České dráhy: Retrovlakem na Tankový den v Lešanech

Návštěvníci na něj mohou vyrazit stylově – speciálním historickým vlakem v čele s motorovou lokomotivou Bardotka, který vypraví České dráhy. Vlak bude odjíždět v 7:45 z nádraží Praha-Vršovice a přes Prahu-Braník dorazí v 8:46 do zastávky Krhanice, od níž je to asi 15 minut pěšky do areálu Vojenského technického muzea v Lešanech. Vlak bude následně pokračovat až do Týnce nad Sázavou, kam přijede přesně v 9:00 hodin.
Retrovlak bude tvořen vozy Bai (ZDE), tedy velkoprostorovými osobními vozy pro vnitrostátní dopravu z 50. let minulého století. Cestující se během jízdy budou moci pokochat výhledu na meandry Vltavy, protože vlak pojede po jedné z našich nejkrásnějších tratí, které se říká Posázavský Pacifik.
Zpět do Prahy vlak vyzvedne návštěvníky v Krhanicích v 15:46 a cestující doveze v 16:55 opět do Prahy-Vršovic.
Jízdenky na vlak je možné zakoupit v e-shopu Českých drah (ZDE) a také ve všech pokladnách ČD. Informace o speciálním vlaku najdete na webu ČD Nostalgie (ZDE) a na portálu Vlakem na výlet (ZDE).
Kromě speciálního parního vlaku lze využít k dopravě do stanice Krhanice i pravidelné vlaky linky S8, které vyjíždějí ze stanice Praha hl.n. a pokračují přes zastávky Praha-Vršovice, Praha-Krč, Praha-Braník, Praha-Modřany zast., Praha-Komořany a Praha-Zbraslav do Krhanic.
Tankový den v Lešanech
Muzeum v Lešanech otevírá v 9:30 hod. a k zahájení programu dojde v 10:30 hod. Můžete tak včas zaujmout nejlepší místa v hledišti arény. Letošní 21. ročník bude výjimečný, protože připomene 80. výročí konce druhé světové války. Více o akci naleznete ZDE.
