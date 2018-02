Celní správa: Ústečtí celníci bilancovali uplynulý rok 2017

Celníci z dohledu zajistili loni na severu Čech 11 248 padělků či napodobenin, a to nejen na tržnicích ale i v kamenných provozovnách. Hodnota zajištěného zboží vyčíslená v ceně originálních výrobků vyšplhala na téměř 10 milionů korun. Co do množství se v žebříčku zajištěných komodit nejvýše umístila zdravotní a sportovní obuv (7 568 párů) před pánskými ochranami (2 056 kusů). Třetí příčka patřila hračkám a stavebnicím (769 kusů), dále následovaly sluchátka (468 kusů) a parfémy (151 kusů). Největší záchyty padělků zaznamenali celníci tradičně před vánočními svátky. Při kontrolách zaměřených na přepravu, skladování a prodej vybraných výrobků zajistily mobilní hlídky celníků bezmála 430 tisíc kusů cigaret, téměř 36 kilogramů tabáku, 53 tisíc litrů minerálních olejů a více než sedm tisíc litrů lihovin. Největší záchyt nezdaněných vybraných výrobků se celníkům podařil ve Šluknovském výběžku, kde bylo v podkroví rodinného domku nalezeno a zajištěno téměř 400 tisíc kusů nezdaněných cigaret (více ZDE).

Dále celníci provedli v různých firmách sídlících v Ústeckém kraji 66 kontrol zaměřených na legální zaměstnávání cizinců. Ve 47 provozovnách zjistili porušení zákona o zaměstnanosti. Prověřili 137 cizinců, z nichž devět osob ze zemí mimo EU vykonávalo pracovní činnost nelegálně, a u 44 cizinců nesplnili zaměstnavatelé informační povinnost k úřadům práce.

Příslušníci dohledu od začátku loňského roku, kdy převzali dozorovou činnost nad nelegálním hazardem, provedli na území Ústeckého kraje 132 kontrol, při nichž zjistili porušení zákona ve 49 případech. Zabavili 39 výherních hracích přístrojů, jednu elektromagnetickou ruletu včetně stolu pro živou hru a sedm kvízomatů.

Četné aktivity směřovaly také do oblasti kontrol EET, kde celníci provedli téměř 566 kontrol a zjistili 124 porušení. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky a nezaslání údajů o platbě. Celníci vybrali od hříšníků na místě v příkazním řízení 355 tisíc korun a ve správním řízení pak uložili přestupcům dalších 879 tisíc korun.

Na oddělení Správního trestání bylo loni postoupeno 620 případů k zahájení správního řízení o přestupku či deliktu, z toho 594 případů bylo již vyřízeno. Přestupcům celníci uložili pokuty v celkové výši 4 645 100 korun a dalších 137 tisíc korun jim vyměřili za náklady řízení. Nejčastěji byly uloženy pokuty za porušení předpisů v oblasti mýtného systému (284 případů), za porušení zákona o spotřebních daní (98 případů), celního zákona (91 případů), zákona o elektronické evidenci tržeb (36 případů) a za porušení zákona o hazardních hrách (20 případů).

autor: Tisková zpráva