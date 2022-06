České dráhy: Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků od neděle 12. června 2022

reklama

Změny by cestující neměli přehlédnout zejména v Ústeckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji. Na Děčínsku budou změny souviset s výlukovou činností v německém úseku tratě mezi Děčínem a Bad Schandau. V Jihočeském kraji budou do jízdních řádů zapracovány změny související s nasazením nových jednotek RegioPanter. Na Královéhradecku pak dojde na několika tratích k různým úpravám podle požadavku objednatele dopravy. Upravené jízdní řády budou platit do 10. prosince 2022.

Na základě požadavků krajských samospráv dochází od 12. června 2022 k následujícím změnám u regionálních vlaků Českých drah:

Praha a Středočeský kraj

Trať 061 Nymburk – Jičín: Na základě požadavku Královéhradeckého a Středočeského kraje dochází ke změně v polohách některých večerních vlaků. Ve směru z Nymburka do Jičína bude vlak s odjezdem ve 21:10 z Nymburka hl.n. končit v pracovní dny již v Rožďalovicích a vlak s odjezdem ve 22:10 z Nymburka (který dosud v Rožďalovicích končil) pojede až do Jičína. V opačném směru je zaveden vlak ve 20:40 z Jičína a vlak s odjezdem v 18:40 z Jičína je zrušen.

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 67% Nemá 30% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13570 lidí

Trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem: Na základě požadavku Středočeského kraje budou nově vlaky Os 6400 – 6443 (nově jako Os 16400 – 16443) linky S32 projíždět zastávku Malý Újezd. Ostatní vlaky v zastávce Malý Újezd nadále zastavují beze změny.

Trať 174 + 161 Beroun – Rakovník a Rakovník – Bečov na nad Teplou: Na základě požadavku Středočeského kraje je zaveden jeden nový pár vlaků v pracovní dny, z Rakovníka západu s odj. v 5:49 přes Rakovník (odj. 5:53) do Berouna s příjezdem v 6:48. V opačném směru bude nový vlak odjíždět z Berouna v 21:54 a do Rakovníka přijede v 22:50. V souvislosti se zavedením nových vlaků dochází k nevýznamným minutovým posunům u dalších tří vlaků na trati 174.

Trať 204 Březnice – Rožmnitál nad Třemšínem: Na základě požadavku Středočeského kraje ve spolupráci s městem Rožmitál pod Třemšínem dochází k obnovení provozu na trati 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem. Od 12. června jsou zavedeny čtyři páry turistických vlaků, které pojedou o víkendech a svátcích až do 30. října. Odjezdy z Březnice v 8:15, 10:43, 14:15 a 16:15, zpět z Rožmitálu vlaky pojedou v 8:58, 11:24, 15:24 a 16:58. Všechny vlaky budou zastavovat i na všech mezilehlých zastávkách.

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy: Letní výletní vlaky Posázaví (Os 9281, Os 9286), Želivka (Sp 1498) a sobotní Sázava (Sp 1513) nově zastaví ve stanici Říčany.

Pardubický kraj

Trať 018 Choceň – Litomyšl: Na této trati budou zavedené nové vlaky. V pracovní dny bude obnoveno brzké ranní spojení mezi Vysokým Mýtem a Chocní. Nový vlak Os 15075 pojede z Vysokého Mýta ve 3:53 do Chocně (4:04) a zpět ve 4:07 jako Os 15076 do Vysokého Mýta města (4:22).

Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí – Hradec Králové: Od 1. září bude v pracovní dny prodloužen stávající Sp 1837 (nově Sp 1491) z Doudleb nad Orlicí (16:52) do Letohradu (17:29). Párově bude až z Letohradu (16:35) veden stávající vlak Sp 1840 (nově Sp 1492) do Doudleb nad Orlicí (17:08) s pokračováním do Hradce Králové.

Trať 260 Česká Třebová – Svitavy – Brno: Osobní vlak Os 15381 (nově jako Os 15383) pojede mezi Českou Třebovou a Svitavami o 2 minuty dříve.

Zásadní novinkou je pak rozšíření území IDS IREDO, a to na trati 010 z Týnce nad Labem až do Kolína a na trati 236 ze Žlebů do Čáslavi.

Královéhradecký a Liberecký kraj

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje dojde od 12. června k následujícím změnám:

Trať 021 Hradec Králové – Častolovice – Letohrad a 026 Choceň – Náchod: Na této trati dochází ke změnám časové polohy nebo úpravám:

Současný spěšný vlak s odjezdem z Chocně do Hradce Králové v 5:56 (Sp 1792) bude nahrazen osobním vlakem Os 5600, který bude z Týniště nad Orlicí (příj. v 6:25) spojen s vlakem 1824 (odj. 6:33) do Hradce Králové.

Spěšný vlak z Týniště nad Orlicí do Chocně v 5:59 (Sp 1881) bude nově odjíždět z Týniště již v 5:53 a pod novým číslem Sp 1493.

Spěšný vlak Sp 1837, který v současnosti jezdí z Týniště nad Orlicí do Doudleb nad Orlicí v 16:31 (Sp 1837), nově pojede v pracovní dny od 1. září až do Letohradu (příj. v 17:27), a to pod novým číslem Sp 1491. V opačném směru bude o úsek z Letohradu do Doudleb nad Orlicí prodloužen v pracovní dny od 1. září současný vlak Sp 1840, který pojede pod novým číslem Sp 1492. Z Letohradu bude odjíždět v 16:36 a nově zastaví také v Lípě nad Orlicí.

Osobní vlak s odjezdem z Doudleb nad Orlicí do Týniště nad Orlicí v 6:30 (Os 5164) pojede v pracovní dny i v červenci a srpnu.

Trať 027 Starkoč – Broumov: V úseku mezi Starkočí a Václavicemi dojde k mírnému omezení nabídky spojů o víkendech. O sobotách, nedělích a svátcích nově nepojedou vlaky s odjezdy ze Starkoče do Václavic v 8:23, 13:23 a 17:23 (Os 15150, 15160 a 15168) a v opačném směru vlaky s odjezdy z Václavic do Starkoče v 8:33, 13:33 a 17:33 (Os 15153, 15163 a 15171). V pracovní dny tyto vlaky pojedou bez omezení. Pár vlaků s odjezdem ze Starkoče v 9:23 a zpět z Václavic v 9:33 (Os 15152 / 15155) bude zrušen.

Trať 041 Hradec Králové – Turnov – Jičín: Vlak s odjezdem z Hradce Králové hl.n. do Turnova ve 14:04 (Os 5514) nově zastaví v pracovní dny na zastávce Jivany. Podobně vlak v opačném směru z Turnova v 15:34 do Hradce Králové hl.n. (Os 5517) nově zastaví v pracovní dny také na zastávce Semínova Lhota. O víkendu zůstává zastavování těchto vlaků beze změn. Vlak s odjezdem z Hradce Králové hl.n. do Turnova v 19:04 (Os 5522) nově pojede v úseku Jičín – Turnov až do 28. září jen o víkendech a svátcích. Vlak s odjezdem z Turnova do Jičína ve 20:45 (Os 5559) pojede jen o víkendech (tj. v letním období nepojede v pracovní dny).

Trať 046 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou: V pracovní dny pojede nový pár vlaků s odjezdem ze Staré Paky v 5:30 do Lomnice nad Popelkou (Os 5767) a zpět z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky v 6:06 (Os 5766).

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují: Posilové vlaky z Teplic nad Metují do Adršpachu s odjezdy v 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 (Os 15772, 15778, 15780, 15784, 15786, 15790, 15792 a 15796) nepojedou o víkendech a svátcích od 3. do 28. září. Ve stejném období nepojedou ani vlaky v opačném směru z Adršpachu do Teplic s odjezdy v 9:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45 a 17:45 (Os 15773, 15779, 15781, 15785, 15787, 15791, 15793 a 15797). O víkendech a svátcích od 1. do 30. října pojedou o víkendech a svátcích v úseku Teplice nad Metují město –Adršpach navíc také vlaky s odjezdy z Teplic nad Metují v 8:31, 10:31, 12:31, 14:31 a 16:31 (15770, 15776, 15782, 15788 a 15794) a v opačném směru s příjezdem do Teplic nad Metují v 9:26, 11:26, 13:26, 15:26 a 17:26 (Os 15771, 15777, 15783, 15789 a 15795).

Trať 062 Chlumec nad Cidlinou – Křinec: Osobní vlak s odjezdem z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové v 6:25 (Os 15654) nově pojede z Chlumce n. C. o 2 minuty dříve, tj. v 6:23, a nově zastaví také na zastávkách Lovčice obec a Běrunice. Pojede pod novým číslem Os 15664. V opačném směru pojede vlak s odjezdem z Městce Králové do Chlumce n. C. v 6:05 (Os 5703) o 2 minuty dříve, tj. už v 6:03 (jako Os 5725).

V Libereckém kraji budou od 12. června pouze změny u některých vlaků na hranici s Královéhradeckým krajem, které jsou zmiňovány výše.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dochází od 12. června 2022 k následujícím změnám u vlaků Českých drah:

090 (Praha –) Kralupy nad Vltavou – Ústí nad Labem (– Děčín): Současný osobní vlak Os 6941 s odjezdem z Děčína hl.n. do Roudnice nad Labem ve 4:56 nově pojede v úseku z Děčína hl.n. do Ústí nad Labem hl.n. o 3 minuty dříve (tj. z Děčína nově ve 4:53) a pod novým číslem Os 6971. V úseku z Ústí nad Labem hl.n. do Roudnice nad Labem pojede vlak beze změn.

130 Děčín – Kadaň-Prunéřov: Současný osobní vlak Os 6964 s odjezdem z Ústí n. L. hl.n. do Děčína hl.n. v 18:32 pojede v celé trase o 1 minutu později, tj. z Ústí n. L. hl.n. v 18:33. Zároveň pojede pod novým číslem Os 6974.

132 Kadaň-Prunéřov – Hradec u Kadaně: Některé spoje, které doposud jezdily v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň a zpět, budou nově prodlouženy v pracovní dny až do Kadaně předměstí. Tyto vlaky zároveň pojedou pod novými čísly. Půjde o vlaky s odjezdy z Kadaně-Prunéřova v 5:24, 6:58, 8:39, 13:39 a 16:40 (s novými čísly Os 17732, 17742, 17750, 17760 a 17766). V opačném směru nově pojedou už z Kadaně předměstí vlaky s odjezdy v 5:37, 7:10, 9:10, 14:10 a 17:10 (Os 17737, 17749, 17757, 17765 a 17771). Z důvodu pravidelného vjezdu na obsazenou kolej ve stanici Kadaň-Prunéřov dojde ze strany Správy železnic k přečíslování některých dalších spojů.

083 Děčín – Bad Schandau – Rumburk: V souvislosti s výlukou na německém území budou vlaky linky U28 Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk a zpět v období od 26. června do 10. prosince 2022 jezdit podle výlukových jízdních řádů. Několika vlakům nebyla v úseku Bad Schandau – Dolní Žleb a zpět přidělena kapacita dráhy a v tomto úseku proto ve vybrané dny nepojedou:

Vlak Os 28018 (od 7. listopadu) s odjezdem z Bad Schandau v 5:41 pojede od pondělí do pátku jako Os 21029 jen v úseku v úseku z Dolního Žlebu (odj. v 6:02 hod.) do Děčína hl.n.

Vlak Os 28008 s odjezdem z Bad Schandau ve 14:41 pojede ve středu a v sobotu jako Os 21019 jen v úseku z Dolního Žlebu (odj. 15:03) do Děčína hl.n.

Vlak Os 28019 (od 7. listopadu) pojede od pondělí do pátku jako vlak Os 21028 jen v úseku v úseku z Děčína hl.n. (odj. v 5:24) do Dolního Žlebu.

Vlak Os 28009 jako vlak Os 21018 jen v úseku z Děčína hl.n. (odj. ve 14:46) do Dolního Žlebu.

Ve dnech, kdy nepojedou tyto vlaky v úseku Dolní Žleb – Bad Schandau a zpět, bude v úseku Děčín – Bad Schandau a zpět zavedena náhradní autobusová doprava.

V období od 27. června 2022 do 31. října 2022 bude každé pondělí v době od 8:50 do 16:40 hod. zcela zastavený provoz v úseku Dolní Žleb – Bad Schandau. Regionální vlaky budou nahrazeny autobusy v úseku Děčín – Bad Schandau. Dopravní obslužnost Dolního Žlebu bude zachována. Po dobu výluky budou vlaky z Dolního Žlebu odjíždět oproti platnému jízdnímu řádu o 8 minut později a pod jinými čísly. Náhradní autobusová doprava bude ve stejné dny zavedena i u některých vlaků EC. Vlakové soupravy budou zajištěny v úseku Praha – Děčín a zpět, náhradní autobusy pojedou v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Dresden Hbf a zpět.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji dochází od 12. června 2022 nově k zastavování na znamení u všech spěšných vlaků společné linky Karlovy Vary – Plzeň a zpět v zastávce Valy u Mar. Lázní (trať 178 Plzeň – Cheb). V souvislosti s tím dojde k přečíslování těchto vlaků. K jiným změnám k termínu letní změny v Karlovarském kraji nedochází.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji dochází k termínu letní změny jízdního řádu k posunu času odjezdu jednoho vlaku. Vlak Os 7333, který jezdí v úseku Svojšín – Plzeň, bude vyjíždět ze Svojšína z provozních důvodů o dvě minuty dříve, tj. ve 4:28. V posunuté trase pojede do Pňovan, kde má nově pobyt 3 minuty. Z tohoto důvodu se mění jeho číslo na Os 99333. K jiným změnám u vlaků Českých drah v regionu nedochází.

Jihočeský kraj

Změny v jízdním řádu v Jihočeském kraji od 12. června 2022 souvisí zejména s nasazením dalších nových jednotek RegioPanter z celkem desetikusové série na většinu výkonů v elektrické trakci. Ke 12. červnu 2022 bude v jízdním řádu zohledněno nasazení RegioPanterů, ke kterému docházelo postupně během jarních měsíců, a s tím související nabídka nových služeb na palubě (bezbariérovost, Wi-Fi připojení k internetu, zásuvky pro nabíjení cestovní elektroniky a prostory pro přepravu kočárků a kol). V souvislosti s tím pojede řada vlaků pod jiným číslem:

Tratě 220 + 225 České Budějovice – Jindřichův Hradec (spěšné vlaky): Současné vlaky Sp 1730 – 1739 nově pojedou pod čísly Sp 99130 – 99139. Vlaky s odjezdy z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce ve 13:01, 15:01 a 17:01 (Sp 99134, 99136 a 99138) budou nově zastavovat na zastávce Děbolín. Večerní vlak Sp 1740 nově pojede v pracovní dny úseku Horní Dvořiště – Jindřichův Hradec jako Sp 99140, v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec pojede o víkendech a svátcích jako Sp 99142.

Tratě 190 + 200 České Budějovice – Písek (spěšné vlaky): Současné vlaky Sp 1982 – 1999 nově pojedou pod čísly Sp 99982 – 99999.

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec (osobní vlaky): Současné vlaky Os 8300 – 8329 nově pojedou pod čísly Os 99100 – 99129. Pouze vlaky Os 8308 a Os 8313 pojedou v pracovní dny pod svým původním číslem s klasickou soupravou BDs450 + 2 Bdt280. Dosavadní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Jindřichova Hradce ve 21:05 (Os 8322) nově pojede v úseku České Budějovice – Veselí nad Lužnicí jako Os 8240 o 3 minuty dříve. Dále do Jindřichova Hradce na něj bude ve Veselí nad Lužnicí navazovat vlak Os 99120 vedený jednotkou RegioPanter a nově bude také navázán přípoj na vlak Os 8725 ve směru do Českých Velenic.

Trať 190 České Budějovice – Strakonice: I na této trati dojde v jízdním řádu k přečíslování několika spojů a označení doplňkových služeb, které nabízí jednotky RegioPanter. Původní spoje Os 8000, 8005, 8060, 8061, 8062 a 8081 pojedou pod novými čísly Os 8020, 8001, 8064, 8065, 8066 a 8085. Časová poloha ani rozsah provozu se nemění.

Tratě 190 + 200, osobní vlaky České Budějovice – Protivín – Písek a zpět: V souvislosti s nasazením RegioPanterů a s novými službami na palubě dojde k přečíslování vlaků Os 8021 a 8038 z Písku do Českých Budějovic a zpět na Os 8025 a 8028. Podobně budou přečíslované i vlaky mezi Protivínem a Pískem: spoje Os 7972, Os 7973, Os 7975, Os 7977 nově pojedou jako Os 7962, Os 7963, Os 7965 a Os 7967. Osobní vlak Os 8041 z Písku do Protivína v 19:16 nově pojede z Písku v 19:59 jako vlak Os 8027 a po trase přes Heřmaň (tj. po trati 200). V Písku bude navázán přípoj od rychlíku R 1174 dopravce Arriva.

Tratě 196 České Budějovice – Rybník (– Summerau) a 195 Rybník – Lipno nad Vltavou: V souvislosti s nasazením RegioPanterů s novými službami na palubě dojde k přečíslování osobních vlaků spojujících České Budějovice s Rybníkem a Horním Dvořištěm.

Vlaky Os 3881, 3882, 3884, 3885, 3889 a 18802 nově pojedou jako Os 3851, 3852, 3854, 3855, 3859 a 18812. Rozsah provozu těchto vlaků se nemění.

Osobní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště v 15:01 (Os 3883) s klasickou soupravou bude o víkendu a svátcích zajištěn RegioPanterem a pod novým číslem Os 3853. Podobná úprava bude i u vlaků v opačném směru z Horního Dvořiště do Českých Budějovic v 17:51 (Os 3886, o víkendu Os 3856 zajištěný RegioPanterem).

Vlak Os 18803 z Rybníku ve 12:05 do Českých Budějovic bude odjíždět z Rybníku o 3 minuty dříve a nově zastaví na zastávkách Pšenice a Výheň. V pracovní dny pojede jako Os 18813 (klasická souprava), o víkendech a svátcích ho zajistí RegioPanter (jako Os 18815). Osobní vlak v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic (současný Os 18804) nově pojede jako Os 18814 a zastaví v zastávkách Pšenice a Výheň.

Některé další vlaky budou přečíslované také v souvislosti s odlišnými provozními dny v různých úsecích trasy.

Na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou bude o víkendu 19. – 21. srpna 2022, kdy se bude na Lipně konat raftařský závod Devils Extreme Race, platit speciální jízdní řád. Nabídka spojů bude výrazně navýšena.

V průběhu září proběhne v Jihočeském kraji další změna, a to na trati 220 v úseku České Budějovice – Tábor. Zde dojde ke zprovoznění tratě v nové stopě po modernizaci a také k otevření nové zastávky Myslkovice. To umožní nasazení nových elektrických jednotek RegioPanter i na regionální vlaky v úseku České Budějovce – Veselí nad Lužnicí – Tábor a zpět.

Jihomoravský kraj

Na základě požadavku Jihomoravského kraje dojde v regionu k následujícím změnám:

Trať 255 Zaječí – Hodonín: Od 1. září 2022 bude v pracovní dny a soboty zaveden nový pár vlaků linky S52 mezi Zaječím a Čejčí, který umožní pozdější spojení s Brnem. Nově tak pojedou vlaky z Čejče ve 22:16 do Zaječí (příj. ve 22:45, Os 14536) a ze Zaječí ve 23:05 do Čejče (příj. ve 23:34, Os 14537). Osobní vlak ze Zaječí bude mít přípoj od stávajícího vlaku Sp 833 (linka R13), který odjíždí z Brna hl.n. ve 22:36.

V září a říjnu, kdy v této oblasti vrcholí turistická sezóna, dojde v nepracovní dny k navýšení rozsahu dopravy v úseku Čejč – Hodonín takto: Vlaky s odjezdem ze Zaječí v 11:06 a 15:06 (Os 14523 a 14511) pojedou o víkendech a svátcích v září a říjnu až do Hodonína (nyní končí v Čejči). Podobně v opačném směru z Hodonína do Zaječí pojedou o víkendech a svátcích v září a říjnu vlaky v 11:50 a 15:43 (Os 14506 a 14512). Ty jsou jinak výchozí z Čejče.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice: Na základě požadavku objednatele dopravy bude na této trati od 27. srpna 2022 zaveden nový dopravní model s menším rozsahem dopravy. Osobní vlaky od Boskovic budou ve Skalici nad Svitavou vytvářet především přípoje k rychlíkům a spěšným vlakům směr Blansko, méně často pak k osobním vlakům směr Blansko (v opačném směru analogicky). Z Velkých Opatovic ve směru do Boskovic a Skalice nad Svitavou pojedou v pracovní dny jen čtyři vlaky, o sobotách a nedělích pak dva vlaky (shodně i v opačném směru).

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou: Od 1. září 2022 bude v pracovní dny zaveden nový pár osobních vlaků linky S6 mezi Brnem a Šlapanicemi. Nově tak pojedou vlaky z Brna hl.n. do Šlapanic v 6:48 (příj. v 7:09) a zpět ze Šlapanic v 7:29 do Brna hl.n. (příj. v 7:49). V obou směrech tyto vlaky pojedou přes Brno-Židenice. Účelem je navýšení dopravní nabídky v ranní špičce ve směru Brna.

Kraj Vysočina

Regionální vlaky Českých drah v Kraji Vysočina pojedou po 12. červnu 2022 beze změn.

Moravskoslezský kraj

Trať 323 Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice / Valašské Meziříčí (linka S6): U většiny osobních vlaků v úseku Ostrava – Frýdlant nad Ostravicí a u některých vlaků v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice dojde k minutovým časovým úpravám a zároveň budou mít tyto vlaky změněno číslo. U některých vlaků dojde k úpravě služeb.

Trať 325 Studénka – Veřovice (linka S8): Současné vlaky Os 23125 a 23127 pojedou pod novými čísly Os 23131 a 23133, v úseku Veřovice – Štramberk budou zajištěny o 7 minut dříve, tj. z Veřovic v 18:02 a 20:02. V úseku Veřovice – Štramberk u nich nebude řazen přípojný vůz s prostorem pro přepravu kol. Ze Štramberku již pak pojedou tyto spoje v původních časech a v původním řazení (tj. s přípojným vozem). U některých vlaků dojde k úpravě řazení dle skutečné poptávky cestujících.

Provoz v přeshraničním úseku Český Těšín – Cieszyn (trať 322 Frýdek-Místek – Český Těšín – Cieszyn) je z provozních důvodů i nadále přerušen. Předpokládaný termín obnovení provozu je od začátku srpna. I nadále nejedou ani regionální vlaky v úseku Bohumín – Chałupki (trať 272 Bohumín – Chałupki – Varšava / Wrocław / Przemyśl), v tomto úseku je možné využít vlaky dálkové dopravy.

Vlaky, určené pro odvoz účastníků z festivalů Beats for Love a Colours of Ostrava, pojedou ve dnech 2. až 5. července a 14. až 17. července 2022. Půjde o vlaky Os 3140 (Ostrava střed 02:16 – Frýdlant nad Ostravicí 02:58), Os 3498 (Ostrava střed 02:13 – Opava východ 02:59) a Os 2899 (Ostrava střed 02:12 – Návsí 03:09).

Zlínský kraj

Na žádost objednatele dopravy dojde od 12. června ve Zlínském kraji k doplnění jednoho páru osobních vlaků Českých drah v úseku Hulín – Holešov a zpět na trati 303 Kojetín – Valašské Meziříčí. Půjde o pár vlaků Os 3969 (Hulín 14:25 – Holešov 14:34) a Os 3976 (Holešov 14:45 – Hulín 14:54), které pojedou vždy v pátek a také 27. října a 16. listopadu a naopak nebudou zajištěné v pátek 28. října. Ve směru z Hulína bude vlak navazovat na spoj Os 14263 z Kroměříže (odj. ve 14:11), v opačném směru bude vlak pokračovat z Hulína jako stávající vlak Os 3978 až do Kroměříže.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji nedochází od 12. června 2022 k žádným plánovaným změnám.

Psali jsme: České dráhy: Historický vlak do Rožnova pod Radhoštěm pojede čtyřikrát v červnu a červenci České dráhy: Muzeum v Lužné slaví čtvrtstoletí, vyjedou parní vlaky a představí se pivní speciál Matylda České dráhy: Výzkumný Ústav Železniční, a.s., dosáhl snížení uhlíkové stopy o 28,97 procenta České dráhy zavádí slevy na léto, sezónní vlaky k Baltu a rozšiřují otevírací dobu železničního muzea

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.