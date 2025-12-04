Válka? Jinak než za Fialy. Macinka po schůzce s Pavlem nastínil změny

„Schůzka s panem prezidentem byla velmi věcná a korektní,“ uvedl hned v úvodu. Podle něj dominovala témata zahraniční politiky včetně dalšího směřování Česka v Evropské unii či kvality diplomatické služby. „Bavili jsme se o vážných tématech, kdy naprosto dominantním tématem byla zahraniční politika a zachování kontinuity české zahraniční politiky. Bavili jsme se o kvalitě diplomatické služby a také o naší pozici v rámci Evropské unie.“
Nechyběla ani diskuse o Rusku, Ukrajině, probíhající válce či vztahu k Číně. „To je tak zhruba všechno. Většinu času jsme vyčerpali na věcnou debatu na zahraničních otázkách,“ dodal Macinka.
Shoda s prezidentem i důraz na jiný tón než u Fialovy vlády
Macinka opakovaně zdůraznil, že očekává vysokou míru shody mezi postoji vlády a prezidenta. „To, co vyplývá z programového prohlášení vlády, té zahraniční politice dává jasný rámec a v drtivé většině to souhlasí s postoji pana prezidenta. Takže já neočekávám žádné velké rozdílné postoje prezidenta a vlády a tady je ta míra shody vysoká.“
Zároveň však vysvětloval, proč se Motoristé chtějí v rétorice odlišit od předchozí Fialovy vlády. „My se chceme v tomto odlišit od odcházející vlády Petra Fialy, protože si nemyslíme, že je správné definovat vznikající vládu na principu nějakého nepřátelství. Občané ve volbách jasně rozhodli, že tato rétorika se jim nelíbí.“
Podle něj to však neznamená, že by nová vláda ignorovala rizika. „Ale to neznamená, že nevidíme ty hrozby a že nevidíme, že kousek od slovenských hranic probíhá válka a že nevnímáme, že nějaká armáda přejela hranice suverénního státu a začala raketami ostřelovat jejich hlavní město. To asi každý normální člověk vidí, akorát my nechceme být programově definováni na nějakém vyhlašování nepřátelství.“
Spor o jmenování Filipa Turka
Prezident předem oznámil, že má výhrady k nominaci Filipa Turka na ministra životního prostředí. Podle Macinky však Motoristé na nominaci trvají.
„Já jsem poděkoval panu prezidentovi, že pana Turka přijme a vyslechne si jeho názory… Požádal jsem ho, ať je na pana Turka přísný, ale spravedlivý,“ řekl. Dodal, že nominace se nemění a že klíčové bude pondělní setkání Turka s prezidentem.
Sám Macinka odmítl spekulovat o tom, zda by v případě nejmenování Turka převzal jeho resort: „Já jsem nominantem pouze na ministra zahraničí za Motoristy, žádná jiná varianta se nyní neřeší.“
Kritiku Turka od nominanta ANO na ministra školství Roberta Plagy odmítl komentovat. „Myslím, že ty výroky jsou zbytečné a netýkají se školství… Jak on říká, že si svoje spolužáky nevybírá, tak já také ne.“
Na otázku, zda by Motoristé uvažovali o kompetenční žalobě v případě, že by prezident Turka nejmenoval, Macinka reagoval jednoznačně: „Slovo kompetenční žaloba opravdu není v mém slovníku. Já preferuji dialog, a tak by to mělo zůstat. Vyhrožovat si není nutné.“
Střet zájmů Andreje Babiše
Prezident Pavel i některá média žádají po Andreji Babišovi veřejné vysvětlení jeho řešení střetu zájmů. Macinka odmítl tento spor komentovat: „To je otázka na pana Babiše. Já se k tomu nechci vyjadřovat a očekávám, že to celé proběhne ke spokojenosti veřejnosti a pana prezidenta.“
Podle něj by toto téma nemělo být překážkou při jmenování vlády. „Neočekávám, že by to měl být nějaký problém při jmenování vlády nebo Andreje Babiše premiérem.“
