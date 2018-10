ČEZ: V metropoli tvarůžků vysadili k výročí republiky sedm lip, pomohli i skauti

Místní nadšence podpořili senioři, kteří spojili svou alespoň morální podporu sázejícím s návštěvou kostela, stejně jako nejmenší skauti. Ti byli se svými lopatičkami a konvičkami nejaktivnějšími účastníky akce, která se nesla ve znamení pohody, hudby i dobrého jídla. Na rautovém stole, do kterého přispěli mnozí svými domácími výrobky, sklidily největší úspěch Masarykovy knoflíky, tradiční prvorepublikové cukroví.

„Společné setkávání lidí je to, co nám v současné době nejvíce chybí. Všichni jedeme na výkon a zapomínáme si popovídat, vzájemně se poznávat, radovat se z maličkostí. Mezi lidmi převažuje lhostejnost k věcem, které jsou mimo jejich vlastnický prostor, a právě takovéto akce to můžou změnit. Pevně věřím, že výsadba lipová aleje bude symbolem budoucí vzájemné spolupráce mezi lidmi,“ těšila se z hojné účasti obyvatel starostka Loštic Šárka Havelková Seifertová, která se do sázení zapojila s velkou vervou. Každý strom ve městě podle ní pozitivně působí na životní prostředí. „Nacházíme se v období rozsáhlých klimatických změn, letošní sucho se bude pravděpodobně opakovat častěji,“ dodala starostka.

Obnovu aleje iniciovali členové spolku STURM, který se věnuje ochraně životního prostředí, přírody a krajiny v celém regionu. „Nápad na vysazení lip přišel na jaře, když se ukázalo, že původní stromy musely být vzhledem ke špatnému stavu vykáceny a zahrada Husova sboru bez nich vypadala opuštěně. Jsme rádi, že tato myšlenka zaujala tolik lidí z obce,“ poděkoval za hojnou účast předseda spolku Michal Trlica.

„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, a nás těší, že jim v tom můžeme vycházet vstříc. Vždy máme radost, když vidíme, že obec do výsadby zapojí děti, které tak mají od útlého věku možnost uvědomit si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

autor: Tisková zpráva