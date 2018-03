ČVUT: Elektrotechnická fakulta vyhlásila soutěž, zaměřenou na výzkum Parkinsonovy choroby

Až do 20. května mohou studenti všech středních a vysokých škol v České republice a na Slovensku zaslat svá řešení do nové soutěže BiosignalChallenge 2018. Tu pořádá Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a společnosti HUMUSOFT a MathWorks. Účastníci soutěže budou detekovat Parkinsonovu chorobu pomocí řečových promluv.

Pro vývoj léčby, stanovení přesné diagnózy a prognózy Parkinsonovy nemoci je zásadní mít k dispozici vhodná objektivní měření, takzvané biomarkery, které úzce souvisejí s přítomností nebo progresí symptomů dané nemoci. Automatizace hodnocení řeči může poskytnout tyto objektivní biomarkery a přinést tak další možnosti pro budoucí vylepšení klinické praxe a zlepšení kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Garant soutěže prof. Roman Čmejla z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze k zadání dodává: „Hlavním cílem soutěže je návrh algoritmu detekujícího přidružené příznaky Parkinsonovy choroby v řečových promluvách při rytmickém opakování slabik a klasifikujícího promluvy na zdravý/nemocný. Algoritmus musí být realizován v programovém prostředí MATLAB a k jeho návrhu mají soutěžící k dispozici promluvy celkem od šedesáti mluvčích.“

Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici ZDE. Společnost MathWorks nabízí všem účastníkům soutěže na 1 rok zdarma licenci programu MATLAB.

Případní zájemci o studium biomedicíny na Fakultě elektrotechnické ČVUT si mohou v současné době podat přihlášku ke studiu bakalářského nebo magisterského programu Lékařská elektronika a bioinformatika, které budou nově otevřeny od akademického roku 2018/19. Podrobnosti o studiu nových programů jsou ZDE.

autor: Tisková zpráva