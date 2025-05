ČEZ se poprvé postaral o přepravu LNG tankeru přes oceán

Dosud energetická společnost vždy objednávala LNG jako ucelenou službu a náklad převzala až v terminálu v Eemshavenu. Nyní měli odborníci z ČEZ na starost celý navigační a logistický řetězec, tedy jednání se zkapalňovacím terminálem ve Spojených státech, pronájem lodi, nakládku v USA i samotnou cestu přes Atlantský oceán a návrat lodi zpět. Zvládnutím další části procesu zacházení s LNG posiluje ČEZ dále své know-how v oblasti obchodování s komoditami, a tak i energetickou bezpečnost České republiky.

„Terminál na LNG v nizozemském Eemshavenu se stal jedním z pilířů energetické bezpečnosti České republiky, podílí se na zajišťování plynu pro region a stabilizaci trhu, což se pozitivně promítá i v koncových cenách pro naše zákazníky. Nizozemský terminál byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině. Zatím do terminálu připlulo 51 lodí s nákladem 4,6 mld. m3 plynu určeného pro Českou republiku. Teď poprvé jsme převzali loď u pobřeží Texasu a starali se o její cestu přes celý Atlantský oceán,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Od Eemshavenu se terminály LNG staly základním stavebním kamenem energetické bezpečnosti regionu i jednotlivých států. Právě terminály se státní účastí nebo státními zárukami se podařilo zprovoznit nejrychleji. Vzhledem k velikosti těchto projektů a jejich rizikovosti pro soukromé investory nebo nutnosti rychlých povolovacích řízení byla v těchto případech role státu klíčová. Státy měly eminentní zájem zajistit stabilní dodávky plynu a prakticky ve všech v regionu provozovaných terminálech tak mají jednotlivé země většinový nebo minimálně poloviční podíl. Nizozemské terminály vlastní z poloviny státní společnost Gasunie, polský terminál patří z poloviny polskému státu. V Německu vlastní stát plovoucí terminály Wilhelmshaven a Brunsbüttel. V budoucím pevninském terminálu v Brunsbüttelu bude mít polovinu německý stát a významný podíl má i nizozemská státní společnost Gasunie.

Nakládka 170 000 metrů krychlových LNG do tankeru nesoucího jméno Gordonwaters Knutsen dlouhého 299 metrů a širokého 46 metrů proběhla koncem dubna v terminálu Corpus Christi Liquefaction v Texasu. Před samotným vyplutím lodi s LNG museli odborníci z ČEZ vyřešit mimo jiné celní a daňové otázky nebo pojištění. Museli také komunikovat s LNG terminály na obou stranách oceánu, pronajmout si samotný tanker a starat se o jeho cestu přes Atlantský oceán. Do nizozemského Eemshavenu připlula loď v polovině minulého týdne a vykládka byla dokončena o několik dní později.

„Zajištění kompletního řetězce od nákupu LNG až po jeho vyložení v Nizozemsku a dopravu do ČR tvoří celá řada kroků, které jsme dosud nemuseli řešit, ale jsou klíčové pro to, abychom se stali skutečně plnohodnotným hráčem na trhu LNG. ČEZ musel nejprve ve Spojených státech nalézt partnera, od kterého zkapalněný zemní plyn koupí. Následně se plyn naložil na pronajatou loď, která se dle navigačních instrukcí ČEZ vydala na cestu přes oceán. Samotnou fyzickou navigací se sice zabývá kapitán lodi, ČEZ ale určuje, kam má loď doplout, kdy má být na místě nebo jaké palivo používat. Pro nás je to velmi cenná zkušenost, kterou jsme postoupili v procesu obchodování s LNG o významný krok dále. Kontrola nad přepravou nám umožňuje být flexibilnější a v budoucnu například přesměrovat loď tam, kde je po plynu největší poptávka. Kontrola nad lodí a jejím nákladem také zvyšuje bezpečnost dodávky plynu,“ řekl manažer ČEZ pro LNG David Viduna.

Eemshaven byl vůbec prvním terminálem na zkapalněný zemní plyn spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí z LNG vyrobit osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. To pokrývá přibližně třetinu roční spotřeby České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie. Většina lodí s plynem určeným pro Českou republiku vyplula ze Spojených států, ani jedna nepřiplula s ruským plynem.

Plovoucí terminál v Eemshavenu o celkové roční kapacitě 8 miliard kubických metrů tvoří dvě plavidla, Eemshaven LNG a Energos Igloo, umožňující skladování a zpětné zplyňování. Do zařízení se na speciálně upravených tankerech dováží zkapalněný zemní plyn, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vpustí do soustavy přepravních plynovodů.