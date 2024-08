Česká pošta chce sjednotit harmonogram licence s poskytováním finančních služeb

Český telekomunikační úřad na současné období zkrátil dobu trvání licence na dva roky a ta uplyne na konci letošního roku. Česká pošta se přihlásila o novou poštovní licenci, která definuje povinně poskytované služby i rozsah pobočkové sítě. Licence bude udělena opět na pět let od roku 2025 do roku 2029.

„Z tržních konzultací s relevantními hráči na trhu, které proběhly v uplynulých měsících, vyplynula unikátní otázka, na kterou v současné době Česká pošta nezná a ani z principu nemůže znát odpověď. V jaké struktuře, podobě a se kterými službami bude fungovat Česká pošta v následujících letech, kdy by mělo dojít k výběru partnera, se kterým bude Česká pošta poskytovat svým zákazníkům finanční služby. Tento dotaz je z našeho pohledu pro nastavení spolupráce s jedním partnerem nebo více institucemi zcela zásadní,“ říká ředitel divize finančních služeb České pošty Martin Vránek.

„Bez těchto konzultací bychom sami nebyli schopni zvážit všechny reálné možnosti, které trh nabízí a které také vzhledem k poptávce klientů vyžaduje,“ dodává Vránek.

Česká pošta si je vědoma, že výběr partnera pro poskytování finančních služeb bez toho, aniž by mohla garantovat jistotu jak poskytovaných služeb, tak rozsah infrastruktury, je pro potenciální spolupráci krajně nejistý. A to zejména s ohledem na investice a nutnost garance udržitelnosti těchto parametrů. Při aktuálním časovém harmonogramu by Česká pošta byla schopna výše uvedené přislíbit na dobu nejvýše dvou let, 2028 a 2029.

„Česká pošta se proto rozhodla využít možností, která aktuálně má, a jednat o prodloužení dosavadní spolupráce se skupinou ČSOB právě o zmíněné dva roky tak, aby nový partner v oblasti finančních služeb mohl zahájit případnou spolupráci s Českou poštou od roku 2030, od kdy bude platit nová poštovní licence. Tímto krokem chceme sladit obě klíčová období, trvání poštovní licence a spolupráci s finanční institucí,“ říká ředitel divize finančních služeb České pošty Martin Vránek.