ČVUT: Fakulta stavební otevřela vlastní galerii

Ačkoli je galerie přímo v prostorách fakulty, výstavy v ní by neměly být ryze oborové. „Chceme otevřít dveře umělcům a nabídnout jim netypický prostor, kde mohou svoje díla prezentovat,“ vysvětluje Miloš Sedláček, pedagog z Fakulty stavební ČVUT a jeden z iniciátorů vzniku galerie. „Studentům tak nabídneme možnost setkat se s uměním přímo na fakultě. Zároveň se tu se zajímavými projekty budou moci prezentovat i oni sami.“

Prostor pro galerii před zasedacími místnostmi děkanátu byl zvolen jako místo, kde se setkávají odborníci i návštěvníci, probíhají zde odborné konference, zasedání vědecké rady, akademického senátu i další významné akce.

Více informací ZDE.

autor: Tisková zpráva