROPID. DPP nyní tyto standardy implementuje do vnitřních LCD panelů ve svých autobusech a přispívá tak k dalšímu sjednocení informačního prostředí v rámci systému PID.
Pilotní provoz ve 40 autobusech
Po úspěšných technických zkouškách bude nová grafika od 17. února nasazena do 40 autobusů typu Solaris Urbino 10,5, které se objevují zejména na linkách č. 101, 105, 121, 138, 151, 159 a 202. Během pilotního provozu, který se bude postupně rozšiřovat i do dalších vozidel, bude DPP společně s ROPIDem sbírat zpětnou vazbu od cestujících i provozních útvarů. Na jejím základě mohou být provedeny další úpravy před plošným zavedením do všech vozidel v běžném provozu.
„Nově zobrazované informace na autobusových obrazovkách usnadní a zpřehlední cestování. Někteří cestující se s tímto novým uspořádáním už setkali na příměstských linkách. Nyní takto zobrazované informace pilotně otestujeme ve 40 autobusech na vybraných linkách a postupně je budeme rozšiřovat. Díky nim se bude možné jednodušeji orientovat v jednotlivých zastávkách na trase, ulehčí také přestupy na návazné linky včetně dopočítávání skutečného odjezdu spojů on-line podle reálné polohy vozidel. Věřím, že cestující nové panely potěší. Jedná se o ukázkový příklad praktického využití dat z městské platformy Golemio, která chytře pomáhá v každodenním provozu,“ říká Jaromír Beránek, 1. náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.
„Nová grafika a integrace s městskou datovou platformou Golemio posouvají úroveň informací v autobusech Dopravního podniku hlavního města Prahy výrazně dopředu. Cestující nyní obdrží přehlednou informaci o době dojezdu do zastávky, o navazujících spojích a v případě potřeby také upozornění na mimořádnou situaci. Zároveň se podařilo využít stávající technologické vybavení i komunikační rozhraní autobusů DPP bez nutnosti významnějších dodatečných investic. Je to důležitý krok k moderní, uživatelsky přívětivé MHD,“ dodává Jan Barchánek, člen představenstva a dopravní ředitel DPP.
„Komplexní projekt jednotného navigačního a informačního systému Čitelná Praha nyní dostáváme i do vozidel díky nové grafice a funkcím informačních obrazovek v autobusech. Použití jednotného vizuálu i symbolů jak ve vozidlech, tak ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy či v ulicích Prahy je základním předpokladem pro skutečně komplexní systém, díky kterému najdou lidé užitečné informace přesně tam, kde je potřebují. A tyto informace budou mluvit stejným a srozumitelným jazykem,“ upřesňuje Petr Tomčík, ředitel ROPID.
„Toto řešení potvrzuje, že městská datová platforma Golemio už není pouze nástrojem pro integraci a vizualizaci dat, ale dokáže je v reálném čase zpracovávat a poskytovat v kvalitě odpovídající každodennímu provozu MHD v Praze a veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Z technologického a provozního hlediska jde o významný milník – nasazení nového rozhraní znásobí zátěž platformy oproti současnému stavu, proto jsme před spuštěním realizovali komplexní zátěžové testy zaměřené na výkon a škálovatelnost, aby systém bez omezení zvládl velké zatížení i další budoucí rozvoj. Datový výstup je připraven pro všechny druhy dopravy v rámci pražské MHD s výjimkou vlaků, jejichž zapojení plánujeme v další fázi. Je postaven na open-source technologiích a poskytujeme jej jako obvykle jako otevřená data. Do budoucna můžeme toto řešení dále rozvíjet, například o pokročilé prediktivní algoritmy pracující s aktuálními i historickými daty," uzavírá Luboš Kratochvíl, generální ředitel pražské městské společnosti OICT, která stojí za datovou platformou Golemio.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.