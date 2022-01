Česká centra ve světě připomněla neblahé výročí

reklama

NEW YORK HUDEBNÍ A NA ÚTĚKU ZA SVOBODOU

Mezinárodní den památky obětí holokaustu připomíná České centrum New York koncertem konaným ve čtvrtek 27. 1. s názvem „A Tribute to the Artists Who Perished in the Holocaust". Představí zde mladé umělce z Mannes School of Music ve stejném programu, který zazněl již v loňském roce v Židovském historickém centru (Center of Jewish History) jako připomínka Křišťálové noci. Posluchači vyslechnou díla Erwina Schulhoffa, Hanse Krásy nebo Viktora Ullmanna.

„Hudbu, kterou uslyší posluchači z New Yorku v tento den, složili významní skladatelé, kteří zahynuli, někteří ještě velmi mladí, v nacistických koncentračních táborech. Někteří z nich skládali svá díla v době, kdy byli vězněni v Terezínském ghettu před nástupem do transportů smrti do Osvětimi. Jak tragické je, že jejich životy byly takto ukráceny! Kolik výborné hudby mohli složit, kdyby nebylo holokaustu!,“ prohlásil Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra New York.

Významná část koncertního programu je věnována památce mimořádně talentovaného chlapce Petra Ginze, autora a kreslíře, který byl deportován do Terezína ve svých 14 letech a zavražděn v plynové komoře o dva roky později. Do hudebního programu je zařazena krátká ukázku z filmu „Poslední let Petra Ginze“, kterou připravila režisérka Sandra Dickson na hudbu amerického skladatele Johna Califry. V rámci koncertu zazní vzkaz z Izraele od přeživší holokaustu, umělkyně Chavy Pressburgerové (Evy Ginzové), sestry Petra Ginze. Program skončí ukázkou ze současné opery „Echoes from the Darkness: Messages from the Terezín´s Diaries of Petr and Eva Ginz“. Skladba byla připravena právě pro tento koncert. Kvůli covidové pandemii bude celý koncert přenášen do světa on-line.

Miroslav Konvalina upozornil i na další zajímavý počin věnovaný tématu holokaust. V Českém centru New York totiž současně probíhá výstava s názvem Útěk za svobodou - Příběh ženy, jejíž tvář se stala symbolem holokaustu českých Židů, očima fotografa Jana Lukase, která vychází z knihy Ondřeje Kundry Vendulka - Útěk za svobodou (byla přeložena do angličtiny). Expozice mapuje dějinné zvraty v Československu a v USA na pozadí velkých i každodenních událostí. Vedle panelů přímo navazujících na knihu je připraven průřez fotografiemi předního československého fotoreportéra Jana Lukase. Výstavu připravili Helena Lukas, Pavel Štingl a Ondřej Kundra pod hlavičkou Památníku ticha Bubny, partnera výstavy. V České národní budově na Manhattanu bude k vidění do 3. března. Pod názvem Dvojí život Vendulky V. byla výstava v loňském roce díky Českému centru Tel Aviv a Českému centru Bratislava uvedena také v Izraeli a na Slovensku.

PAŘÍŽ A BRATISLAVA NEZAPOMÍNAJÍ

Na výstavu představující výběr českých a slovenských studentských výtvarných prací na téma Deník Anny Frankové zve návštěvníky do svých prostor České centrum Paříž. Soubor vybraných děl s názvem NEZAPOMENEME vznikl v rámci česko-slovenské výtvarné soutěževyhlášené v roce 2020. Studenti základních, středních, vyšších a vysokých škol uměleckého zaměření byli vyzváni, aby výtvarným jazykem podali výpověď k událostem, které tvoří temnou i nedílnou stránku dějin 20. století. V Galerii Českého centra Paříž bude k vidění do konce února.

„V Paříži se pro nás letos odehraje připomínka dne obětí holokaustu v trochu jiném kontextu, neboť na ni navážeme několika výraznými akcemi. Budou to vzhledem k výročí roku 1942 samozřejmě Atentát a Lidice, ale v květnu budeme velkou pozornost věnovat především tématu Terezína,“ uvedl Jiří Hnilica, ředitel Českého centra Paříž a dodal: „Ve spolupráci s vynikajícími partnery se podařilo vytvořit česko-francouzský festival s názvem ‚Tvořit a žít. Terezín v evropské paměti‘, který prolne současnou uměleckou tvorbu s historickými tématy těchto temných stránek evropských dějin.“

Stejnému tématu se věnuje také České centrum Bratislava: „Ukázku z dětských výtvarných prací Nezapomeneme právě prezentujeme ve Window Gallery v Českém domě Bratislava, která je k vidění 24 hodin nepřetržitě a komunikuje tak i s venkovním prostorem pro návštěvníky. Na jaře plánujeme uvést výtvarné práce k výročí konce 2. světové války ve vnitřních prostorách,“ uzavírá Monika Koblerová, ředitelka Českého centra Bratislava.

Projekt NEZAPOMENEME organizují Česká centra ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a společností W&Art. První prezentace se uskutečnila v prostorách Univerzity Karlovy v roce 2020.

