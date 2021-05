Česká televize: Hřebíčková, Trojan, Špalková, Langmajer či Bohdalová se představí v desítkách nových projektů

reklama

Diváci České televize se i v nadcházejících televizích sezonách mají na co těšit. V přípravě je nový komediální seriál Špunti na cestě, detektivní Stíny v mlze nebo minisérie Devadesátky.

Po šesti letech padne také první klapka třetí řady Případů 1. oddělení. Svůj pořad chystá vítězka soutěže Peče celá země Petra Burianová a na dokumentech pracuje Helena Třeštíková, Olga Sommerová i Jiří Strach. Ten se po minisérii Docent zaměří na jubilantku Jiřinu Bohdalovou. Na nejmenší publikum čeká pokračování Anči a Pepíka i premiérový večerníček Jezevec Chrujda.

První čtvrtina letošního roku je pro Českou televizi z pohledu sledovanosti nejúspěšnější za posledních třiadvacet let. Napomohly tomu i jarní premiérové seriály – Zločiny Velké Prahy, Kukačky, minisérie Božena nebo novoroční film Poslední Aristokratka. „Bez ohledu na to, jak náročný rok máme za sebou, původní tvorba pro Českou televizi je a vždy bude prioritou. Dokazuje to i výčet a žánrová pestrost projektů, které se v současné době chystáme natáčet. V době pandemie se Česká televize stala nejdůvěryhodnějším zdrojem informací i společníkem v době karantény. Vznikla řada nových pořadů, které diváky provedly celým kritickým rokem. To ale rozhodně neznamená, že se zbytek produkce zastavil, ačkoli pro tvůrce je proces natáčení v této době o dost náročnější. Dnes představujeme devatenáct nových počinů – nové seriály, filmy i pokračování úspěšných sérií, jako jsou například Případy 1. oddělení nebo Peče celá země. Nových pořadů bude ale daleko více. Čeká nás období, kdy se, doufejme, svět bude pomalu vracet do běžných kolejí. Jsem rád, že i při tom zde bude pro diváky Česká televize. Například již příští týden při mistrovství světa v ledním hokeji,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Devatenáct nových výrazných projektů jsou však jen zlomkem toho, co má Česká televize aktuálně v přípravě nebo ve výrobě. Blízko dokončení je detektivka Stíny v mlze s Petrou Špalkovou a Jiřím Vyorálkem v hlavních rolích a seriál Devadesátky, v němž hrají Ondřej Sokol, Martin Finger, Vasil Fridrich nebo Pavel Batěk. Ve střižně už je i televizní série s pracovním názvem Pozadí událostí Jana Hřebejka a Petra Jarchovského nebo pět příběhů Marka Epsteina, které uvidí diváci České televize pod názvem Hlavně to zdraví na přelomu roku. „Pro mě je to cyklus příběhů o nemocech, které dokáží být léčivé, a o neduzích, které mohou člověku překvapivě přijít k duhu,“ říká k novince režisér Jiří Vejdělek a kreativní producent Jaroslav Sedláček dodává: „Naší ambicí jsou milé, nadčasové, hvězdně obsazené komedie, na které se rádi podíváte jednou, podruhé a třeba i popáté a posedmé, protože vám v jejich společnosti bude zkrátka dobře.“ V prvních dvou filmech se divákům představí třeba Anna Polívková, Roman Zach, Jan Dlouhý, Anna Fialová, Simona Stašová nebo Jiří Langmajer. Ten se objeví také v chystané dobrodružné komedii Špunti na cestě, která naváže na filmovou předlohu, jež vidělo v kinech více než čtyři sta tisíc lidí. Kreativní producent Josef Viewegh k tomu doplňuje: „V seriálu se ale představí také nové postavy. Výrazný prostor dostane například strejda Karel, bývalý rocker a zvukař bigbítových kapel, jehož si zahraje Miroslav Donutil. A moc se těší, až za pět dnů padne první klapka.“

Uprostřed natáčení je i třídílná minisérie Docent s ústřední postavou docenta Stehlíka v podání Ivana Trojana, jemuž zdatně sekundují Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Matěj Hádek a Marek Taclík. „Celá myšlenka příběhu, který budou diváci – věřím dychtivě – sledovat, je velmi precizně zpracovaná i originální a její hodnotu podporuje to, že se autorům do scénářů podařilo zahrnout opravdu vytříbený a místy i velmi vtipný tón dialogů,“ vysvětluje kreativní producentka Jiřina Budíková. Za scénářem stojí Josef Mareš s Janem Malindou, autoři podepsaní také pod novými epizodami Případů 1. oddělení. Návrat k legendě ale chtěl svůj čas. „Musíte to udělat s plným respektem a po důkladném zvážení, zda umíte navázat na to dobré a přinést i něco navíc. A my společně dospěli k tomu, že si na to troufneme,“ dodává kreativní producent Michal Reitler.

Odpočinkový pořad nabídne už na podzim vítězka první řady soutěže Peče celá země Petra Burianová, která se vedle pečení zajímá také o historii a příběhy schované za neodolatelnými dobrotami. „Petra je výborná pekařka a dlouholetá sběratelka starých receptů zajímající se o tradice a folklór. Taky je to ale milá osobnost, která se o své znalosti a zkušenosti ráda a ochotně podělí s ostatními. Cílem našeho desetidílného projektu je provést diváka krajinou provoněnou pečením a moudrostí našich předků, což může v dnešní době ohromně zachutnat,“ popisuje kreativní producent Petr Mühl.

Česká televize i nadále pokračuje v podpoře zajímavých celovečerních filmů a dokumentů. Režisér Jakub Sommer pracuje na snímku Můj život s Bohuslavem Martinů, Tomáš Bojar sleduje v dokumentu Nahoře i dole osudy válečných pilotů Františka Fajtla a Filipa Jánského a královna časosběru Helena Třeštíková se vrátila k recidivistovi Renému. Do znovuotevřených kin se už teď těší režiséři, včetně Jana Prušinovského, který se po dokončených Chybách začal věnovat lehce testosteronové komedii Grand Prix, Adama Kolomana Rybanského snažícího se navázat na legendy českého filmu Ivana Passera nebo Jaroslava Papouška. Tomáš Hodan se po sérii úspěšných scénářů pustil do režie svého celovečerního debutu. V Posledním závodu chce připomenout lyžaře Hanče, Ratha a Vrbatu. Záběry aktuálně sbírá také Ivo Macharáček, aby v pokračování Tajemství staré bambitky potěšil před Vánocemi v kinech nejen děti.

Diváky Déčka by mohly zajímat i chystané animované pořady. Na obrazovky se vrátí myší kamarádi Anča a Pepík, v premiéře promluví hlasem Jiřího Lábuse obyvatelé pohádkového lesa Habřince v čele s jezevcem Chrujdou. Tajemství pana M. zase představí osobnost genetika Johanna Gregora Mendela, od jehož narození uplyne příští rok dvě stě let.

