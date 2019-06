České dráhy: Přímý spěšný vlak z Prahy do Blatné potáhne historická lokomotiva

V neděli 9. června začíná platit změna jízdního řádu na železnici, která přinese jednu zajímavou novinku. Víkendový vlak Cyklo Brdy, který jezdí z Prahy přes Beroun a Příbram do Březnice, bude mít nově prodlouženou trasu až do Blatné v Jihočeském kraji.

Právě v neděli 9. června se mohou lidé přijít v Blatné na příjezd jediného přímého vlaku z Prahy podívat a prohlédnout si historickou lokomotivu v jeho čele i místní depo.

„Vlak Cyklo Brdy jezdí v letní sezoně ráno z Prahy každou sobotu, neděli a svátek v 8:37 do Březnice a zpět do Prahy přijíždí v 19:02,“ říká ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán a dodává: „Od neděle začne jezdit nově ještě o kus dál, neskončí v Březnici, ale doveze cestující až do Blatné, která tak získá přímé vlakové spojení s hlavním městem.“

Vlak využívají hlavně turisté a také cyklisté pro výlety do krásné krajiny Brd. Má místa pro 232 cestujících, kteří si s sebou mohou vzít až 41 kol. „Krajina brdských lesů, které bývaly léta z velké části uzavřeným vojenským prostorem, přitahuje každý rok řadu Pražanů na výlet. Jsou tu krásné cyklotrasy a nádherná příroda,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr, který přišel s prodloužením trasy do Blatné. „I v okolí Blatné, kam vlak nově dojede, je celá řada zajímavých cílů. Třeba vodní zámek Blatná, hrad Zvíkov, viklan v Kadově nebo skanzen v Chanovicích.“

Výlety krásnou krajinou

Prodloužení trasy vlaku Cyklo Brdy až do Blatné vítají zástupci města. „Blatná má své osobité kouzlo. Nabízí krásné historické centrum s romantickým vodním zámkem a přilehlým parkem s daňky a pávy či nově vybudovanou stálou expozici v městském muzeu. Na své si přijdou milovníci turistiky i cyklisté. Okolí našeho města je protkáno nenáročnými trasami, které vás dovedou do okolních obcí, například do Lnář se zámkem nebo do Sedlice s expozicí sedlické krajky,“ vypočítává Kateřina Malečková, starostka města Blatná.

„Pro Středočechy bude tento vlak určitě zajímavým zpestřením jejich výletů. Kombinace malebné krajiny, která lemuje tuto železniční trať, s unikátní historickou lokomotivou a návštěvou zajímavých míst zaručuje silný zážitek. Jsem rád, že obyvatelé Středočeského kraje mají možnost cestovat i těmito historickými skvosty,“ uvedl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

Historická lokomotiva Bardotka v čele vlaku

Vlak Cyklo Brdy patří mezi výjimečné spoje, které táhne vždy historická lokomotiva Bardotka. „Zážitek tak bude už samotná jízda vlakem, a to nejenom pro železniční fandy. V běžném provozu se tyto unikátní lokomotivy, které se vyráběly před půl stoletím, objevují už jen velmi zřídka. Patří mezi technické unikáty a jezdí se na ně do Česka dívat železniční nadšenci z celého světa,“ doplnil ředitel Regionálního obchodního centra ČD Jakub Goliáš. Při jízdě krajinou jsou nepřeslechnutelné, jejich charakteristické brumlání je slyšet často i kilometry daleko.

Nedělní prohlídky lokomotivy a depa v Blatné

V neděli 9. června, kdy pojede vlak Cyklo Brdy do Blatné vůbec poprvé, bude v jeho čele lokomotiva Bardotka, která nese označení 749.121. Ta oslavila loni 17. prosince 50 let služby v pravidelném provozu na dráze. Ihned po příjezdu vlaku do Blatné (11.10 hod.) budou pro zájemce připraveny komentované prohlídky lokomotivy i místního depa Českých drah.

„To, že lokomotiva dokáže spolehlivě sloužit i po 50 letech v dnešním provozu, potvrzuje vynikající práci tehdejších konstruktérů z ČKD. Pravidelně se s nimi mohou cestující potkat o víkendech také na krásné trati Posázavského pacifiku a teď je Bardotka doveze malebnou krajinou ještě dál,“ doplnil Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Jízdné ČD i PID

Na území Prahy a Středočeského kraje platí ve vlaku jízdenky Českých drah i často levnější jízdenky Pražské integrované dopravy (PID). Ty si cestující mohou koupit u pokladen ČD v Praze a ve Středočeském kraji nebo rovnou v telefonu v aplikaci PID Lítačka.

Poslední stanicí ve Středočeském kraji je Březnice. Dále do jihočeské Blatné platí ve vlaku už pouze jízdenky Českých drah.

autor: Tisková zpráva