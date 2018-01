ČVUT: Fakulta informačních technologií otvírá zájemcům o studium své laboratoře

Návštěvníky čeká nabitý program. Získají důležité informace o přijímacím řízení, studijních oborech, možnostech praxe a budou moci navíc navštívit zajímavé prostory fakulty. Nahlédnou i pod pokličku, jak se univerzitní výzkum uvádí do praxe. Den otevřených dveří nabízí také skvělou příležitost setkat se osobně s vyučujícími a studenty.

„Fakulta nabízí kvalitní zázemí a špičkové vybavení. Studenti čerpají znalosti a zkušenosti od vyučujících, kteří jsou experty ve svém oboru a uznávanými odborníky. Získají tak znalosti, které je připraví na kariéru v Čechách i v zahraničí, ve flexibilním oboru patřícímu k nejžádanějším na trhu. Věřím, že návštěvníci Dne otevřených dveří dostanou cenné informace pro klíčové rozhodování o své profesní budoucnosti,“ uvedl děkan fakulty doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Hlavním bodem programu Dne otevřených dveří jsou prezentace bakalářského studijního programu Informatika a jeho oborů, které proběhnou v 9.00 a 12.30 hodin a prezentace magisterského studijního programu Informatika a jeho oborů, která se uskuteční v 15.00 hodin. Na užitečné informace se mohou zájemci zeptat u informačního stánku a podrobné informace o oborech získají u jednotlivých prezentačních stánků.

Návštěvníci se mohou také těšit na zajímavý program v jednotlivých laboratořích. Čeká je setkání s humanoidním robotem NAO a jeho dovednostmi, které ho studenti FIT naučili. Budou moci navštívit multimediální a grafickou laboratoř SAGElab. V laboratoři uživatelského testování si vyzkouší aplikaci Dráček, která slouží k interaktivnímu vzdělávání dětí. Budou mít také možnost sami ovládat mobilní robotickou platformu, která využívá 3D snímání nebo vyluštit špatně zašifrovanou zprávu. Prezentovány budou i projekty zabývající se například umělou inteligencí a strojovým učením. Novinkou bude testovací verze Chatbota FIT, počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci. Díky němu je možné skrz platformu Facebook Messenger získat informace o fakultě bez interakce s člověkem.

Součástí Dne otevřených dveří jsou také zajímavé komentované prohlídky Nové budovy ČVUT a Národní technické knihovny. V rámci doprovodného programu bude zařazena mimo jiné i návštěvníky oblíbená Retroherna, kde si budou moci zahrát staré klasické videohry.

Kompletní informace o programu naleznete na webových stránkách ZDE.

Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou podobného zaměření v Česku a zároveň nejmladší fakultou ČVUT v Praze, kde působí od roku 2009. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj a výběrovost. Více informací najdete ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva