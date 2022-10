České dráhy: 2023 - návrat k rychlejšímu cestování, další spoje z Prahy do Vídně, Curychu, Rostocku nebo Žiliny

reklama

České dráhy ve spolupráci se svými zahraničními partnery nabídnou nové spojení z Prahy do Vídně přes Tábor a z Prahy do Curychu přes Drážďany a Basilej. Více spojů zamíří také do Žiliny, rozšíří se přímé spojení Prahy a Krakova a na severu bude novou cílovou stanicí německé přístavní město Rostock.

„V jízdním řádu 2023 budeme pokračovat ve vylepšování naší nabídky v dálkové a v mezistátní dopravě, kterou chceme oslovit další zákazníky a nabídnout jim ekologickou alternativu k cestování auty nebo autobusy. Místo stání v kolonách, hledání volných míst na parkování a věnování se řízení auta je tu alternativa v podobě moderních vlaků, ve kterých lze za jízdy pracovat na laptopu, surfovat na internetu, sledovat filmy nebo si prostě jen číst a k tomu popíjet kávu,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. V souvislosti s jízdním řádem 2023 dodává: „Nejlepší zprávu mám pro zákazníky, kteří cestují mezi Prahou a Jihočeským krajem. Díky otevření dvou přeložek na 4. koridoru se tam podstatně zkracují jízdní doby. Vlak tam už nebude ‚Popelkou‘ ale skutečným řešením dopravy na jednání, do práce nebo za zábavou.“

Rekordně rychle na jih Čech a nový spoj přes Tábor do Vídně

Spoje EuroCity / InterCity zvládnou trasu Praha – České Budějovice za 1 hod. 40 minut a z Prahy do Tábora za 59 minut. Opačným směrem budou o 2 minuty pomalejší. Zkrátí se také cesta mezi Prahou a Dunajským koridorem do Lince ze současných 4 hod. 17 minut na 3 hod. 45 minut. V Linci jsou přestupní vazby na vlaky do Salcburku, Innsbrucku, Curychu, Villachu a do dalších míst jižní a západní Evropy.

„Zkrácení cestovních časů na 4. koridoru otevírá nové možnosti pro rozvoj turistiky na jihu Čech, ale také nabízí nové příležitosti pro Jihočechy, kterým se vylepší podmínky pro pravidelné dojíždění do zaměstnání nebo za studiem v hlavním městě,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Českých drah.

Na trati Praha – České Budějovice / České Velenice pojedou kratší dobu také rychlíky, které oproti vlakům EC / IC zastavují navíc v dalších 7 stanicích. Cestu mezi Prahou a jihočeskou metropolí zvládnou za 2 hod. 5 minuty, tedy o 16 minut rychleji než v současném jízdním řádu.

Na 4. koridoru pojedou také dva páry nových rychlíků Silva Nortica, které zajistí spojení Prahy a Vídně přes jižní Čechy a rakouskou oblast Waldviertel. Pár vlaků Wien FJB (9:00) – Praha hl.n. (14:12 / 17:46) – Wien FJB (22:55) bude jezdit denně a druhý pár vlaků Praha hl.n. (7:46) – Wien FJB (12:55 / 15:00) – Praha hl.n. (20:12) bude jezdit v celé trase o víkendech. Po zbylé dny v týdnu pojede v úseku Praha – České Velenice – Praha.

Do Curychu severní cestou, k Baltu také do Rostocku

„Se zahraničními partnery se podílíme také na renesanci evropské noční dopravy. Ke spojům z Prahy do Budapešti, Košic a Humenného, do Krakova a Varšavy a do Curychu přes Rakousko přidáváme druhý spoj v trase Praha – Curych. Ten pojede přes Drážďany a Lipsko a nabídne spojení na jihovýchod Německa a do švýcarské Basileje. V úseku Praha – Lipsko bude fungovat jako denní spoj a nabídne cestování do veletržní metropole,“ říká Jiří Ješeta.

Vlak pojede na našem území v kategorii EuroCity pod názvem Canopus a z Prahy bude odjíždět v 18:25 hod. Zastaví v Ústí nad Labem, Děčíně a dál bude pokračovat přes Drážďany, Lipsko, Karlsruhe, Freiburg a Basilej do Curychu (9:05). Opačným směrem bude odjíždět z Curychu v 19:59 hod. a do Prahy přijede v 9:35 hod. V trase Praha – Curych nabídne cestování v komfortních lůžkových vozech včetně oddílů Deluxe s vlastním sociálním zařízením a sprchou, lehátkový vůz a místa k sezení a přepravu jízdních kol.

Bohužel podobně jako noční spojení do Curychu přes Rakousko nebo spoje EuroCity z Prahy do Berlína a Hamburku bude provoz tohoto vlaku v některé dny v roce kvůli výlukám a opravám tratí v zahraničí omezen. Přesné období jízdy bude k dispozici v jízdních řádech 2023.

Ve směru na sever dochází k rozšíření spojení o Rostock u Baltského moře. Zajistí ho pár vlaků EC 178 / 179 Berliner. Do Rostocku odjede z Prahy 6:25 hod. a do cílové stanice přijede v 13:19 hod. Spoj EC 179 bude odjíždět z Rostocku v 14:31 hod. a do Prahy přijede ve 21:35 hod. Na palubě nabídne obvyklé služby vlaků Berliner včetně restauračního vozu nebo přepravy jízdních kol.

Z Prahy na Moravu znovu o něco rychleji

Ukončení několika rozsáhlých výluk na koridoru z Prahy do České Třebové a dále do Brna v letošním a v příštím roce bude znamenat postupný návrat vlaků na 1. a 3. železničním koridoru ke svým původním trasám a k rychlejším cestovním časům.

Slovácký expres a Svitava bude z Prahy odjíždět o 21 minut později a Valašský expres a vlaky EuroCity / InterCity Silesia nebo Cracovia pak o 13 minut později. O 9 minut později se posune odjezd vlaků SuperCity a InterCity Ostravan a Opavan, v Olomouci však budou tyto spoje již v podobných časech jako nyní. Cestovní doba z Prahy na Moravu se tak zkrátí zhruba o 10 až 20 minut, např. vlaky SuperCity Pendolino mají plánovanou dobu jízdy mezi Prahou a Ostravou-Svinovem 3 hod. 3 min. Slovácký expres má plánovanou dobu jízdy z Prahy do Olomouce 2 hod. 27 minut, tedy o 18 minut méně a rychlíky Svitava zvládnou cestu z Prahy do České Třebové o čtvrt hodiny rychleji.

První denní rychlé spojení z Prahy do Olomouce a Ostravy bude nově vlakem SuperCity Pendolino Košičan s odjezdem z pražského hlavního nádraží v 6:00 hod. a s příjezdem do Ostravy-Svinova v 9:08 hod., což je zhruba o půl hodiny dříve než v letošním roce. To jistě ocení především lidé, kteří pojedou z Prahy nebo Pardubic na jednodenní cestu do Olomouce nebo Ostravy.

V opačném směru z Moravy do Prahy se posouvají časy odjezdů a příjezdů řádově o jednotlivé minuty a krácení cestovních časů se pohybuje obvykle mezi 7 a 17 minutami, např. spoje SuperCity Pendolino pojedou oproti současnému jízdnímu řádu do Prahy o 4 minuty rychleji (3 hod. 13 min.), vlaky EuroCity / InterCity Ostravan, Silesia a Cracovia pojedou o 11 minut kratší dobu (3 hod. 23 min.) a Slovácký expres z Olomouce do Prahy cca 14 minut rychleji (2 hod. 34 min.). Vlaky Svitava z České Třebové do Prahy uspoří 14 minut (1 hod. 50 min.).

Z důvodu absence jedné jednotky Pendolino a kvůli plánované instalaci ETCS do těchto vlaků dojde k úpravám v oběhu jednotek a tedy k úpravě provozu spojů SuperCity mezi Prahou a Ostravou.

Více spojů do Žiliny a snáze do Krakova

Prodloužením vlaků IC 520 / 521 Valašský expres se zlepší nabídka spojení do / ze Žiliny přes Valašsko. Dosavadní vlak IC 521 Valašský expres Praha – Vsetín pojede z Prahy nově jako vlak EC 223 v 17:15 hod. a ze Vsetína bude pokračovat do Horní Lidče, Púchova a Žiliny, kam přijede ve 22:29 hod. V opačném směru odjede ze Žiliny v 5:23 hod. a přes Púchov, Horní Lideč a Vsetín pojede do Prahy, kam dorazí v 10:45 hod.

O další možnost se rozšíří současné přímé spojení Prahy a Krakova zavedením přímých vozů, které pojedou z Prahy na spoji EC 113 Silesia s odjezdem z Prahy hl.n. v 6:15, které budou z Bohumína pokračovat na vlaku 213 Galicja (dosud vlak 301) s příjezdem do Krakova ve 13:16. V opačném směru bude tento spoj odjíždět ve 14:42 hod. (vlak 212 Galicja) a do Prahy přijedou přímé vozy na vlaku EC 112 Silesia ve 21:45 hod.

Z Prahy do Brna znovu po koridoru od léta 2023

Významná změna v jízdních řádech pak přijde 1. července 2023, kdy budou přesměrovány vlaky railjet Vindobona a EuroCity Metropolitan / Hungaria z Vysočiny na koridor přes Pardubice. Vlaky railjet Vindobona pak budou pravidelně zastavovat mezi Prahou a Brnem pouze ve stanicích Pardubice hl.n. a Česká Třebová, spoje EuroCity Metropolitan / Hungaria pak ve stanicích Kolín a Pardubice hl.n. Cestovní čas z Brna do Prahy se oproti první polovině roku 2023 zkrátí o 24 až 26 minut na 2 hod. 33 min., v opačném směru o 21 minut na 2 hod. 35 min.

Rychlíky linky R19 Svitava se vrátí na svou celou obvyklou trasu Praha – Brno po ukončení výluk na koridoru u Blanska už s novým jízdním řádem od 11. prosince. Trasu Brno hl.n. – Praha hl.n. zvládnou rychlíky s 12 zastávkami za 3 hod. 9 minut, opačným směrem pojedou 2 hod. 59 min.

EuroCity a rychlík z Ostravy do Žiliny každé dvě hodiny

K pravidelnějšímu rozložení tras dálkových vlaků dochází na trati z Ostravy přes Český Těšín a Návsí (Nawsie) do Čadce a Žiliny. Z Ostravy-Svinova budou odjíždět od 5 ráno do 21 večer v intervalu dvě hodiny. Odjezdy z ostravského Svinova jsou plánované v liché hodiny mezi 40. a 50. minutou. Provoz zde zajistí spoje Kysučan (dosud označené jako Fatra) Ostrava – Žilina a zpět a Ostravan Praha – Žilina / Návsí (Nawsie) a zpět. V opačném směru budou vlaky Kysučan a Ostravan odjíždět ze Žiliny každé dvě hodiny od 6:34 do 20:34 hod., první ranní spoj v tomto směru pak pojede v 5:03 z Návsí (Nawsie).

Z důvodu změn na Slovensku budou všechny současné vlaky Fatra zkráceny z / do Žiliny a přejmenovány na spoje Kysučan. Pro další cestu do Banské Bystrice nebo Zvolena bude nutný přestup v Žilině. Z důvodu rekonstrukce železniční stanice Žilina během roku 2023 však bude nutné počítat s dostatečnou dobou na přestup.

