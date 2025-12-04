Válka? Jinak než za Fialy. Macinka po schůzce s Pavlem nastínil změny

04.12.2025 13:55 | Monitoring

Kandidát na ministra zahraničí za Motoristy Petr Macinka absolvoval schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Po jednání vystoupil na tiskové konferenci, kde zdůraznil věcnost a shodu obou stran v klíčových otázkách zahraniční politiky. Nominace Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí podle něj zůstává v platnosti.

Válka? Jinak než za Fialy. Macinka po schůzce s Pavlem nastínil změny
Foto: Repro YouTube
Popisek: Petr Macinka

„Schůzka s panem prezidentem byla velmi věcná a korektní,“ uvedl hned v úvodu. Podle něj dominovala témata zahraniční politiky včetně dalšího směřování Česka v Evropské unii či kvality diplomatické služby. „Bavili jsme se o vážných tématech, kdy naprosto dominantním tématem byla zahraniční politika a zachování kontinuity české zahraniční politiky. Bavili jsme se o kvalitě diplomatické služby a také o naší pozici v rámci Evropské unie.“

Nechyběla ani diskuse o Rusku, Ukrajině, probíhající válce či vztahu k Číně. „To je tak zhruba všechno. Většinu času jsme vyčerpali na věcnou debatu na zahraničních otázkách,“ dodal Macinka.

Shoda s prezidentem i důraz na jiný tón než u Fialovy vlády

Macinka opakovaně zdůraznil, že očekává vysokou míru shody mezi postoji vlády a prezidenta. „To, co vyplývá z programového prohlášení vlády, té zahraniční politice dává jasný rámec a v drtivé většině to souhlasí s postoji pana prezidenta. Takže já neočekávám žádné velké rozdílné postoje prezidenta a vlády a tady je ta míra shody vysoká.“

Zároveň však vysvětloval, proč se Motoristé chtějí v rétorice odlišit od předchozí Fialovy vlády. „My se chceme v tomto odlišit od odcházející vlády Petra Fialy, protože si nemyslíme, že je správné definovat vznikající vládu na principu nějakého nepřátelství. Občané ve volbách jasně rozhodli, že tato rétorika se jim nelíbí.“

Podle něj to však neznamená, že by nová vláda ignorovala rizika. „Ale to neznamená, že nevidíme ty hrozby a že nevidíme, že kousek od slovenských hranic probíhá válka a že nevnímáme, že nějaká armáda přejela hranice suverénního státu a začala raketami ostřelovat jejich hlavní město. To asi každý normální člověk vidí, akorát my nechceme být programově definováni na nějakém vyhlašování nepřátelství.“

Spor o jmenování Filipa Turka

Prezident předem oznámil, že má výhrady k nominaci Filipa Turka na ministra životního prostředí. Podle Macinky však Motoristé na nominaci trvají.

„Já jsem poděkoval panu prezidentovi, že pana Turka přijme a vyslechne si jeho názory… Požádal jsem ho, ať je na pana Turka přísný, ale spravedlivý,“ řekl. Dodal, že nominace se nemění a že klíčové bude pondělní setkání Turka s prezidentem.

Sám Macinka odmítl spekulovat o tom, zda by v případě nejmenování Turka převzal jeho resort: „Já jsem nominantem pouze na ministra zahraničí za Motoristy, žádná jiná varianta se nyní neřeší.“

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritiku Turka od nominanta ANO na ministra školství Roberta Plagy odmítl komentovat. „Myslím, že ty výroky jsou zbytečné a netýkají se školství… Jak on říká, že si svoje spolužáky nevybírá, tak já také ne.“

Na otázku, zda by Motoristé uvažovali o kompetenční žalobě v případě, že by prezident Turka nejmenoval, Macinka reagoval jednoznačně: „Slovo kompetenční žaloba opravdu není v mém slovníku. Já preferuji dialog, a tak by to mělo zůstat. Vyhrožovat si není nutné.“

Střet zájmů Andreje Babiše

Prezident Pavel i některá média žádají po Andreji Babišovi veřejné vysvětlení jeho řešení střetu zájmů. Macinka odmítl tento spor komentovat: „To je otázka na pana Babiše. Já se k tomu nechci vyjadřovat a očekávám, že to celé proběhne ke spokojenosti veřejnosti a pana prezidenta.“

Podle něj by toto téma nemělo být překážkou při jmenování vlády. „Neočekávám, že by to měl být nějaký problém při jmenování vlády nebo Andreje Babiše premiérem.“

Psali jsme:

Výsměch Petru Fialovi a celé ODS kvůli Martinu Kubovi protrhl stavidla
Macinka (Motoristé): Filip Turek je bezúhonná osoba
Najednou vidíme pravý důvod. Rajchl k nejmenování Turka
Macinka udělal rošádu, vytáhli na něho pálení vlajky. Nářek od Evropanů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , Pavel , Rusko , Ukrajina , zahraničí , Turek , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se Filip Turek stát ministrem životního prostředí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Jakub Makarovič

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Kauzy

Jak to myslíte, že policie a soudy některé kauzy vyšetřovat nemohly? Proč? To je přeci v rozporu s nezávislostí těchto orgánů. A jaké tedy máte řešení? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vonné svíčky velmi škodí domácímu ovzdušíVonné svíčky velmi škodí domácímu ovzduší Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Za 15 tisíc smíte říct pravdu o ODS. Kateřina Dostálová ji říká zdarma

13:13 Za 15 tisíc smíte říct pravdu o ODS. Kateřina Dostálová ji říká zdarma

„ODS se nedá opravit,“ říká někdejší dlouholetá poslankyně občanských demokratů Kateřina Dostálová s…