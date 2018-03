Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: I ve stáří si hlídejte, co jíte

Nutriční specialisté nemají žádné univerzální doporučení pro výživu ve stáří. Platí, že při chronickém onemocnění je důležité dodržovat stanovenou dietu. Je třeba dát si pozor na podvýživu a nevyřazovat z jídelníčku skupiny důležitých potravin, například zeleninu nebo maso. Při špatném stavu chrupu si pomoci pokrájením, pomletím nebo rozmixováním pokrmů. Zlepšit chuť pokrmu pomůže koření nebo bylinky.

Jezte ovoce a zeleninu, hodně pijte

V jídelníčku seniorů často chybí čerstvé ovoce a zelenina. Je to škoda, protože se tak připravují o vlákninu, která je potřebná k prevenci zácpy, a důležité vitaminy. Neměly by chybět bílkoviny, sacharidy, vláknina ani tuky. Starší lidé navíc ztrácí pocit žízně a jejich organismus pak trpí nedostatkem tekutin. Proto by si senioři měli nachystat tekutiny na celý den na viditelné místo. Dobré je pít čistou vodu, čaj nebo ředěné džusy.

Kdy začíná stáří

Stáří podle světové zdravotnické organizace začíná v 60 letech. Zatímco v roce 2000 byl podíl osob starších 65 let na celkové populace zhruba 14 %, při posledním sčítání lidu v roce 2011 to bylo již 16 %. V roce 2050 by lidé nad 65 let měli tvořit přes 30 % české populace.

Využijte příspěvek od ČPZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nově letos poskytuje pojištěncům od 65 let příspěvek až 200 Kč na nákup doplňků stravy a vitaminů v lékárně. Příspěvek se nevztahuje na volně prodejné přípravky s léčivou látkou na tlumení bolesti, ani na doplatky na léčivé přípravky na předpis. Příspěvek je možno uplatnit například na prevenci zhoršení stavu kloubů, paměti, na imunitu a podobně.

autor: Tisková zpráva