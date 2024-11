Česká televize: Sváteční program - tradice štědrovečerních pohádek i silvestrovská muzikálová noc

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Já ho nehájím, dostal, co si zasloužil, ale ukažte mi stranu, která ve svých řadách neměla někoho, kdo byl čelil trestnímu stíhání nebo nebyl odsouzen? Je to přeci i případ ANO, kde dokonce v čele stál trestně stíhaný člověk a nikomu to nevadilo. Navážet se pak do jiných mi přijde z vaší strany dost...

