Česká krajina: Přirozená pastva velkých kopytníků bude jedním z hlavních témat Evropského kongresu ochranářské biologie

„Poprvé v historii ochranářských konferencí, snad mimo Afriku, se uskuteční na ochranářském kongresu hned tři sympozia zaměřená na návrat velkých zvířat do evropské krajiny,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Sám je organizátorem jednoho z nich. V pátek 26. srpna od 10:30 hodin se uskuteční sympozium, tedy blok přednášek, jehož hlavním námětem budou zkušenosti s takzvanou přirozenou pastvou velkých kopytníků z rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice a dalších lokalit v tuzemsku i zahraničí.

„Vědci se zaměří na praktické stránky návratu velkých kopytníků, ať už řízeného člověkem, jako například u zubrů, nebo spontánního, jako v případě losů. Diskutován bude vliv na krajinu, různé biotopy i jednotlivé skupiny živočichů od opylovačů po ptáky. Důležitým tématem budou dosavadní zkušenosti, jak novodobé, tak historické, s vlivem pastvy velkých kopytníků na krajinu, vegetaci a faunu jak lesních, tak nelesních ekosystémů v tuzemsku i napříč Evropou. V neposlední řadě se budeme zabývat také legislativními problémy, na které tento nejlevnější a zároveň nejúčinnější způsob péče o přírodu naráží,“ doplnil Miloslav Jirků, který je předním českým expertem na tuto oblast.

Milovickou rezervaci velkých kopytníků si účastníci mezinárodního kongresu prohlédnou také na vlastní oči. „Už když jsme kongres loni v prosinci připravovali, předpokládal jsem, že o exkurzi do milovické pastevní rezervace bude mezi účastníky zájem, protože patří k tomu nejzajímavějšímu, co se v české ochraně přírody odehrává. To se nakonec potvrdilo, a pro velký zájem se uskuteční exkurze hned dvě,“ uvedl Petr Zasadil z České zemědělské univerzity v Praze, který je předsedou organizačního výboru kongresu.

Druhé sympozium bude věnováno migraci velkých kopytníků a další megafauny, tedy velkých šelem, a průchodnosti krajiny pro tato velká zvířata. A konečně třetí sympozium se zaměří na socioekonomický aspekt návratu velkých zvířat do Evropy.

„Rozsah, jaký kongres věnuje návratu velkých kopytníků a jiné megafauny, ukazuje, že tento typ péče o přírodu již nepředstavuje nějakou okrajovou alternativu, ale je součástí hlavního proudu ochrany přírody v Evropě, s nímž se počítá od Středomoří po Skandinávii“ upozornil Dalibor Dostál, z ochranářské společnosti Česká krajina. Do budoucna bude podle něj práce s velkými kopytníky v ochraně přírody nejenom výhodou, ale přímo nezbytností. „Současná ekonomická krize nesporně povede k omezení výdajů na řadu oblastí, bohužel včetně ochrany přírody. Levná péče o krajinu s využitím velkých kopytníků bude proto pro rozsáhlé krajinné celky prakticky jedinou možností, jak zachovat jejich biologickou rozmanitost,“ uzavřel Dalibor Dostál.

Letošní 6th European Congress of Conservation Biology, jehož hlavním tématem je „Krize biodiverzity v měnícím se světě (“Biodiversity crisis in a changing world”) není první konferencí tohoto druhu, kterou Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity pořádá. V roce 2009 se v univerzitním areálu uskutečnil 2nd European Congress of Conservation Biology s podtitulem „Conservation biology and beyond: from science to practice“.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, Botanické zahrady hlavního města Prahy, Zoo Liberec, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

