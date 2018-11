ČEZ: Studenti předvídali budoucnost na ČEZ Inovačním maratonu

Digitalizace vládne světu a ovládla i čtvrtý ročník ČEZ Inovačního maratonu. Vítězství dnes ráno po dvaceti čtyřech hodinách usilovné práce vybojoval tým, který představil koncept zapojení veřejnosti do investic do obnovitelných zdrojů.

Originální náměty předvedli i další účastníci: porotu zaujal například smart školní batoh se solárním pohonem, autonomní inteligentní vozítko pro seniory nebo pojízdné dobíjecí stanice.

Extrémní myšlenkový zápřah si do centrály společnosti ČEZ přišli vyzkoušet studenti a čerství absolventi vysokých škol. Od organizátorů dostali na první pohled jednoduché zadání: vymyslet inovativní produkt nebo službu Skupiny ČEZ s využitím digitálních technologií. Při prezentaci projektu ale musel tým kromě novátorského přístupu zvážit i proveditelnost a ekonomické aspekty. Zároveň řešení muselo být atraktivní pro zákazníka.

Porotu tentokrát nejvíce zaujal nápad společné solární elektrárny. Josef, Matěj a Jiří při jeho vytváření mysleli především na mladé lidi s ekologickým cítěním, kteří si nemohou dovolit kupovat fotovoltaiku, ale přesto by se rádi podíleli na rozvoji zelené energetiky. Podle výše investice, kterou by poskytli na výstavbu elektrárny, by jim pak připadl podíl na její výrobě. Ten by monitorovala speciální mobilní aplikace. Vítězství kluky překvapilo. „Ve tři hodiny ráno jsme zjistili, že nápad, který jsme celý den rozpracovávali, je k ničemu. Ve čtyři nás napadla myšlenka sdílených solárů. Takže jsme měli jen čtyři hodiny na přípravu prezentace,“ popisují Josef, Matěj a Jiří, na kterých byla únava po odprezentování už znát. Přesto ČEZ Inovační maraton hodnotí pozitivně. „Já jsem už měl zkušenost z letní univerzity v jaderné elektrárně Dukovany a chtěl jsem vyzkoušet i další akce. Inovační maraton jsem bral jako skvělou příležitost potkat se tu s lidmi z ČEZu, zjistit, jak se tu pracuje,“ dodává Josef, který studuje Technickou univerzitu v Ostravě.

Řadu otázek ze strany poroty vyvolal nápad na pojízdnou dobíjecí stanici pro elektrokola, elektrokoloběžky a segwaye, která by zároveň mohla sloužit jako první pomoc pro elektromobilisty, kterým nečekaně „dojde šťáva“. Jiný tým zase napěchoval školní batoh nejrůznějšími čidly a zařízeními napájenými zabudovanou solární jednotkou. Rodič tak má přes mobilní aplikaci nejen přehled o tom, kde se dítě nachází, ale také kolik za den ušlo s batohem kroků, zda nejede nečekaně někam autem apod. Další náměty zahrnovaly například autonomní inteligentní vozítko, které by vozilo seniory k lékaři, aplikaci na hlídání zdravého vzduchu v budovách nebo dálkovou kontrolu seniorů, zda například nezapomněli zavřít plyn či vypnout vodu.

Součástí programu byla i oddechová zóna, v pravidelných přestávkách si účastníci mohli vyzkoušet speciální brýle pro virtuální realitu, nejrůznější drobné soutěžní aktivity či jízdy elektromobilem Tesla.

Spokojení byli s průběhem akce i organizátoři. „Digitalizace je pojem, se kterým se všichni denně setkáváme. Vymyslet, jak ji propojit s energetickou firmou, je ale výzva. Obdivuji všechny účastníky ČEZ Inovačního maratonu, kteří do toho letos šli. Všechny projekty, které byly dnes představeny, mají nápad, dívají se do budoucnosti s optimismem a nedivil bych se, kdyby se za pár let staly skutečností,“ řekl Antonín Svojsík z oddělení skupinové strategie společnosti ČEZ. „Těším se, že některé z dnešních účastníků stejně jako po předešlých ročnících přivítáme ve Skupině ČEZ jako nové kolegy,“ dodal.

Inovační maraton je pro studenty zajímavá zkušenost a dobrá reference do životopisu. Práce pod tlakem, v časovém presu, neznámém prostředí a ke všemu v týmu, jehož složení nemohou ovlivnit, prověří jejich schopnosti a mnohdy reálné podmínky pracovního prostředí. Navíc se naučí mnoho inovačních technik, které mohou využít i ve svém studiu, a naváží cenné kontakty s možným budoucím zaměstnavatelem. Několik účastníků z minulých let do společnosti ČEZ následně nastoupilo.

Psali jsme: ČEZ: V Jindřichově Hradci zkouší nový kotel na biomasu ČEZ: Elektrárna Dlouhé stráně se po modernizaci rozjela na plný výkon, může teď vyrobit více elektřiny ČEZ: Třebovské Zákaznické centrum slouží klientům na nové adrese Šéf ČEZu: Jestli nedostavíme jaderné elektrárny, budeme na Rusku závislí ještě víc, než teď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva